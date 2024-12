All'Hotel La Perla di Corvara l'inverno tra sci, spa e serate a tema

Corvara in Badia (Bz) è pronta all'inverno e tra i grandi protagonisti della stagione c'è lui: l’Hotel La Perla. Ma attenzione: qui non si tratta solo di un semplice soggiorno in montagna. Questa è un’esperienza che mescola lusso alpino, benessere rigenerante e, perché no, un pizzico di stravaganza. Pronti a immergervi in un mondo dove il tartufo incontra lo champagne, la neve scintilla sotto il sole e i James Bond wannabe sorseggiano Martini con disinvoltura? Entriamo nel dettaglio ecco cosa succederà a La Perla nella stagione sciistica 2024-2025.

La magia dell'inverno a La Perla

La spa de La Perla: coccole a chilometro zero

Iniziamo dalla nuova spa, perché si sa, il relax è l’anticamera della felicità. La spa di La Perla è un rifugio per corpo, mente e anima. Pensata per abbracciare la natura circostante, questa oasi di benessere vi regala trattamenti a base di miele, essenze di cirmolo e altri segreti ladini che profumano di bosco e magia. E tutto con un occhio all’autenticità: qui la bellezza non è artificio, è pura montagna. Ah, e mentre voi vi rilassate in un bagno caldo con vista sulle Dolomiti, il mondo là fuori può aspettare.

Dormire a La Perla, tra nuove suite e accoglienza ladina

Volete sapere cosa succede al piano più alto dell’hotel? Le nuove suite, naturalmente. Ma attenzione: queste non sono semplici camere d’albergo. Sono piccoli paradisi dove il design elegante incontra il calore ladino. Un mix perfetto di raffinatezza e accoglienza. Il legno massiccio profumato, i mobili antichi, il silenzio che regna nelle stanze, l’attento accostamento dei colori, creano l’atmosfera inconfondibile di accoglienza locale. E poi c’è la vista sulle Dolomiti innevate. Ma non solo le nuove suite. All’Hotel La Perla ogni camera è un rifugio di stile e comfort, perfettamente integrato nella magia delle Dolomiti. Le Camere Comfort vi avvolgeranno con il calore del cirmolo e tessuti pregiati, mentre il balcone privato e il bagno con vasca e doccia garantiscono relax assoluto.

Per le coppie, le Camere Romantic offrono atmosfere intime e raffinate, con colori tenui, vasca idromassaggio e una vista da sogno sulle montagne, ideali per un soggiorno speciale. Chi cerca più spazio amerà le Junior Suite, dotate di soggiorno con divano letto, balcone panoramico e ogni comodità. E per un lusso senza compromessi, le Suite Dolomites La Perla offrono doppia camera, sauna privata, due bagni e dettagli esclusivi per un’esperienza regale. Ogni stanza è arredata con gusto e arricchita da biancheria di alta qualità, prodotti di lusso e servizi impeccabili, per rendere indimenticabile il vostro soggiorno.

Cucina stellata a La Perla

Passiamo al cibo. Tra le sue quattro opzioni gastronomiche dell'Hotel La Perla spicca La Stüa de Michil, il ristorante una stella Michelin. Il Ristorante La Stua de Michil è un viaggio sensoriale attraverso la cucina ladina rivisitata in chiave moderna. Lo chef Simone Cantafio, con la sua creatività e il suo amore per il territorio, propone un menu degustazione che esalta i sapori autentici delle Dolomiti, utilizzando prodotti freschi e di stagione. L'ambiente, intimo e raffinato, coniuga perfettamente tradizione e modernità, creando un'atmosfera unica che rende ogni cena un'esperienza speciale. E se cercate qualcosa di più speciale? Date un’occhiata agli eventi firmati dallo chef Simone Cantafio. Il percorso “21 passi con Simone” vi farà viaggiare tra tartufi, caviale e collaborazioni stellate. Un piccolo assaggio:

21 dicembre : Tartufo e vini di Borgogno.

: Tartufo e vini di Borgogno. 21 gennaio : Caviale Petrossian e champagne Dom Pérignon (per chi ama vivere pericolosamente).

: Caviale Petrossian e champagne Dom Pérignon (per chi ama vivere pericolosamente). 21 febbraio: Un’avventura gastronomica tra le Dolomiti e il Giappone, in collaborazione con IYO di Milano e i vini Bellavista.

E se il vino è la vostra passione, non perdete la cantina Mahatma Wine, premiata e pronta a raccontarvi storie di bottiglie.

Oltre a La Stüa de Michil c'è il Bistrot La Perla, l’ambiente perfetto per una pausa informale e conviviale, dove gustare piatti tirolesi e internazionali preparati con creatività e ingredienti di qualità, ideale per un pranzo veloce, una cena tra amici o un aperitivo con vista sulle Dolomiti, e il Bar La Perla, cuore pulsante dell’hotel, che invita a rilassarsi con drink impeccabili e cocktail d’autore. La terrazza panoramica regala tramonti indimenticabili, perfetta per serate estive o momenti di pura magia alpina.

Bistrot Music Club a La Perla

Non solo relax e cibo. La sera, il Bistrot Music Club si trasforma nel cuore pulsante della festa. E quest’anno il calendario prevede:

19 dicembre : I cocktail leggendari del Camparino di Milano vi portano un assaggio di storia e bollicine.

: I cocktail leggendari del vi portano un assaggio di storia e bollicine. 16 febbraio : Il Savoy di Londra scende dalle Highlands per regalarvi un tocco di glamour british.

: Il scende dalle Highlands per regalarvi un tocco di glamour british. 7 marzo: Una serata James Bond, perché ogni tanto è bello sentirsi 007 (anche se il vostro Martini lo preferite dolce).

Sci, après-ski a La Perla

E poi, ovviamente, c’è lo sci. Con una posizione direttamente sulle piste del Dolomiti Superski, Hotel La Perla è un sogno per gli sciatori di ogni livello. Quest’anno la stagione si allunga fino al 1° aprile 2025, con pacchetti speciali per chi vuole iniziare presto o godersi le ultime sciate di primavera. E per chi ama festeggiare sulle piste, il leggendario L’Murin compie 25 anni. Musica, drink e atmosfera vibrante: qui ogni brindisi è un inno all’inverno.

La Perla, una storia di famiglia e passione

L’Hotel La Perla non è solo una destinazione, ma un capitolo della storia di Corvara. Nato nel 1956 come pensione, oggi è il cuore della collezione Casa Costa 1956, che include altre gemme come il Berghotel Ladinia, l’Albergo Posta Marcucci in Toscana e l’Alpine Hotel Gran Fodá. A guidare tutto questo è la Famiglia Costa, con un’idea chiara di ospitalità: calda, autentica e rispettosa del territorio.