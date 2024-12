Rivivi la magia del Grand Tour al The Goethe Hotel di Roma

Se pensavate che Roma non avesse più nulla da offrirvi, preparatevi a ricredervi. Nel febbraio 2025, un nuovo hotel sta per fare il suo debutto nella capitale e promette di rivoluzionare l'idea di soggiornare in città. Il suo nome? The Goethe Hotel. Se vi aspettate un semplice hotel di lusso, vi sbagliate. The Goethe è un viaggio nel tempo, un tuffo nell'arte e nella cultura, ed è pronto a conquistarvi. A pochi passi dal Museo dell'Ara Pacis e da Piazza del Popolo, si trova nel cuore pulsante di Roma.

La libreria infinita di The Goethe Hotel

The Goethe Hotel, tuffo nella storia

Dimenticate la solita reception che vi accoglie con un sorriso impersonale e un modulo da firmare. Al The Goethe, l'ingresso è un invito a entrare in un mondo altro. Una libreria infinita, che vi avvolge appena varcate la porta. Un'installazione circolare, pensata su misura, vi racconta il valore della cultura - proprio come un saluto da Goethe in persona. L'atmosfera è quasi magica, e prima ancora di prendere le chiavi della stanza, siete già immersi in un viaggio intellettuale. Un po' come entrare in un libro, ma con molto più lusso.

The Goethe Hotel, come nel Grand Tour

Ogni angolo di The Goethe è pensato per farvi sentire come se foste stati catapultati nell'800, in quel periodo affascinante chiamato Grand Tour. La hall è ispirata ai salotti intellettuali romani, quei luoghi dove si discuteva di tutto e di più, tra un caffè e l'altro. Ogni dettaglio - dai mobili vintage ai piccoli particolari più nascosti - è pensato per farvi sentire come parte di un'opera d'arte. E non pensate che sia tutto vecchio stile. L'architettura è un mix di classico e moderno, con tocchi di eleganza che si intrecciano con l'arte contemporanea. Ogni singola stanza, ogni elemento, ogni luce, sembra raccontare una storia da vivere, e non da osservare passivamente.

Le camere del The Goethe Hotel

Diciamocelo: spesso, quando prenotiamo una stanza d'albergo, la cosa che conta di più è che sia comoda e che ci permetta di riposarci. Ma al The Goethe, le camere sono vere e proprie opere d'arte, ognuna pensata per raccontare una storia diversa. Immaginatevi di entrare in una stanza e di sentire di essere partiti per un viaggio, senza nemmeno dover fare la valigia. Ecco, il The Goethe è questo: un viaggio personale in ogni stanza. Se volete qualcosa di speciale, provate le suite tematiche. Vi raccontano delle storie, vi fanno entrare in un mondo che non sapevate nemmeno di desiderare.

Una delle suite di The Goethe Hotel

Suite Doge: Venezia a Roma

Venezia è una di quelle città che non smette mai di affascinare, e qui, nella Suite Doge, avrete un assaggio di quella magia. Gli arazzi Fortuny (sì, proprio quelli che danno un'aria misteriosa e raffinata) vi faranno sentire come se steste camminando nei vicoli veneziani, ma senza il rischio di farvi bagnare da un canale. Eleganza, storia e un tocco di mistero, proprio come il fascino della Serenissima.

Suite Medici: Firenze a Roma

Chi non ha mai sognato di passeggiare per Firenze, tra le stradine piene di storia e arte? Con la Suite Medici, non dovete fare altro che rilassarvi e lasciarvi trasportare nell'800 fiorentino. Gli strumenti scientifici d'antiquariato vi faranno sentire come un membro della famiglia Medici, a un passo da quella grandezza che ha segnato la storia della città. Un po' di Rinascimento, senza il bisogno di un biglietto per il museo.

Classic room di The Goethe Hotel

Suite Borbonica: viaggio a Napoli

Infine, la Suite Borbonica, ispirata a Napoli, è per chi cerca l'autenticità senza le complicazioni della città. Non c'è bisogno di fare la fila per entrare nei musei o di barcamenarsi tra il caos della città. Qui, con arredi rococò e un'atmosfera misticamente sensuale, vi troverete in una Napoli tutta vostra, fatta di bellezza e tranquillità. Perfetta per un viaggio sensoriale che vi farà sognare.

Affinity - Kitchen & Alchemy: mangiare al The Goethe Hotel

Dopo una giornata a passeggiare per Roma o a esplorare la cultura dentro e fuori l'hotel, cosa c'è di meglio che un bel piatto gourmet? E qui entra in scena Affinity - Kitchen & Alchemy, il ristorante dell'hotel. Il nome è ispirato all'opera di Goethe Affinità Elettive, e proprio come il titolo suggerisce, ogni piatto è il risultato di un incontro perfetto tra ingredienti freschi e stagionali. Non è solo un ristorante, è un'occasione per esplorare i sapori, in un ambiente che stimola la mente tanto quanto il palato. La cultura, qui, non si limita ai libri e ai quadri, ma si mescola anche nei piatti.

E se dopo cena vi sentite stanchi, niente paura. La private SPA dell'hotel è il posto perfetto per rilassarvi e farvi coccolare. Un'oasi di tranquillità dove dimenticare lo stress e abbandonarsi al piacere del benessere. Quando pensiamo a Roma, ci viene subito in mente la storia, l'arte, le piazze affollate... ma The Goethe Hotel è qualcosa di diverso. Non è solo un hotel di lusso, è un viaggio nel tempo, un invito a esplorare e a lasciarsi ispirare. Dalla libreria infinita alla suite che vi fa sentire come dei viaggiatori del passato, ogni angolo dell'hotel vi fa vivere un'esperienza unica. E non è solo una questione di stile, è una finestra sulla bellezza, in tutti i suoi significati.