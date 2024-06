Scopri il fascino della Liguria in Sardegna all'Hotel Riviera di Carloforte

Fa parte dei Lu'Hotels, un piccolo gruppo di quattro alberghi tutti di categoria quattro stelle nel territorio del Sulcis, l'Hotel Riviera di Carloforte, nella provincia del Sud Sardegna, un piccolo boutique hotel di 46 camere su quattro piani in posizione comodissima sulla riva a pochi passi a piedi dall'attracco dei traghetti e dal centro cittadino.

Come è l'Hotel Riviera di Carloforte

È un edificio moderno, dalla facciata di color rosso, con ampie vetrate sulla strada. A piano terra a fianco della reception c'è una spaziosa lounge e un angolo bar; le camere ampie e arredate in stile moderno sono spesso dotate di balconcino, con vista in fronte o sul lato mare. Docce spaziose, aria condizionata, frigobar, grandi televisori a schermo piatto, collegamento internet Wi-Fi completano i servizi a disposizione.

Il quinto piano è riservato a un'ampia sala per la prima colazione al mattino o come bar alla sera con terrazza esterna da cui si gode una bella vista panoramica sulla riva e sul mare.

La storia di Carloforte

La storia di questo paese sull'isola di San Pietro, che risale al 1738, è molto particolare: i pescatori liguri, partiti da Pegli, frazione del comune di Genova, stanziatisi sulla costa tunisina a Tabarka e dopo parecchie generazioni scacciati dal bey locale, chiesero e ottennero da re Carlo Emanuele III di Sardegna di poter trasferirsi su quest'isola ai tempi deserta che faceva parte del suo regno. Ancora oggi dopo quasi tre secoli il dialetto locale è più ligure che sardo e questa enclave linguistica continua ad essere una delle curiosità e delle particolarità della Sardegna.

Come si arriva all'Hotel Riviera di Carloforte

Si raggiunge Carloforte in traghetto da Portovesme sulla costa sarda sud-occidentale o da Calasetta sull'isola di Sant'Antioco, che in realtà è una penisola, con meno di mezz'ora di navigazione. Si sbarca proprio nel centro del paese, costruito con case basse dei colori liguri, con viuzze strette e arrampicate che sembrano carruggi, con un'architettura settecentesca che ricorda appunto la Liguria, di cui Carloforte e comune onorario.

Alla scoperta di Carloforte e dell'Isola di San Pietro

L'isola, tutta ricoperta di macchia mediterranea, con corbezzolo, rosmarino, mirto e lentisco, è di per sé interessante dal punto di vista naturalistico, grazie alle saline, meta di passaggio dei fenicotteri rosa, al faro di Capo Sandalo, preceduto dallo sperone roccioso dove nidificano i falconi pellegrini.

Il paese è vivace con negozi di articoli turistici, tanti ristoranti, un piccolo museo etnografico: la sua notorietà in campo nazionale è aumentata negli ultimi anni, favorita da una manifestazione che ho incontrato un grande successo di pubblico e che si tiene a cavallo tra maggio e giugno: il Girotonno calamita in questo angolo della Sardegna appassionati e curiosi, riuniti dalla passione per il tonno rosso che qui si pesca con le ultime tonnare fisse del Mediterraneo. Le alte e impervie scogliere di Nasca a strapiombo sul mare sono uno spettacolo da ammirare soprattutto nelle giornate in cui le onde si frangono sulla pietra lavica da cui fu originata l'isola.

Hotel Riviera di Carloforte

C.so Battellieri 26 - 09014 Carloforte (Isola di San Pietro)

Tel 0781 853234