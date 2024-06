Su quel ramo del lago di Como c'è un albergo di design: Filario Hotel & Residences

Sulle rive del lago di Como, sorge il Filario Hotel & Residences, un design hotel nato dalla visione lungimirante di Alessandro Sironi, fondatore e CEO. Inaugurato nel 2015, questo gioiello di architettura moderna si distingue per la sua atmosfera raffinata e accogliente, curata in ogni minimo dettaglio per offrire agli ospiti un soggiorno da sogno. E per festeggiare i suoi 10 anni, l’hotel si è regalato il restyling della terrazza del Ristorante Filo.

Filario, un hotel nato dalla passione

Sironi, amante del bello e animato da un'innata passione per l'ospitalità, ha creato il Filario come un "ritiro" esclusivo capace di attrarre anche un pubblico giovane. Il suo background nel mondo della ristorazione e dell'hotellerie si traduce in un progetto che celebra l'arte di accogliere con stile e genuinità.

Come è il design di Filario Hotel & Residences

L'hotel sfoggia un design contemporaneo curato da Alessandro Agrati, fondatore e direttore creativo di Culti. Gli ambienti, eleganti e lineari, si caratterizzano per un'atmosfera calda e avvolgente, impreziosita da materiali pregiati e da una palette di colori ispirata alla natura circostante.

La struttura vanta una posizione privilegiata direttamente sulle rive del lago, offrendo agli ospiti una vista mozzafiato che si può ammirare dalle ampie finestre e dai balconi privati di ogni camera. Un panorama che incanta e regala momenti di puro relax.

Dormire al Filario Hotel & Residences

Le 13 camere, tutte ispirate ai colori della natura, sono luminose e spaziose (da 35 a 55 mq) e curate in ogni dettaglio. Per chi desidera un'esperienza ancora più speciale, l'hotel dispone di due suite, la junior (65 mq) e la grand suite (95 mq), entrambe dotate di piscina privata e terrazza a sfioro sul lago.

Per famiglie o per chi desidera un soggiorno più lungo, il Filario offre 20 residenze, dotate di tutti i comfort e di una splendida vista sul lago. Perfette per godere appieno della tranquillità e della bellezza del luogo.

Filario Hotel & Residences e la spiaggia privata

Gli ospiti possono rilassarsi sulla spiaggia privata dell'hotel, fare un giro in barca o in idrovolante sul lago, oppure dedicarsi a attività sportive come kayak e paddle board. Un vero paradiso per gli amanti del relax e della natura.

Cosa si mangia al Filario

Il Ristorante Filo, guidato dallo chef Alessandro Parisi, propone una cucina raffinata e ricercata che valorizza i prodotti freschi e stagionali del territorio. Punta di diamante della sua cucina è il pesce e Parisi non nasconde di amare il gambero rosso di Mazara. Al Ristorante Filo si predilige il pesce di mare, che aggiunge un altro forte elemento di differenziazione nel territorio. L’obiettivo è quello di portare in riva al lago i sapori e i profumi del Mediterraneo.

Parisi ama particolarmente cucinare antipasti – dal Baccalà Mantecato con aglio nero di Voghera e fave adagiato su un pan brioche a il Gambero rosso con guanciale di Amatrice e patate - e dessert – dalla Tartelletta al cacao con cioccolato al latte e ciliege guarnito da verbena all’alternativa più leggera fragole, mandorle e yogurt - sostenendo che iniziare bene un pasto e finirlo ancora meglio è la cosa più importante che ci sia. Il menu del Ristorante segue il ritmo delle stagioni e l’ospite oltre alla carta può scegliere un’opzione degustazione di cinque portate “A mano libera” firmato dallo chef. Uno stile, quello di Parisi, che oscilla tra modernità e territorialità, tra innovazione e rispetto della tradizione, che fa sentire l’ospite a casa grazie a sapori familiari esaltati nella loro unicità e semplicità. Qualche esempio? I ravioli alla Nerano, ripieni di provolone del Monaco, zucchine e basilico, la pasta Risone con astice, basilico e caffè tra i primi, il carpaccio di capesante al burro nocciola, con tartufo nero e prezzemolo tra gli antipasti. I piatti sono accompagnati da una carta dei vini ben studiata, anche questa interamente alle eccellenze italiane

Novità 2024 il restyling della terrazza del Ristorante Filo a cura di Design Studio CMP. Tra le novità principali, spiccano i nuovi tavoli, alcuni circolari in marmo pregiato e altri quadrati di colore blu desaturato, che riprendono le tonalità del lago al tramonto. Le sedie, progettate da Design Studio CMP, sono una creazione Made in Italy dell'azienda bergamasca Pedrali, scelte per la loro eleganza estetica e il loro comfort. Anche il tessuto delle imbottiture, di colore verde salvia, è stato creato su misura da Cmp studio, mentre i tendaggi sono firmati Dedar, un'altra eccellenza del territorio. Completano il rinnovamento elementi naturali accuratamente selezionati, che donano agli ospiti un senso di accoglienza, leggerezza e movimento, sempre nel rispetto dell'atmosfera raffinata del Ristorante Filo.

Per un pasto informale o un aperitivo con vista lago, il beach bar Yeast Side è il luogo ideale. Il suo nome, un gioco di parole che unisce il termine "yeast" (lievito) all'evocazione dell'est (con riferimento alla sponda del lago dove sorge), racchiude in sé l'essenza di questo luogo speciale. Situato direttamente sulla spiaggia, Yeast Side si inserisce perfettamente nell'atmosfera raffinata e accogliente del Filario Hotel & Residences. Qui gli ospiti possono godersi una pausa rilassante in riva al lago, assaporando piatti gustosi e preparati con ingredienti di alta qualità.

Il menu del Yeast Side propone una selezione di pizze gourmet realizzate con ingredienti ricercati che raccontano le eccellenze del territorio. Non mancano piatti tipici italiani, come la pasta alla Norma o la pizza Bronte, e ricette più creative per soddisfare i palati più esigenti. Per gli amanti della mixology, Yeast Side offre una drink list studiata dal barman Luciano Gusmeroli, a base di cocktail classici e rivisitati, preparati con ingredienti freschi e di stagione.

Benessere al Filario

Per chi desidera concedersi un momento di relax completo, il Filario dispone di un centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e vasca idromassaggio. Inoltre, è possibile prenotare massaggi e trattamenti personalizzati.

Esperienze indimenticabili al Filario

Il Filario Hotel & Residences è la cornice ideale per eventi speciali come matrimoni, meeting e feste private. Lo staff dell'hotel è a disposizione per organizzare ogni dettaglio e rendere ogni occasione un successo.

Filario Hotel & Residences

Località Bagnana 96 22025 Lezzeno (Co)

Tel 031 5375101