Agrumi: rivoluzione fusion che unisce pizza e sushi a Giulianova

Porre in giunzione, quindi in “And” e non in “Or”, due cibi di differente origine, l’uno esito dei campi di grano e l’altro esito del mare. Comporre e armonizzare quanti tifano per l’uno, dichiarando “non mi piace” e quanti adorano l’altro, il primo, definendolo “scontato e banale”.

Conflitto e unità degli opposti, direbbe il buon Eraclito. I due cibi sono la pizza e il sushi. I generatori della giunzione “And”, volta ad elidere desuete opposizioni e ad erigere nuove esperienze, sono cinque persone virtuose e ardimentose. Sommare le loro età comporta arrivare ad un numero inferiore a 170!!!

Parliamo di Alessandra Ciafardoni, non ancora trentenne, rosetana, sommelier dell'olio e barlady, di Giorgia Ciriaco, barlady, di Luca Florii architetto per professione e patron per passione, della famosa pizzaiola e maitre sommelier abruzzese Marzia Buzzanca e, last but not least, parliamo di Rasel Dewan, sushiman dallo stile fusion.

Agrumi: Marzia Buzzanca firma la proposta di pizza

Marzia Buzzanca, valente protagonista dell’arte bianca, principiò la sua attività a Percorsi di Gusto a L'Aquila e poi all'Hofstätter Garten di Termeno (Bz). Sua più recente esperienza, prima di approdare ad Agrumi, al fianco di Niko Romito nel progetto Alt Stazione del Gusto, a Roma. Competenze pregresse atte a formare squadra vincente, passione grande atta a rendere vivace e di successo questa creatura originale denominata Agrumi Pizza - Sushi - Drink, ubicata sull’accorsata Via Trieste di Giulianova (Te). Apertura poco più di un mese fa.

Marzia Buzzanca e Alessandra Ciafardoni

Il locale ha spiccata pregevolezza estetica ed efficace funzionalità: la mano (ed il cuore) dell’architetto patron è molto evidente. I toni sono prevalentemente chiari, con divanetti per l'aperitivo. Marzia presidia la postazione centrale, bene in vista il forno, con quattro sgabelli davanti al bancone. Vederla lavorare, radioso il suo sorriso, è un piacere. A vista, seppure non centrale, anche la postazione del bravissimo sushiman Rasel Dewan.

Agrumi: connubio perfetto tra pizza e sushi

La successione delle portate di sushi già di per sé rende memorabile la prima parte dell’esperienza. Tutto viene suadentemente narrato da Luca. Alessandra e Giorgia, al contempo, preparano il cocktail adatto: sorprendente la gradevolezza degli abbinamenti. Diviene evidente che c’è in background, se ne faceva cenno, profonda competenza e gioiosi guizzi creativi.

Pizza con salmone affumicato, VKA Bio Vodka Toscana, maionese e finocchietto di Agrumi
La Margherita di Agrumi
La pizza di Agrumi
La pizza con scamorza affumicata, carpaccio di porcini, mirtilli, nocciole, prezzemolo e fiocchetti di burrata di Agrumi
Il sushi di Agrumi
La proposta sushi di Agrumi

All’esaurirsi delle doviziose e squisite portate di sushi, vi è una sorta di netting di palato. Al mare subentra il grano. Il cocktail, che comunque non guasterebbe anche nel prosieguo, lascia posto ad un ottimo Cerasuolo d’Abruzzo. Ed eccoci alle pizze di Marzia, le sue pizze in teglia, fragranti all’esterno e così voluttuosamente morbide all’interno.

Giunge a tavola, servizio cordiale espletato dagli amici (tali divenuti nel mentre) Alessandra, Giorgia e Luca, l’originale pizza appositamente creata da Marzia: Pizza & Sake, unione (la “And” di cui si diceva) di pizza e sushi, sapori mediterranei e profumi di sake al pomodoro. Immancabile la signature pizza di Marzia: Dedicata al mare con fiordilatte, spaccasassi, alici, nocciole tostate, timo limonato e nebulizzazione di Anisetta Rosati. Insomma, un trionfo delle creature di Marzia. Buoni anche i dolci.

Pizza e sushi: la fusion di pizza e sushi che conquista Giulianova

Un mese di attività, cosa dire? Siamo sull’Adriatico, dove il sole sorge dal mare. E qui a Giulianova, nell’Abruzzo teramano costiero (la Maiella la si scorge ad Ovest) sta sorgendo attività a cui certamente, ne siamo persuasi, arriderà successo. Ma si va oltre e si è facili profeti nell’affermare che il format è vincente: proposte ghiotte e non banali, svincolate dal paradigma obsoleto di antipasto, primo, secondo, dessert, servite con garbo e professionalità da chi, con naturalezza sa narrare quanto ci si appresta a degustare, né balbettamenti e né saccenza.

La corrente estate è stagione propizia stante l’incremento numerico delle presenze in una località di villeggiatura estiva qual è Giulianova. Purtuttavia ci si sente di prevedere il vero gaudente match tra offerta attuale e domanda potenziale nelle stagioni a venire, autunno e inverno, allorquando Agrumi potrà svolgere la funzione che maggiormente le compete: attrarre clientela che cerca e apprezza, quando valevoli, nuove esperienze gourmet.

Agrumi

Via Trieste, 45 - Giulianova (Te)

Tel 351 3893110