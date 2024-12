Roma a Natale: all'Hotel d'Inghilterra tra lusso, storia e gusto

Addobbi scintillanti, calda ospitalità nei raffinati spazi dove è passata la storia e una proposta gastronomica di un giovane chef di talento, Andrea Sangiuliano, che ha appena preso la guida del ristorante dell’hotel Cafè Romano, oltre a tanti altri momenti di gusto e convivialità. È quanto offre l'Hotel d'Inghilterra di Roma, tornato alla vita dopo un lungo e rispettoso restyling. L'hotel è parte di Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano, leader nell’ospitalità a 4 e 5 stelle. Il gruppo vanta 30 hotel per un totale di oltre 4.200 camere e residenze di lusso situati nel cuore delle migliori destinazioni italiane, oltre a Londra, Parigi e New York.

Lo storico edificio dell'Hotel d'Inghilterra

Hotel d'Inghilterra, la rinascita di un luogo storico

Pochi altri luoghi dell'ospitalità possono trasmettere il fascino senza tempo di questa dimora storica, ora pronta a far vivere agli ospiti tutta la magia del Natale e delle feste, fino all’Epifania. Due anni di lavori ne hanno rispettato lo stile, l'armonioso equilibrio tra l'antico e il contemporaneo, le luci studiate per dare calore e intimità, i vetri di Murano soffiato a mano, le preziose tappezzerie e gli arredi delle camere.

La storia dell’Hotel d'Inghilterra

Tutto è pronto per celebrare queste feste di fine anno ma anche per segnare il nuovo inizio, un capitolo di una storia antica cominciata alla metà del XVI secolo come dimora degli ospiti dei principi Palazzo Torlonia. Nacque con il nome di Hotel d’Angleterre a testimoniare il legame con la corona dei Windsor e la frequenazione della nobiltà europea e dei giovani aristocratici del Gran Tour.

Le feste di Natale all’Hotel d'Inghilterra

Il programma delle feste ha preso il via alla fine di novembre con il pranzo della domenica che nel periodo dell'Avvento ripropone il rito conviviale che unisce le generazioni al piacere del cibo a quello dello stare insieme in un giorno speciale. «È molto più di un semplice pasto - dice lo chef - è un momento che va oltre il cibo, in cui si intrecciano sapori, emozioni e tradizione. Un'opportunità conviviale per ritrovarsi».

Natale all'Hotel d'Inghilterra

A seguire, con la regia dello storico direttore dell'hotel Massimo Colli, è pronto un articolato programma per celebrare le feste più attese dell'anno, che hanno impegnato la creatività dell'executive chef con propose di menu speciali ispirati ai sapori autentici della tradizione natalizia italiana, non senza un tocco di creatività. Non è stato da meno il pastry chef Edoardo Volpe che ha predisposto una vetrina di delizie, dai pasticcini ai biscotti decorati a mano fino alle torte e ai panettoni. Il Santa Cafè Romano offrirà un afternoon tea con una selezione di pregiati tè firmati La Via del Tè, cioccolate calde Domori con dolci guarniti da salse inglesi, financier, pain d'épice, madeleine al cioccolato e cinnamon roll, oltre a finger food salati da abbinare anche a un calice di bollicine.

Svelata anche una nuova carta cocktail al mitico Cafè Romano Lounge Bar, ideata dall’head barman Angelo Di Giorgi. Da provare il Fireside Fizz, un sorprendente mix di tè nero e tequila añejo, o il Warm Wishes, un'avvolgente unionedi tè all'arancia e rum scuro. Per gli amanti dei gusti più decisi, il Red Velvet è un'armonia di sapori intensi, mentre per chi preferisce note più fresche, l'Arctic Breeze con gin, basilico e succo di cranberry è la scelta ideale.

I menu delle feste dell’Hotel d'Inghilterra

I menu speciali per i vari momenti di festa sono già pronti: la cena "di magro" della Vigilia prevede Raviolo di ricotta di bufala, limone e vongole, San Pietro alla griglia, crema di patate all’olio di oliva e cavolo nero e Petit four di Natale, con sottofondo di musica live. Sontuoso come da tradizione il pranzo del 25, in cui non mancheranno, tra le vare portate, i Carciofi alla giuda e Tortellini in brodo fatti in casa mentre al cenone di Capodanno saranno ben 8 le portate a base di pesce dei nostri mari che daranno il benvenuto al 2025.

Andrea Sangiuliano, chef dell‘Hotel d‘Inghilterra

Cresciuto a Roma nel ristorante di famiglia, Andrea Sangiuliano ha continuato il suo percorso in prestigiosi ristoranti ed hotel in tutta Europa, tra cui l’Hotel de Russie a Roma, sotto la guida dello Chef Pierangelini, e l'Hotel Beau Rivage a Losanna. Tra i piatti del suo menu, attento alla stagionalità, sono il Cuore di zucca croccante cacio e pepe, l'Insalata alla romana con puntarelle, triglie, seppie e starcciatella, il Duetto di manzo con crema di patate al'olio e lo Zabaione al tartufo, disponibili in menu anche durante le feste.