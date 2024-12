Natale a New York con un tocco italiano: benvenuti all'Armani/Ristorante

New York a dicembre è come un film a cui non puoi resistere: luci ovunque, una folla elettrizzata e quell’aria pungente che profuma di cannella e sogni. E proprio quando pensi che la Grande Mela non possa sorprenderti più, ecco l'Armani/Ristorante. Situato nel cuore dell’Upper East Side, questoristorante porta in America l’Italia, ma con un twist tutto newyorkese.

L'Armani/Ristorate (Foto: Danilo Scarpati per Beehive Studio)

Armani/Ristorante a Madison Avenue: dove lo stile incontra il gusto

Se pensate che Madison Avenue sia solo sinonimo di shopping di lusso, ripensateci. Ora è anche la capitale dell’alta cucina italiana grazie all’Armani/Ristorante. Immaginate di camminare tra vetrine scintillanti di boutique esclusive e poi entrare in un ambiente che è puro lusso, ma senza ostentazione. Qui, ogni dettaglio racconta una storia, a partire dalle eleganti laccature verdi e dai riflessi bronzati che richiamano gli yacht del Mediterraneo. Sì, avete capito bene: persino il soffitto brilla di betulla lucida. E poi c’è quella scala curva in metallo dorato che ti invita al piano superiore. Ma prima, fermati allo champagne bar. Cinque sedute, un’atmosfera intima e quella sensazione di essere al centro del mondo.

Armani/Ristorante: l’Italia si mescola con Manhattan

Passiamo al cuore pulsante dell’esperienza: il cibo. Il menu è un omaggio alle ricette dell’infanzia di Giorgio Armani, ma con quel tocco di modernità. Pensate all’astice servito con un twist di pompelmo e zabaione salato, oppure al risotto che danza tra porcini e spugnole. Da provare anche la Tartare, zafferano e midollo, il Risotto carnaroli, porcini e spugnole, i Bottoni di faraona, pinoli e tartufo nero e la Melanzana, concentrato di datterino e assoluto di mozzarella.

Tartare, zafferano e midollo (Foto: Kat Sheldon) Manzo, pepe verde e carote (Foto: Kat Sheldon) Castagne, nocciole e cioccolato (Foto: Kat Sheldon) Bottoni di faraona, pinoli e tartufo nero Astice, pompelmo e zabaione salato (Foto: Kat Sheldon) Antarctic Martini (Foto: Kat Sheldon) Amethyst Negroni (Foto: Kat Sheldon)

E i cocktail? Un viaggio dentro il viaggio. Il Negroni Ametista con gin infuso al tè blu è una poesia liquida, mentre lo Sgroppino Madison ti porta direttamente sulla Costiera Amalfitana. Persino un Garibaldi si trasforma in un’esperienza d’amore con l’aggiunta di Yerba Mate e pompelmo.

Come è l'Armani/Ristorante di New York

Mangiare all’Armani/Ristorante non è solo un’esperienza culinaria. È una celebrazione di tutto ciò che amiamo dell’Italia, con un pizzico dell’energia di New York. La sala principale, con le sue grandi finestre affacciate su Madison Avenue, sembra abbracciarti mentre osservi la città che non dorme mai. È il luogo perfetto per una cena romantica, un pranzo con amici o persino per stupire i parenti durante le feste.

La sala di Armani/Ristorante (Foto: Danilo Scarpati per Beehive Studio)

E poi c’è la sala al piano superiore. Con una vista scenografica sul ristorante sottostante e una collezione di vini che farebbe impallidire anche il più esperto sommelier, è il posto dove vuoi organizzare il tuo prossimo brindisi di Natale. Qui, il lusso è così naturale che quasi ti dimentichi di essere un cliente. Ti senti più come un ospite in una delle eleganti case di Giorgio Armani. E no, non è un’illusione: quegli oggetti personali dello stilista sono davvero lì, a ricordarti che la bellezza è nei dettagli.

Giorgio Armani: uno stile che non invecchia mai

A pochi mesi dal suo 90° compleanno, Giorgio Armani dimostra ancora una volta di avere una marcia in più. Questo ristorante è il coronamento di una visione che attraversa decenni, continenti e culture. Non è solo un luogo dove mangiare; è un modo di vivere, una filosofia che celebra l’eleganza senza tempo e la ricerca della perfezione.

Particolare della sala dell'Armani/Ristorante (Foto: Kat Sheldon)

E se c’è una città che poteva accogliere questa visione, quella è proprio New York. Frenetica, creativa e sempre pronta a reinventarsi, la Grande Mela è lo sfondo ideale per un progetto che unisce tradizione e innovazione. Come dice lo stesso Armani: «New York è la metropoli della continua reinvenzione». E con questo ristorante, ha dimostrato di essere ancora una volta un maestro nel reinventare il concetto di stile.