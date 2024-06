Hotel Mediterraneo: un faro di ospitalità di classe a Sorrento

L’ultimo riconoscimento potrebbe essere la “chiave” ricevuta dalla guida Michelin, ma che l’hotel Mediterraneo, un elegante boutique hotel a 5 stelle situato nella pittoresca località di Sant’Agnello, sia una delle mete imperdibili per chi vuole soggiornare a Sorrento è un dato di fatto già da tempo. Sarà per la posizione, arroccato su una scogliera con vista mozzafiato sul golfo e le isole dell’arcipelago, con tanto di tramonto da non perdere (sembra di essere in volo sul mare). Oppure per la riuscita ristrutturazione che con l’upgrade delle stelle ha garantito una perfetta fusione fra eleganza, tradizione e servizi, tanto da meritare nel 2021 il premio “LIV Hospitality Design Awards” per il suo design e la sua funzionalità. O ancora, per l’ottima proposta a livello di cucina e bar. Sta di fatto che l’albergo di proprietà della famiglia Monti è certamente fra le strutture di accoglienza più interessanti della perla del golfo di Napoli.

Hotel Mediterraneo: un sogno affacciato sul mare della penisola Sorrentina

L’Hotel Mediterraneo nella pratica è molto più di una struttura alberghiera: è una grande casa dove gli ospiti si sentono a proprio agio per servizi giusti, mai invadenti ma attenti e discreti. Fin dall’ingresso il personale è caloroso e tutto lo staff tiene fede a questa impostazione in ogni occasione della giornata. L'idea è un po' quella dell'hotel da sogno dove tutti si prendono cura di te, ma tu ti enti come a casa tua. Tutto sembra studiato per garantire un’atmosfera che vuole essere elegante, ma nello stesso tempo amichevole e senza inutili formalismi. Un po’ come entrare in una sartoria di Napoli, si sa che si uscirà con un abito su misura… ma nessuno se la tira per questo.

Hotel Mediterraneo: design che coniuga tradizione e modernità, fra le camere e i servizi

L’hotel dispone di 55 camere, 4 Junior Suites e 2 family suites, tutte all'insegna di un design raffinato che riflette i colori e i materiali tipici del territorio (l’azzurro e il bianco sono dominanti). La trasformazione in hotel a 5 stelle ha portato a valorizzare attraverso molti particolari il legame con il territorio: i piani dei tavoli e dei comodini sono ad esempio in lava vesuviana, mentre il pavimento in parquet richiama le palafitte costruite sul mare per ampliare i piccoli lidi sorrentini. Le lampade sembrano le lampare dei pescatori e in genere le decorazioni, che rispettano in molti spazi lo stile dei primi del Novecento, ti fanno sentire in un ambiente contemporaneo ma … napoletano, con tutto lo stile e classe del luogo. Ottimi i letti con materassi di altissima qualità, così come sono pregevoli i servizi di cortesia.

Gli ospiti possono inoltre usufruire di una piscina, un grande giardino con bar e palestra e di un ascensore che conduce direttamente alla spiaggia della Marinella (praticamente le palafitte in legno o pietra sul mare tipiche della costiera), con un’area esclusiva allestita ad hoc per i clienti.

Il Mediterraneo è anche un punto di riferimento per il relax e il benessere. La “Le Pietre Cozy Spa”, nascosta nelle antiche fondamenta in tufo, offre ad esempio un’oasi di tranquillità con trattamenti esclusivi e una suggestiva volta stellata, per trattamenti preferibilmente da fare in coppia, con rituali fra le essenze dedicate agli agrumi della linea Arangara ed i prodotti della linea Maria Galland. Non mancano sauna, bagno turno e per tutti le lezioni di yoga.

Ci sono poi anche i tipici servizi extra per un hotel di lusso: barca per noleggio privato (con skipper) per visitare le isole e tutta la costiera; cene a bordo per occasioni speciali e servizi vip (guide, interpreti, escursioni in cantine vinicole di eccellenza) etc.

Hotel Mediterraneo: a tavola ad ogni ora nel segno dell’alta gastronomia

L’offerta gastronomica del Mediterraneo è un fiore all’occhiello dell'hotel con diverse proposte di alta qualità. Il Vesuvio Panoramic Restaurant, con una vista spettacolare sul Golfo di Napoli, propone una cena gourmet che esalta i prodotti Dop campani con un tocco contemporaneo. L’Aqua Pool Lounge, aperto a pranzo, serve pizze e piatti alla griglia a bordo piscina, mentre il Vista Sky Bar, sulla meravigliosa terrazza all’ultimo piano che domina il territorio, offre un menù internazionale con un panorama mozzafiato. L’Oltremare Lounge Bar, aperto tutte le sere dalle 18 a mezzanotte, offre infine una vasta selezione di vini, champagne e cocktail, accompagnati da specialità mediterranee.

Particolare della terrazza del Vesuvio panoramic restaurant - Mediterraneo hotel Sorrento

Vesuvio Panoramic Restaurant, fra tradizione partenopea e ricerca

Il Vesuvio caratterizza la storia della Penisola Sorrentina e del territorio campano ed è stata naturale dedicargli il nome dell’elegante ristorante, aperto anche al pubblico esterno dell’hotel, ottimamente arredato e con una vista impagabile sul Golfo di Napoli, sulle isole e naturalmente sul Vulcano, a cui sono dedicate opere dell’artista Napoletano Gennaro Regina e i piani dei buffet e ad alcuni piatti realizzati in lava. Vesuvio Panorama restaurant è uno spazio che da solo merita una visita.

La cucina dello chef Giuseppe Saccone (classe 1979, in hotel dal 2009 dopo esperienze con Gualtiero Marchesi, Enrico Crippa, Paolo Barrale, Giuseppe d’ Errico, Roberto Allocca, Valentino Palmisano e Francesco Sodano) è chiaramente regionale, ma molto contemporanea e capace di sorprendenti innovazioni e contaminaziioni con prodotti di altre aree che non cancellano per nulla il senso del territorio a cui si richiama sempre con materie prime di assoluta qualità, dai prodotti tipici della Penisola Sorrentina, molti a marchio Igp e Dop come il Provolone del Monaco, l’olio extravergine di oliva di Vico Equense, gli agrumi e le noci. Grande attenzione anche alle paste ed ai lievitati fatti in casa. La sua cucina è molto varia e creativa e soprattutto capace di conciliare proposte apparentemente diverse fra loro, come i menu del ristorante o quelli del bar.

La scelta è fra un menù à la carte e quelli degustazione di stagione: “La Tradizione” è ovviamente quello più partenopeo , ispirato ai piatti dei giorni di festa, a quei profumi della domenica mattina dei primi del Novecento, con Nonna Etta ai fornelli. “Di tutto un po’" è un percorso ampio ma veloce per chi ama provare tante pietanze non trascorrendo troppo tempo al tavolo. Si può avere in formato “fine dining” il tipico servizio delle trattorie napoletane con antipasti serviti come “tapas”, una portata principale scelta dal cliente e vari piccoli desserts per finire. “Che Sorpresa”, infine, è un menu di 5 portate a sorpresa con i piatti più rappresentativi dello Chef. Un viaggio che tramite odori, sapori e consistenze porta alla scoperta della grande tradizione culinaria campana. Tale degustazione è disponibile anche in versione vegetariana e vegana.

La carta dei vini è anch’essa incentrata sulle eccellenze regionali. Un’ampia selezione di vini campani che abbraccia sia le cantine più blasonate che i piccoli vignaioli emergenti. Il sommelier Salvatore Iaccarino ha elaborato diverse proposte di abbinamento cibo-vini. “Gli Scugnizzi” è il percorso che accompagna le degustazioni con assaggi di vini di grande qualità prodotti da piccole cantine emergenti.

Un servizio curato e un atmosfera anche in questo caso rilassata e piacevole distingue il ristorante, che conta su uno staff ben gestito da Saccone insieme a Francesco Monti, resident manager, e Salvatore Iaccarino, maitre

Giuseppe Saccone chef, Francesco Monti resident manager e Salvatore Iaccarino, maitre del Vesvio - Mediterraneo hotel manager

Aqua Pool Lounge, pranzare informalmente in piscina

Nel bel giardino che circonda la piscina, all'Aqua pool lounge è possibile pranzare in un ambiente informale con preparazioni semplici che accostano i prodotti locali (treccia e pomodori di Sorrento, gnocchi alla sorrentina, pesci locali alla griglia) o Caesar salad, club sandwich e hamburgers. Non manca la pizza grazie ad un forno a legna apprezzato dai turisti stranieri. Lo spazio permette anche spettacoli estivi serali.

Vista Sky bar e degustare il meglio e ammirare i tramonti

Il roof-top bar dell’Hotel Mediterraneo, Vista sky bar, è uno dei punti di maggiore attrazione anche per un pubblico esterno, La posizione permette di ammirare ogni sera spettacolari tramonti, oltre a una vista a 360° sul Golfo e sulle colline di Sorrento. L’Head Bartender Arturo Iaccarino propone cocktails di alto livello che con vini e Champagne si abbinano alle proposte sfiziose della cucina e permettono di godersi la vista e la musica che anima sempre il locale.

L’Oltremare Lounge Bar

Al piano terra a fianco della lobby c’è poi un bar, l'Oltremare lounge bar, caratterizzato da un design che rispettando lo stile originario lo rende attuale grazie ad un sapiente tocco di design. L’oltremare è aperto tutte le sere dalle 18 a mezzanotte anche agli ospiti che non risiedono in hotel. Finger food di pesce freschissimo sono fra le proposte di abbinamento più apprezzate. Tutte le sere è previsto Dj set con musica rigorosamente lounge.

Hotel Mediterraneo: un impegno per l'ambiente

Oramai da anni la proprietà è molto attenta anche alle tematiche ambientali e di ecosostenibilità con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti sul “plastic free”.

Fra tradizione e innovazione, la storia del Mediterraneo

L’Hotel Mediterraneo ha una storia alberghiera che risale a 100 anni fa, anche se nel 1912 fu trasformato in residenza privata in stile liberty per Antonietta Lauro Maresca, sorella del celebre armatore Achille Lauro. Dopo la Seconda guerra mondiale, la residenza, che aveva offerto rifugio ai profughi del nord Italia durante l’occupazione nazifascista, è stata ritrasformata dai 6 figli in un hotel (inizialmente “Terminis” perche la strada finiva lì), inaugurando una nuova era di ospitalità. L’attuale gestione dell’hotel conserva lo spirito accogliente della fondatrice “Nonna Etta”, reinterpretandolo in chiave moderna per offrire un’esperienza di soggiorno esclusiva e cosmopolita.

La struttura ha subito diverse trasformazioni sia nelle dimensioni che nello stile. L’hotel ha conosciuto vicende alterne nel tempo prima era un 3 stelle, negli anni 70 un 4 stelle molto rinomato. Negli anni 2000 sono stati creati in ordine di tempo il ristorante Vesuvio, il Vista Sky bar nel 2015, che ha portato l’hotel all’apertura ai clienti esterni. Nel 2021 ha ottenuto la quinta stella, in seguito ad un’ulteriore ristrutturazione della lobby, delle 61 camere, dei ristoranti e della Spa.

Inserito nella prestigiosa collection “Autentico” nel 2023, l’Hotel Mediterraneo Sorrento è un’oasi di eleganza senza tempo e di ospitalità genuina, sfidando il tempo e le mode passeggere.

Hotel Mediterraneo

Sorrento Corso Crawford 85 - 80065 Sant’Agnello (Na)

Tel 081 8781352