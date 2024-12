Braci, sapori e convivialità: è il ristorante “RAL 3000” di Alassio

Ad Alassio (Sv), una tra le città più affascinanti della Riviera ligure, c'è RAL 3000 - Cucina di Fuoco. Non un semplice locale, ma un'esperienza. Qui il fuoco non è solo un mezzo, ma il protagonista assoluto, l'anima di un progetto che intreccia sapori primordiali e creatività moderna in un abbraccio conviviale che scalda il cuore. Dietro a tutto questo c'è un giovane, lo chef Stefano Grano, classe 1996, che dopo anni di formazione e lavoro nei ristoranti stellati, ha scelto di tornare alle origini, ma con una marcia in più. E dove poteva esprimere al meglio questa visione se non ad Alassio, città che ama profondamente e che vuole contribuire a valorizzare con un approccio unico e personale alla ristorazione?

La sala di RAL 3000

RAL 3000: un nome, un'idea, una fiamma

Partiamo dal nome, che non è affatto casuale. RAL si rifà alla scala di standardizzazione dei colori, mentre 3000 è il codice che identifica una precisa tonalità di rosso fuoco. E come un marchio di fabbrica, il fuoco brucia in ogni aspetto di questo ristorante: dalla cucina alimentata esclusivamente a legna e carbone, fino al concept di una convivialità vibrante e senza filtri. Non troverete fornelli a gas, qui ogni piatto nasce dal calore delle braci, dal profumo delle essenze di ulivo, vite e agrumi, dal fascino delle fiamme vive che richiamano le origini della cucina stessa. Ma RAL 3000 non è solo nostalgia primordiale. È un laboratorio di sapori dove tecniche antiche si incontrano con una creatività moderna e personale. La cottura sotto la cenere, l'affumicatura con il fieno, o il contatto diretto con i carboni ardenti si trasformano in esperimenti gastronomici audaci che raccontano il territorio ligure in un modo mai visto prima.

Il fuoco nelle Mani di Stefano Grano di RAL 3000

Stefano Grano, lo chef dietro RAL 3000, è il perfetto esempio di come talento, passione e visione possano cambiare le regole del gioco. Dopo un percorso nei migliori ristoranti stellati, ha deciso di mettersi in gioco con un progetto che rispecchia non solo la sua filosofia culinaria, ma anche il suo amore per la Liguria e i suoi sapori autentici.

Lo chef Stefano Grano di RAL 3000

Il legame con il territorio è evidente in ogni scelta: dai fornitori locali, spesso piccoli artigiani del gusto, all'utilizzo di ingredienti selvatici raccolti attraverso il foraging, una pratica che sposa perfettamente la ricerca di autenticità e sostenibilità. Ogni piatto nasce dalla voglia di esaltare la materia prima, con un'attenzione quasi maniacale alla stagionalità e alla freschezza. Non è solo cucina: è una narrazione che parla di Liguria, di radici, di sapori che sorprendono e conquistano.

Il menu (da condividere) di RAL 3000

RAL 3000 non si accontenta di stupire: vuole emozionare. Il menu è un'esplosione di creatività che non perde mai di vista l'essenzialità e l'autenticità. Ogni piatto, pensato per essere condiviso, gioca con contrasti e accostamenti inaspettati, mantenendo sempre una connessione profonda con il territorio. Prendiamo ad esempio il Smoke Bread, un pane affumicato accompagnato da pesto e olio affumicato. Un inizio apparentemente semplice, che esplode in un trionfo di sapori che sembrano raccontare tutta la Liguria in un solo morso. Oppure l'Animella di Vitello Laccata, proposta con abbinamenti che variano a seconda della stagione, dimostrando come la creatività di Grano si adatti e si rinnovi costantemente.

Il fuoco vivo protagonista di RAL 3000 1/7 Tubetti, guancia di rana pescatrice e limone bruciato di RAL 3000 2/7 Ortica in pastella, limone, maionese all’erba cipollina e robiola stagionata di RAL 3000 3/7 Animella di vitello laccata, prugna e aceto di fiori di sambuco di RAL 3000 4/7 Fichi alla brace, miele e lardo affumicato a carbone di RAL 3000 5/7 Sgombro cotto sul fieno, kumquat e prescinseua di RAL 3000 6/7 Capesante cotte sul legno di ulivo e burro nocciola di RAL 3000 7/7 Previous Next

E come dimenticare l'Ortica in Pastella, un inno alla cucina selvaggia, servita con limone, maionese all'erba cipollina e robiola stagionata di capra? Ogni ingrediente, anche il più umile, viene trasformato con maestria. Il tutto si chiude con un dessert che sorprende per la sua delicatezza: la Cheesecake Basca, arricchita da intriganti note affumicate e di caramello, un finale dolce che lascia il segno.

Il design di RAL 3000

Uno degli elementi più affascinanti di RAL 3000 è la sua cucina a vista, un palcoscenico dove il fuoco e lo chef sono gli attori principali. Al centro del locale, un grande bancone di granito avvolge la cucina, creando un'atmosfera conviviale e immersiva. Qui i commensali possono osservare ogni gesto, ogni fiamma, ogni dettaglio che trasforma gli ingredienti nei piatti del menu. Questa disposizione non è solo una scelta estetica, ma una dichiarazione di intenti: la cucina è un atto di trasparenza, di condivisione, di dialogo. Seduti al bancone, gli ospiti diventano parte dell'azione, possono chiacchierare con lo chef, scoprire segreti e lasciarsi incantare dalla magia del fuoco. Ma ciò che rende RAL 3000 davvero unico è la sua capacità di unire l'alta cucina a un'atmosfera calda e informale. Qui non ci sono barriere, non c'è distanza. Si cena insieme, si ride, si parla, si scoprono sapori e storie che nascono dal calore delle fiamme e dall'energia delle persone.