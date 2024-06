Al ristorante Cerere di Milano il vino incontra l'arte e la buona cucina

Nel cuore pulsante di Milano, in via della Moscova 24, c’è un ristorante che trascende la mera definizione di locale per divenire un vero e proprio tempio del gusto e dell'esperienza sensoriale. Il suo nome evocativo è: “Cerere - Cibo dalla Terra”. Fino al 26 giugno, Cerere ospita il ciclo di eventi "Arte&Vino", un'occasione imperdibile per immergersi in un'atmosfera raffinata, dove le opere di artisti contemporanei dialogano con la magia dei vini selezionati.

La sala di Cerere

Al ristorante Cerere gli eventi Arte&Vino

Ogni mercoledì, a partire dalle ore 18:30, il ristorante si trasforma in una galleria d'arte temporanea, ospitando le creazioni di talenti emergenti e affermati. Le opere, curate da Federico Rui, gallerista di fama, diventano protagoniste di un percorso sensoriale che si intreccia con i sapori dei vini scelti da Mauro Salerno, profondo conoscitore del mondo enologico. Dal 19 giugno scorso, le sculture di Paolo Nicolai, con la loro ieratica imponenza e la loro silenziosa espressività, creano un dialogo affascinante con i vini in degustazione. "La Bazza" spumante Brut Nature di Ozzanesi ha saputo esaltare la delicatezza delle forme, mentre "Garganuda Naked" di Andrea Fiorini Carbognin ha armoniosamente bilanciato la forza espressiva delle opere. La Valpolicella Doc di Bruscar, con la sua complessità e ricchezza, ha infine coronato l'esperienza degustativa, lasciando un ricordo persistente sul palato.

Una scultura di Paolo Nicolai da Cerere

Il prossimo appuntamento, previsto per mercoledì 26 giugno, vedrà protagonista Martina Antonioni con le sue opere surrealiste e immaginarie in olio su tela. I colori sgargianti e le atmosfere oniriche delle sue creazioni si preannunciano un connubio perfetto con i vini Doc dei Colli Berici "Trasparenza", "Gargà" e "Marcella" dell'azienda agricola PuntoZero. Questi vini, espressione autentica del territorio, sapranno esaltare la fantasia e l'originalità delle opere di Martina Antonioni, creando un'esperienza sensoriale del tutto speciale.

Com'è il ristorante Cerere?

L'esperienza di "Arte&Vino" non si limita alla degustazione e alla fruizione delle opere d'arte, ma si propone come un momento conviviale e partecipativo. Un'occasione per condividere emozioni, scambiarsi opinioni e lasciarsi trasportare dalla magia del momento. L'ambiente, sia all'interno del ristorante che nel dehor, gioca un ruolo fondamentale. Lo stile informale, curato nei minimi dettagli dai proprietari Giorgia Codato e Mauro Salerno, con materiali di recupero e oggetti provenienti da viaggi e rigattieri, crea un'atmosfera accogliente e rilassata, perfetta per abbandonarsi al piacere e lasciarsi avvolgere dalla bellezza.

Cosa si mangia da Cerere?

In questo contesto, i finger food, preparati con ingredienti genuini da Giorgia e Mauro, assumono un ruolo fondamentale. Non si tratta di semplici stuzzichini, ma di piccole opere d'arte culinaria, realizzate con passione e cura, che completano l'esperienza gastronomica con sapori freschi e autentici. Ogni boccone è un viaggio sensoriale, un'esplosione di gusto che arricchisce e completa l'esperienza di “Arte&Vino". Come un maestro d'orchestra, Giorgia dirige la sua cucina con abilità e creatività, trasformando materie prime semplici in piatti raffinati che stupiscono il palato e conquistano l'anima. Mauro, invece, guida gli ospiti nel percorso enologico, svelando i segreti dei vini e aiutandone a coglierne le sfumature più delicate.

Risotto, crescione d’acqua, cozze e cipolla alla brace di Cerere 1/3 Tartare di asino, pecorino, mandarino e carciofi fermentati di Cerere 2/3 Horto: verdure cotte, crude e fermentate di Cerere 3/3 Previous Next

“Cerere - Cibo dalla Terra” è un luogo speciale dove tradizione e innovazione si incontrano, dando vita a un'esperienza gastronomica che lascia il segno. Un luogo dove il cibo diventa arte, l'arte diventa gusto e il vino diventa il filo conduttore che lega il tutto…

Cerere, un ristorante dove si pensa al futuro

Varcando la soglia di Cerere, si viene accolti da un'atmosfera calda e accogliente, dove il design informale e curato nei minimi dettagli crea un ambiente rilassato e familiare. La luce soffusa, i profumi inebrianti provenienti dalla cucina e il sottofondo musicale delicato contribuiscono a creare un'atmosfera magica, perfetta per abbandonarsi al piacere e lasciarsi trasportare dalle coccole del gusto.

I proprietari di Cerere, Giorgia Codato e Mauro Salerno

La vera protagonista di Cerere è la cucina, un'esplosione di sapori che racconta la storia, la passione e la creatività dei proprietari, Giorgia Codato, veneziana, e Mauro Salerno, originario di Como con radici cilentane. Frutta e verdura provengono dall'orto di proprietà, situato fuori Milano, dove la natura regna sovrana e i prodotti crescono con i loro tempi, senza forzature. Pane, pasta, conserve e fermentati sono fatti in casa, con la pazienza e la cura di un tempo ormai perduto. L'olio è quello degli ulivi cilentani del padre di Mauro, un nettare dorato che racchiude il sapore del sole e della terra. Il pesce, pescato esclusivamente all'amo, racconta la storia del mare e dei suoi abitanti. La carne proviene da allevamenti etici e sostenibili, nel rispetto degli animali e dell'ambiente. Ogni piatto è un racconto, frutto di studio e ricerca, animato dalla giusta dose di creatività. Un mosaico di sapori e consistenze che rievoca ricordi, fa sognare e conquista il palato.

Cerere non è solo un ristorante, ma un'esperienza di convivialità. Un luogo dove condividere momenti speciali con le persone care, dove parlare a cuore aperto e lasciarsi andare al piacere della conversazione. Ma è soprattutto un rifugio per l'anima, un sogno che prende vita, un omaggio all'infanzia e una promessa per il futuro…

Cerere

Via della Moscova 24 - 20121 Milano

Tel 353 441 9985