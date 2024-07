Un hotel di charme a Taormina: entriamo nel Mazzarò Sea Palace

Nato come villa costruita sulla scogliera, poi trasformata in grand hotel negli anni ’70, il Mazzarò Sea Palace di Taormina (Me) è oggi una location dove vivere un’indimenticabile vacanza, grazie al calore di uno staff giovane che ti fa sentire subito a casa. «Lo staff del Mazzarò Sea Palace e` al 90% siciliano – sottolinea l’hotel manager Marilena Calabrò – uno staff giovane che ama la sua isola e il suo lavoro raccontando agli ospiti l’hotel come se fosse la propria casa. Una sicilianita` che ci piace raccontare anche nei piatti e nei drink del Mazzarò Sea Palace, con il nostro team sempre alla ricerca dei prodotti di nicchia del nostro territorio».

Camera superior del Mazzarò Sea Palace di Taormina
Suite Executive vista mare del Mazzarò Sea Palace di Taormina
L'Exlusive suite del Mazzarò Sea Palace di Taormina

Mazzarò Sea Palace, tra cocktail e buona cucina

Sicilianità che si assapora subito nei cocktail di benvenuto sulla terrazza panoramica del Bar Almarè, che domina la baia di Mazzarò e la spiaggia privata, dove il bartender Salvatore Spadaro propone cocktail realizzati con materie prime locali e una carta dei vini con rinomate etichette dell’Etna, il tutto accompagnato da deliziosi stuzzichini.

Il Blum, ristorante fine dining del Mazzarò Sea Palace
Il ristorante Armònia del Mazzarò Sea Palace di Taormina
Lo chef del Mazzarò Sea Palace di Taormina, Riccardo Fazio

Sempre nella splendida terrazza del Mazzarò Sea Palace si trova il ristorante Armònia guidato dal giovane e talentuoso chef Riccardo Fazio, dove le materie prime siciliane sono protagoniste in piatti che stupiscono per equilibrio, gusto e continua ricerca.

Sempre sotto la guida dello chef Riccardo Fazio e del restaurant manager, Dana Muscalu, a pochi passi da Armònia vi è il Blum, ristorante fine dining, che offre per la sua seconda stagione un'esperienza culinaria senza precedenti, fedele al suo spirito innovativo e disruptive, ma con un rinnovato focus sulla valorizzazione dei prodotti del territorio siciliano. Gli ingredienti locali come la carne di cavallo, il baccalà e il pistacchio vengono sapientemente combinati con tecniche di cottura e lavorazioni inedite. Il risultato è una cucina che celebra la tradizione siciliana, arricchita da influenze globali.

Dormire al Mazzarò Sea Palace

Settanta camere e suites, arredate in stile contemporaneo e tutte con vista mare, servizi top, professionalità e calore completano l’ospitalità del Mazzarò Sea Palace. Dalla Camera Superior, perfetta per un soggiorno confortevole, alle Suite Exclusive, ampie e luminose, con salotto separato e terrazza panoramica con Jacuzzi, il Mazzarò Sea Palace offre soluzioni di soggiorno adatte a ogni esigenza e desiderio.

La suite con piscina del Mazzarò Sea Palace di Taormina
La hall del Mazzarò Sea Palace di Taormina
La piscina con vista mozzafiato del Mazzarò Sea Palace di Taormina
La terrazza del Mazzarò Sea Palace di Taormina
La spiaggia del Mazzarò Sea Palace di Taormina

Oltre alle camere da sogno, l'hotel vanta una serie di servizi e comfort che rendono il soggiorno un'esperienza indimenticabile. Una spiaggia privata attrezzata, dove potersi rilassare al sole e fare un tuffo rinfrescante nel mare cristallino, una piscina infinity con vista mozzafiato e il percorso Spa Hyd’Or, dove lasciarsi coccolare da trattamenti rigeneranti.

Mazzarò Sea Palace

Via Nazionale 147 - 98030 Taormina (Me)

Tel 0942.612111