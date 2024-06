In Via Margutta c'è un nuovo hotel: entriamo da Maison Roma Piazza di Spagna

A Via Margutta, la celebre via degli artisti romana, è stato appena inaugurato un nuovo hotel di charme quattro stelle che già nel nome vuole indicare la sua vocazione: "Maison Roma Piazza di Spagna": una casa accogliente per chi è fuori casa. Appartiene al gruppo UNA, già presente a Roma con altri alberghi, che ha rilevato una precedente struttura, l'Hotel Art by the Spanish Steps, rinnovandola con un rispettoso restyling interno e con un renaming indicativo del luogo, un centro storico di particolare fascino, tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo.

Com’è il nuovo Maison Roma Piazza di Spagna

Gli arredi e il design armonizzano elementi strutturali storici e moderni con specchiere, marmi policromi, elementi in ottone e in ceramica esaltando la il grande spazio della hall, antica cappella della chiesa ottocentesca appartenuta alla congregazione religiosa dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Il soffitto è a volte affrescate e tutto il piano terra ospita la reception, una lobby e il Bar Margutta occupa lo spazio dell'antico altare di cui è ancora visibile l’architettura. Nel piano ammezzato c'è una grande sala per riunioni e meeting mentre una corte interna nel verde garantisce momenti di relax. Le facciate esterne sono ornate da dettagli scolpiti e decorazioni floreali.

Dormire da Maison Roma Piazza di Spagna

Con una superficie totale di 1.950 mq distribuiti su 6 piani, l’hotel dispone di un totale di 46 camere, che includono una varietà di tipologie come Superior, Deluxe, Premium e Suite, con la possibilità di avere camere comunicanti.

Ogni stanza è stata progettata per offrire comfort e stile, con dettagli come smart-tv, minibar e wi-fi di ultima generazione; mentre i bagni presentano la linea amenities di UNA Fragranza, firma esclusiva degli hotel della catena. Le dimensioni variano dagli 11 mq fino ad arrivare a 36 mq e possono ospitare da 1 a 3 persone, sono dotate di smart-tv, minibar, cassaforte, Wi-fi gratuito, prese di corrente universali, set per la preparazione di tè e caffè.

Maison Roma Piazza di Spagna, ospitalità firmata UNA Hotels

«Dopo un periodo di ristrutturazione degli spazi - ha detto al taglio del nastro Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Gruppo UNA - siamo entusiasti di presentare Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze, che ben rappresenta la nostra visione di ospitalità di lusso immersa nella ricca storia di Roma e nell'atmosfera magica di questa strada romana, con tutto il fascino del lifestyle italiano e dell’hotellerie raffinata e di alto livello».

La strategia aziendale portata avanti dal Gruppo per offrire un’ospitalità di elevata qualità e nello stesso tempo cogliere le opportunità del mercato, prevede di reinvestire parte dei proventi nell’ampliamento e miglioramento dell’offerta alberghiera.

«Vogliamo offrire ai nostri ospiti non solo un luogo dove soggiornare, ma un’esperienza che li avvolga nell’atmosfera unica della città, dai panorami mozzafiato di Piazza di Spagna alla magia dei vicoli che circondano il nostro hotel - ha detto la direttrice dell'hotel Francesca Fiumanò -e siamo convinti che questa nuova insegna dell'ospitalità si affermerà per chi desideri vivere un’esperienza di soggiorno che unisce lusso, comfort e autenticità».

Maison Roma Piazza di Spagna, non c’è il ristorante

Al momento manca un ristorante vero e proprio ma c'è un'offerta ristorativa con attenzione alle esigenze degli ospiti per tutta la giornata.

Il Bar Margutta di Maison Roma Piazza di Spagna

Il fiore all'occhiello, come per tutti gli hotel del Gruppo, è la prima colazione internazionale, curatissima e con la presenza fissa di personale specializzato.

Chi è il gruppo UNA

Nel 2023 Gruppo UNA ha confermato la sua posizione di leadership con un milione di camere vendute, con ricavi pari a 208 milioni di euro, in crescita del +40% rispetto al 2022 e un utile netto che ha raggiunto i 25 milioni di euro. Si tratta della più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con oltre 5.800 camere in 53 hotel, resort e residence distribuiti in 25 destinazioni e 13 regioni e si posiziona tra le principali catene ristorative in Italia con 28 ristoranti “UNA cucina” in gestione diretta. Nato nel 2017 dall’integrazione di Atahotels e UNA Hotels & Resorts, Gruppo UNA S.p.A. è parte di Unipol Gruppo S.p.A, gruppo assicurativo leader in Italia nei rami Danni, tra i primi dieci in Europa.

