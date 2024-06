Cerchi un rifugio di charme in famiglia in Sicilia? Apre La Segreta Country House

Per l'estate 2024 sogni un rifugio immerso nella campagna incontaminata della Sicilia? Un luogo dove riscoprire il senso di casa e la calda accoglienza familiare, circondati da paesaggi mozzafiato e dalla natura rigogliosa? Allora il posto giusto è La Segreta Country House a Mengi (Ag), il nuovo indirizzo di charme firmato Planeta Estate, ramo di Planeta, una delle più rinomate tenute vinicole italiane, dedicato all'ospitalità. Il nome "La Segreta" trae, infatti, ispirazione da una delle prime etichette iconiche di Planeta, nata nel 1995 insieme ai primi vigneti piantati ad Ulmo, l'antico Baglio e cuore della famiglia. Quest'anno l'etichetta si rinnova con una grafica ispirata al dialogo tra l'azienda e la natura, raccontando una Sicilia autentica e attenta alla sostenibilità.

L'entrata de La Segreta Country House

La Segreta Country House: 10 camere dedicate ai fiori siciliani

La struttura accoglie gli ospiti in 10 camere, ognuna intitolata a un fiore selvatico presente nel volume Acis Hortus Regius, un raro erbario pittorico realizzato tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento da Giuseppe Riggio, botanico farmacista originario di Acireale, e dal pittore Emanuele Grasso (o stesso volume che ha ispirato la nuova etichetta de La Segreta). Un omaggio alla bellezza e alla biodiversità della flora siciliana.

Vista di una delle stanze de La Segreta Country House
Particolare della stanza de La Segreta Country House
Una delle stanze de La Segreta Country House
Le stanze de La Segreta Country House sono dedicate ai fiori siciliani
La vista da una delle stanze de La Segreta Country House
Una delle 10 stanze de La Segreta Country House

La Segreta Country House a misura di famiglia

La Segreta Country House è un luogo ideale per le famiglie, con attività dedicate ai più piccoli come corsi di cucina e pittura. Gli amanti della natura potranno partecipare a escursioni guidate con i volontari del WWF di Menfi, alla scoperta delle dune e della fauna selvatica. Non mancano itinerari culturali ed enogastronomici per immergersi nelle tradizioni locali.

Imperdibile l'esperienza dei tour nei vigneti e nelle cantine vicine: Ulmo, Monte Cirami, Dispensa e Serra Ferdinandea. Poco distante anche la Foresteria Wine Resort che, oltre al soggiorno, offre agli ospiti esterni la possibilità di vivere un'esperienza gourmet firmata dallo chef Angelo Pumilia. E non può mancare la spiaggia nell'esclusivo Beach Club Insula a Lido Fiori, sempre della stessa proprietà.

Sapori autentici dalla terra siciliana a La Segreta Country House

La cucina de La Segreta Country House, guidata dagli chef Angelo Pumilia e Melchiorre Zinna, propone un'esperienza gastronomica autentica e ricca di sapori. I piatti, preparati con ingredienti freschi e di stagione, provenienti dai terreni di Planeta, raccontano la storia e la tradizione culinaria siciliana.

La piscina de La Segreta Country House
Relax al fresco a La Segreta Country House
Particolari de La Segreta Country House

Un'offerta gastronomica healthy, con tecniche non scontate, fresca e gustosa, ricca di verdure, salumi e formaggi del luogo, che trasmette tutta la ricchezza e la bontà della terra. Già dalla prima colazione la sensazione è quella di scoprire sapori e tradizioni di una volta: dal pane con marmellate fatti in casa, alle torte “della nonna”, ai succhi freschi. In abbinamento ai piatti, l'ampia selezione di vini da tutte le tenute di Planeta.

La Segreta Country House, un'oasi di relax e benessere

La struttura offre agli ospiti una piscina immersa nel verde, un solarium perfetto per godersi il sole siciliano e una zona relax dove rigenerarsi e ritrovare il proprio equilibrio.

Soggiornare a La Segreta Country House significa vivere un'esperienza a 360 gradi, immersa nella natura, nella cultura e nei sapori della Sicilia. Un luogo ideale per chi desidera una vacanza all'insegna del relax, del benessere e della scoperta.

La Segreta Country House

Strada Provinciale 50,51, 92013 Menfi (Ag)

Tel 0925 1955460