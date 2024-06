A cena con Harry Potter e Willy Wonka? I menu favolosi di A Peculiar Tea di Belfast

Quando un piatto è… da favola! È proprio il caso di dirlo. Siamo a Belfast, in Irlanda del Nord, nella Contea di Antrim, dove il ristorante A Peculiar Tea non è solo un locale dove mangiare, ma un vero e proprio "Emporio dell'immaginazione". La sua cucina stravagante e l'arredamento non convenzionale, premiati anche dalla Guida Michelin, invitano, infatti, gli ospiti a immergersi in un mondo di fantasia e sapori. Il ristorante nella zona della Queens University è guidato dalla chef Gemma Austin, un'apprezzata creativa del gusto che usa la cucina come fuga dalla realtà e dallo stress della vita adulta. Conosciuta dai suoi amici come una ragazza di Peter Pan, Gemma ama, infatti la magia dell'immaginazione dei bambini e usa il cibo per far provare ai suoi ospiti un senso di nostalgia e giocosità. Attenzione quindi, mentre mangiate, vi sembrerà di veder passare il Coniglio Bianco o qualche altro personaggio delle favole…

La sala di A Peculiar Tea 1/4 Allestimento a tema di A Peculiar Tea 2/4 Particolare di A Peculiar Tea 3/4 Particolare del ristorante di A Peculiar Tea che ricorda Alice nel Paese delle Meraviglia 4/4 Previous Next

Da Harry Potter a Willy Wonka, i menu a tema di A Peculiar Tea

L'amore di Gemma per le storie per bambini l'ha portata a creare, ad esempio, menu degustazione sui temi di Willy Wonka, Harry Potter, Cluedo e The Nightmare before Christmas: cambiano ogni otto-dieci settimane e il ristorante viene decorato in base al tema, creando un'esperienza di totale coinvolgimento. Il menu degustazione di quattro portate con abbinamento opzionale di vini è disponibile la sera.

Il piatto ispirato alla famosa barretta di cioccolato Wonka di A Peculiar Tea 1/9 Concassé di pomodoro, avocado affumicato, cono di basilico; Guancia di manzo e Crostata ai mirtilli di A Peculiar Tea 2/9 Un piatto ispirato a Harry Potter di A Peculiar Tea 3/9 Mela, un dessert speciale di A Peculiar Tea 4/9 Macaron di A Peculiar Tea 5/9 Un dessert speciale di A Peculiar Tea 6/9 Da A Peculiar Tea piatti giocosi ma ricercati 7/9 The Cube di A Peculiar Tea 8/9 Un altro dei piatti ispirati a La fabbrica di cioccolato di A Peculiar Tea 9/9 Previous Next

Lo speciale afternoon tea di A Peculiar Tea

Mentre il giorno è riservato ai favolosi tè pomeridiani, che includono dolci, panini e focaccine presentati in modo giocoso sul tema del momento. Il tema è abbinato al menu degustazione. Come dichiarano dalla cucina: «Sarà diverso da tutti gli altri Afternoon Tea che hai preso prima». C’è anche la possibilità di prenotare l’Afternoon Tea senza glutine e vegetariani. Il costo è da 40 sterline a persona.

A Peculiar Tea: cucina di qualità, sostenibilità e benessere animale

Guai a pensare che l’atmosfera giocosa dell’ambientazione e dei temi del menu corrisponda a una cucina un po’ basica e senza sostanza: dietro al divertimento della cena c'è anche un serio impegno per la sostenibilità e il benessere degli animali. Inoltre, il ristorante applica una politica seria di lotta allo spreco e non cucina carni o uova provenienti da allevamenti intensivi o che non soddisfino gli standard di benessere degli animali. A Peculiar Tea si rifornisce di tutti gli ingredienti freschi da fornitori locali ed è presente, appunto, nella Guida Michelin, che ne elogia i "piatti innovativi e dal sapore deciso" serviti da un "personale allegro ed entusiasta".

«La cucina è il mio parco giochi – racconta la chef - Per me le cucine professionali non dovrebbero essere piene di urla e rabbia; è un posto in cui sentirsi famiglia e per creare qualcosa di meraviglioso. Il cibo dovrebbe essere divertente. Passiamo 13 ore al giorno in cucina, perché non trarne godimento noi stessi? Siamo appassionati di sostenibilità e benessere animale. Adottiamo una politica senza sprechi nella nostra cucina e non cuciniamo cibi che riteniamo siano coltivati intensivamente o non necessari per il valore nutrizionale. Pertanto, non troverete mai nel nostro menu cibi come il foie gras, l'anguilla o l'aragosta. Serviamo solo la migliore carne britannica e irlandese e utilizziamo fornitori locali per tutti i nostri ingredienti freschi».

A Peculiar Tea

103 Lisburn Road, Belfast BT9 7AB, Irlanda del Nord (Regno Unito)

Tel +44 28 9099 8988