Più di un ristorante: Innesto a Latina è cucina e laboratorio

Se pensate che Latina sia solo una tappa verso il mare, è il momento di ricredervi. A pochi passi dal centro, Innesto vi aspetta con un'esperienza gastronomica che non è solo un ristorante, ma un viaggio tra tradizione, innovazione e prodotti fatti in casa. Se vi trovate in zona, preparatevi a un incontro ravvicinato con la cucina di Niky Munaron, che con passione e creatività porta avanti il concetto di una cucina autentica, ma che sa essere anche sorprendente.

La sala di Innesto

Innesto, cucina creativa ma con i piedi per terra

La carriera gastronomica di Niky Munaron inizia a Reggio Emilia, ma è il suo ritorno a Latina che segna il suo vero inizio nel mondo della ristorazione. Dopo esperienze in alcuni dei migliori ristoranti della zona, nel 2016 apre Innesto, un progetto che unisce cucina creativa e vini locali con una forte impronta artigianale. Il suo obiettivo? Offrire una cucina che parla di territorio e stagionalità, ma che non rinuncia a un pizzico di creatività.

Niky Munaron, chef di Innesto

Nel menu troverete piatti che vanno dal mare alla terra, dove ogni ingrediente è scelto con cura. Pensate a un baccalà cotto a bassa temperatura, arricchito da una crema di avocado e croccanti patate, oppure a un uovo marans in camicia con provolone di bufala e pomodorino semi dry. E che dire del plin di cacio di capra locale con crema di patate alla brace? Ogni piatto è un incontro tra tradizione e innovazione.

Tagliatella cinghiale, broccoletto e pecorino di Innesto 1/9 Fagottino di parmigiano reggiano vacche rosse 24 mesi, pomodoro al forno e pesto di basilico di Innesto 2/9 Calamaro, carota alla brace, avocado e pomodoro semi-dry di Innesto 3/9 Millefoglie di zucca, guanciale di maiale nero del Circeo, fonduta di pecorino e mandorla salata di Innesto 4/9 Polpo patate e piselli di Innesto 5/9 Frolla, mandorla, caffè e bufala di Innesto 6/9 Brioche, pistacchio salato, mango e fave di cacao di Innesto 7/9 Terrina di cioccolato fondente, nocciola, lampone e latte di capra di Innesto 8/9 Panettone cioccolato fondente fichi e caffè di Innesto 9/9 Previous Next

Da Innesto tra cucina e vini

Innesto non è solo un ristorante. È anche un tempio dedicato al buon vino. Andrea Vittori, sommelier del locale, ha creato una carta dei vini che conta ben 180 etichette. Ma non parliamo solo di grandi nomi: qui si trovano anche piccole cantine locali, con etichette che abbracciano il mondo del biologico e naturale. E se siete amanti dei distillati, preparatevi a essere sorpresi dalla selezione di rum, whisky, mezcal e gin. Un vero paradiso per gli appassionati.

In più, l'ambientazione non è solo calda e accogliente, ma anche con una vista speciale: due sale eleganti che affacciano sulla cucina, dove tutto si svolge a vista. C'è anche un bancone dedicato all'aperitivo, dove gustare tapas creative come il maritozzo salato con carpaccio di manzo affumicato o la panzanella da abbinare a vini freschi e cocktail vivaci.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Un laboratorio a vista da Innesto

Ma Innesto non si ferma al ristorante. Durante l'anno, il locale si trasforma in un laboratorio del fatto in casa. Qui potete acquistare cantucci al cioccolato, creme golosissime al pistacchio o nocciola, e schiacciatine alle arachidi. Ogni prodotto è il risultato della cura meticolosa di Niky, che coltiva personalmente gli ingredienti nel suo orto di Sabaudia. E con l'arrivo delle feste, non lasciatevi sfuggire i suoi panettoni e colombe, vere prelibatezze che promettono di rendere ogni momento speciale.

Le creme di Innesto

E per gli appassionati di salsa di pomodoro e melanzane, niente paura: i vasetti fatti in casa con pomodori e melanzane coltivati da Niky sono pronti per essere portati direttamente a casa vostra. Ogni cosa che passa per le mani di questo chef ha il suo tocco personale.