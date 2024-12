Da Cactus Milano tra pasticceria vegana e piatti senza carne

Milano è sempre più una giungla urbana di ristoranti che promettono meraviglie culinarie, ma pochi sono in grado di combinare la creatività, la sostenibilità e la gioia per il palato come fa Cactus Milano. Dopo una breve pausa che ha lasciato i milanesi col fiato sospeso, il ristorante senza carne tra Moscova e Brera riapre con una veste rinnovata e tanti motivi per fare un salto in un angolo verde della città. Più ampio, più luminoso, e con una proposta che strizza l'occhio ai golosi e agli amanti della salute, Cactus Milano non è solo un posto dove mangiare, è un viaggio culinario che fa bene al corpo e, soprattutto, alla coscienza.

La sala di Cactus Milano

Come è il nuovo Cactus Milano

Immagina un posto dove la filosofia è sana, ma mai noiosa, e dove il comfort è la parola d'ordine. Ecco cosa ha in serbo Cactus Milano per i suoi affezionati clienti (e anche per i nuovi curiosi che non vedono l'ora di scoprire cosa c'è di nuovo). Dopo un breve stop a novembre, il ristorante riapre con una location completamente rinnovata, più spaziosa e più verde che mai. Il design degli interni, che sfoggia tonalità di verde brillante (in onore della filosofia eco-friendly del locale), è pensato per creare un'atmosfera di comfort e relax, dove mangiare diventa un'esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Ma non è solo la location a essere rinnovata. Cactus Milano si veste di un nome nuovo che parla chiaro: il cambiamento è avvenuto non solo nell'estetica, ma anche nell'approccio. Il nuovo “Cactus Milano” è il frutto di una visione più matura e ambiziosa. La missione? Continuare a portare la cucina sostenibile e innovativa a Milano, con un occhio attento alla salute e all'ambiente. Niente carne, tanto pesce fresco, verdure e piatti vegani che fanno gola, senza rinunciare mai al gusto. E se pensavi che fosse solo un ristorante per mangiatori green, preparati a ricrederti: Cactus Milano è anche un laboratorio goloso, in cui pasticceria e cucina si incontrano per dar vita a vere e proprie meraviglie da gustare.

Il “Pastry Lab by Cactus”

E ora, la vera novità: il Pastry Lab by Cactus. È il regno di Eva Galimberti, la giovane pasticcera che, armata di passione e talento, ha saputo conquistare il cuore dello chef Alessio Sebastiani. Eva, una milanese d'azione, ha deciso di abbandonare la sua carriera in economia per seguire il suo sogno di diventare pastry chef. E ha fatto bene: il suo percorso, che l'ha portata a lavorare con stelle del calibro di Enrico Bartolini, ha fatto decollare il suo talento, facendola diventare una delle giovani promesse della pasticceria italiana.

Lo chef Alessio Sebastiani e la pastruy chef Eva Galimberti di Cactus Milano

A Cactus Milano, Eva ha portato la sua esperienza, perfezionata anche in Francia, dove ha studiato cioccolateria belga con Charlotte Dusart. E il risultato? Una pasticceria che è tutto tranne che ordinaria. Dolci vegani, macaron, torte mignon, tartufi, tutto preparato con ingredienti freschi e naturali. La sua pasticceria non è solo bella da vedere, ma fa anche bene al corpo. Eva ha saputo combinare l'amore per la natura con la sua arte pasticcera, creando dolci non solo sani, ma anche pieni di gusto e originalità. Il tutto, rigorosamente senza farina e zuccheri raffinati, con ingredienti vegetali e proteici che fanno bene alla salute.

Ma la magia non finisce qui. Al calare della sera, il Pastry Lab by Cactus si trasforma: diventa una sorta di carrello dei dolci itinerante, pronto a stupire con dolci più classici ma rivisitati in chiave salutare. Immaginatevi una tarte tatin (fatta con mele fresche e gustose), una torta al cioccolato fondente, una panna cotta vegana che ha come protagonista il cachi. Ogni dolce è fresco di giornata e disponibile solo in quantità limitate, per evitare sprechi.

Dolce bosco magico di Cactus Milano 1/4 Tarte Tatin di fichi di Cactus Milano 2/4 Tiramisù di Cactus Milano 3/4 Macarons assortiti di Cactus Milano 4/4 Previous Next

E non finisce qui. Se pensavi che Cactus Milano si fermasse ai dolci quotidiani, aspetta di vedere il panettone natalizio del 2024. In collaborazione con Vezzoli, il panettone Cactus dove tè matcha, bergamotto, cioccolato bianco candito e pepe Timut si fondono per creare un dolce che è un viaggio sensoriale in ogni morso. Una creazione unica che riesce a unire la tradizione del panettone con un tocco di innovazione.

Vegano, pesce fresco e piatti da Cactus Milano

Ma Cactus Milano non è solo una fabbrica di dolci. La cucina proposta dallo chef Sebastiani è un omaggio alla freschezza degli ingredienti e alla stagionalità. Piatti colorati e creativi che spaziano dal pesce fresco a deliziose proposte vegane e vegetariane. Lo chef non ha paura di sfidare le convenzioni e lo fa con piatti che raccontano una storia di ricerca e rispetto per l'ambiente. E se pensate che un ristorante così green possa essere noioso o senza sapore, preparatevi a cambiare idea. Ogni piatto di Cactus Milano è una piccola opera d'arte che stimola la vista, il gusto e, perché no, anche la coscienza.

Fusillone aopb di Cactus Milano 1/7 Cannellone Livorno-Caserta di Cactus Milano 2/7 Cotoletta di pesce spada di Cactus Milano 3/7 Calamaro farcito di Cactus Milano 4/7 Caesar Salad con gamberi di Cactus Milano 5/7 Tanti colori nei piatti di Cactus Milano 6/7 Baccala mantecato di Cactus Milano 7/7 Previous Next

Cactus Milano: oasi di verde e design

E poi c'è la location. Cactus Milano è un rifugio nel cuore pulsante della città. Gli spazi sono stati rinnovati con un design che riflette la filosofia del locale: verde, accogliente e contemporaneo. Ma la vera chicca è la Cocktail Lounge, un ambiente privato al piano inferiore che lo chef Sebastiani definisce “museale”.

Cocktail Lounge di Cactus Milano 1/4 Cactus The Original di Cactus Milano 2/4 Seasonal sazerac di Cactus Milano 3/4 Special fungo di Cactus Milano 4/4 Previous Next

Con luci soffuse, l'atmosfera è perfetta per un evento speciale, una cena intima o semplicemente per gustare uno dei cocktail creati dai migliori mixologist della città.