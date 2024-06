In montagna via dalle solite rotte? Al Fiocco di Neve Relais & Spa

Limone Piemonte (Cn), perla delle alpi Marittime, si prepara ad un'estate ricca di eventi e proposte per tutti i gusti. Immersa in un paesaggio mozzafiato, dove le montagne si incontrano con il mar Ligure, questa rinomata località offre un connubio perfetto tra relax, natura e cultura. Per chi desidera un'esperienza indimenticabile, il Fiocco di Neve Relais & Spa, il primo hotel 5 stelle lusso della provincia di Cuneo, accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera raffinata ed elegante, nel cuore del paese. Un'oasi di pace dove rigenerare corpo e mente, coccolati da un servizio impeccabile e da un'attenzione minuziosa ai dettagli.

L‘esterno del Fiocco del Fiocco di Neve Relais e Spa

Limone Piemonte, natura incontaminata e sentieri per tutti i gusti

Limone Piemonte è il paradiso degli amanti del trekking e della mountain bike. Numerosi sentieri si snodano tra boschi rigogliosi, prati fioriti e laghi alpini, regalando panorami mozzafiato. Tra i percorsi più suggestivi, la Via del Sale, un antico tracciato militare che collega Limone a Monesi di Triora, offre un viaggio nella storia e nella natura incontaminata. Limone Piemonte custodisce gelosamente le sue tradizioni, che rivivono in eventi e manifestazioni durante tutto l'anno. La Festa dell'Abaya, l'ultima domenica di agosto, rievoca la cacciata dei Saraceni con un corteo storico e spettacoli di falconeria, attirando visitatori da tutto il mondo. Senza dimenticare la cucina piemontese, ricca di sapori e genuinità, conquista i palati più esigenti.

Soggiornare al Fiocco di Neve Relais & Spa

E qui in armonia con la natura incontaminata si trova il Fiocco di Neve Relais & Spa che accoglie i suoi ospiti in un'oasi di pace e lusso ecosostenibile. Il relais fa parte del circuito Autentico Hotels, una collezione di strutture ricettive di lusso che si distinguono per l'eccellenza del servizio, l'attenzione al cliente e la valorizzazione del territorio. L'hotel è un 5 stelle che coniuga perfettamente tradizione e innovazione, offrendo un'esperienza unica nel cuore delle Alpi. Le camere e le suite, arredate con materiali naturali e finiture di pregio, sono curate in ogni minimo dettaglio per garantire un soggiorno confortevole e rilassante. Ampie vetrate regalano panorami mozzafiato sulle montagne circostanti, mentre i bagni privati sono un vero tocco di classe.

Una delle camere del Fiocco di Neve Relais e Spa 1/4 Una delle camere del Fiocco di Neve Relais e Spa 2/4 Il legno protagonista della camere del Fiocco di Neve Relais e Spa 3/4 Uno dei bagni delle camere del Fiocco di Neve Relais e Spa 4/4 Previous Next

Il ristorante dell'hotel, White Restaurant & Lounge Bar, propone un menu raffinato che esalta i sapori della tradizione piemontese, rivisitati in chiave moderna con creatività e maestria. Gli ingredienti freschi e di stagione, provenienti da produttori locali, sono la base per piatti deliziosi che conquistano anche i palati più esigenti.

Il ristorante del Fiocco di Neve Relais e Spa

Ma la giornata gourmet al Fiocco di Neve Relais & Spa inizia con una ricca colazione a buffet, preparata con prodotti freschi e di stagione a km zero. Dicaf caffè interamente biologico tostato a Bra in Piemonte, mozzarelle di bufala campana del caseifico Barlotti, marmellate biologiche e succhi di frutta naturali realizzati solo con frutta di stagione: sono solo alcuni dei prodotti che potrete gustare ogni mattina.

Fiocco di Neve, fiore all'cchiello la spa Il Cristallo

Aperta anche agli ospiti esterni, la spa dell'hotel, Il Cristallo, offre un'ampia gamma di trattamenti e rituali per prendersi cura di corpo e mente, in un'atmosfera rilassante e avvolgente. La spa Il Cristallo ricrea un autentico scenario di montagna, con colori e materiali naturali che richiamano la bellezza del paesaggio circostante. Legno, pietra e vetro si fondono armoniosamente creando un ambiente caldo e accogliente, dove ci si sente subito a proprio agio.

Trattamenti nella spa Il Cristallo del Fiocco di Neve Relais e Spa 1/4 Sala relax nella spa del Fiocco di Neve Relais e Spa 2/4 Menu trattamenti nella spa Il Cristallo del Fiocco di Neve Relais e Spa 3/4 Particolare della spa del Fiocco di Neve Relais e Spa 4/4 Previous Next

La spa propone un'ampia scelta di trattamenti e rituali personalizzati, studiati per soddisfare le esigenze di ogni ospite. Massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo anti-age, peeling, scrub e rituali di bellezza: ogni trattamento è realizzato con prodotti di alta qualità, per garantire un'esperienza di benessere unica e indimenticabile Oltre ai trattamenti, la spa Il Cristallo offre una serie di servizi per favorire il relax e il benessere degli ospiti. Sauna, bagno turco, docce emozionali e vasca idromassaggio sono solo alcuni dei servizi a disposizione, per un relax completo e rigenerante.

La Bottega del Fiocco: un'esperienza di shopping esclusiva al Fiocco di Neve

Per gli amanti dello shopping, la Bottega del Fiocco offre un'accurata selezione di capi di abbigliamento, eleganti e funzionali accessori per il tempo libero, raffinati complementi d'arredo per la casa, oltre a pezzi unici creati su misura. Dai vestiti, ai blazer, alla maglieria, alle scarpe e molto altro: tutto è attentamente selezionato per stile, qualità delle fibre naturali e tessuti ricercati, per un'esperienza di shopping esclusiva.

Fiocco di Neve Relais & Spa

Via Roma 212 - 12017 Limone Piemonte (Cn)

Tel 0171 926352