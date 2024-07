Drink&sushi o cucina del sole? Ecco l'estate gourmet del The Rome Edition

L'estate 2024 entra nel vivo al The Rome Edition, primo hotel in Italia del marchio Edition, tra il verde del rooftop con piscina, al settino piano, e del giardino al piano terra che ospita il ristorante Anima. Come nelle altre strutture del gruppo, il concept di questo albergo, nella salita di San Niccolò da Tolentino, punta sull'accoglienza più personalizzata e a un’offerta enogastronomica di alto livello gradita anche ad un pubblico internazionale. La buona cucina, infatti, parla una lingua universale con piatti che armonizzano sapori, consistenze e colori e che talvolta si spingono oltre i confini ma sempre nel rispetto degli ingredienti primari. L'esperienza comincia, all day long, sulla terrazza, tra le più vaste e paroramiche della città, che offre spazi per eventi conviviali ma anche angoli nascosti per un relax totale, per un drink, uno spuntino o per gustare le esotiche preparazioni dal celebre chef giapponese Haruo Ichikawa.

La sala verde del ristorante Anima del The Rome Edition Foto Elio Sorci

I piatti dello chef Haruo Ichikawa al The Rome Edition

Maestro del taglio e autentico mito, scelto dal governo di Tokyo cone Good Will Ambassador della cucina nipponica nel mondo, è stato titolare fino al 2017 del mitico milanese Iyo. Ora si divide tra il locale che porta il suo nome e importanti consulenze - come questa al The Rome Edition - per cui ha creato Korokke di gamberi, Samurai Stick, Spiedino di Merluzzo Nero, Goma Wakame e una serie di Uramaki, come Dragon Roll, Hotate Roll, Spicy tuna roll. Imperdibile l' Hosomaki, un intero percorso di sushi con riso di perfetta acidità, consistenza e dolcezza e un wasabi equilibrato.

La drink list gli ha dedicato anche un'interpretazione di Mohito al sakè, tra le vasta offerta di classici e signature che comprende il low alcol.

Estate gourmet al ristorante Anima al The Rome Edition

Ma se Ichi - come tutti chiamano il maestro - parte dalla qualità e dalla freschezza della materia prima per giungere al bilanciamento finale del gusto e dell'estetica, non è da meno anche il suo collega campano Antonio Gentile, titolare al piano terra della cucina del ristorante Anima. Ha appena varato il nuovo menu dell'estate in cui la freschezza, la stagionalità e la tradizione giocano un ruolo importante. Innata in lui la sensibilità al gusto, che ricevono in famiglia tutti quelli che nascono all'ombra del Vesuvio, ma poi passione e concretezza lo hanno portato allo studio delle basi e alla ricerca.

«Fondamentale - dice - l'esperienza con quel talento della formazione che è Antonio Sciullo, ma molto altro ho appreso nelle grandi cucine - da quella di Francesco Apreda quando era all'Hassler a quella di Pierfranco Ferrara al Faro di Capo d'Orso, in Costiera Amalfitana. Poi gli anni con Heinz Beck, prima a La Pergola e poi al suo locale di Londra. Anni intensi con il tutto esaurito ogni giorno». Poi di nuovo Roma, la città più amata dopo la sua Ercolano e altre esperienze, sempre pronto al cambiamento ma forte di una maturità stilistica.

Il menu di Anima al The Rome Edition

Non c'è provocazione nei suoi piatti, voglia di stupire. La ricerca e la tecnica sono celate da un'apparente semplicità, dalla riconoscibilità dei sapori, da una creatività che non perde mai la connessione con la materia con la freschezza che diventa ingrediente di base. La sintonia finale ricongiunge identità, contrasti e consistenze. Come nella Pappa al pomodoro estiva con variazione di avocado e mozzarella, nella Cacio e pepe, linguine con gambero rosso di Sicilia marinato al lime, nel Tortello di Pollo alla cacciatora con peperone arrosto e foglie di capperi, o nel Pennone Senatore Cappelli con sugo di scorfano, melanzane e maggiorana con una piccola aggiunta di carpaccio. Piatti equilibrati, con sapori risconoscibili ma che possono anche sorprendere perchè il cibo, come ogni settore del consumo, deve evolversi con contaminazioni e innovazioni.

Buona conclusione con la carta dei dessert e dei gelati, insoliti abbinamenti come quello di albicocca e pinoli servito con passito di Pantelleria. Merita considerazione la carta dei vini per le referenze internazionali di prestigio e la migliore produzione regionale di vini e spumanti. Aperto ogni giorno, da colazione a cena, Anima presenta inoltre l’esclusivo menu “Business Lunch”, una proposta di due o tre piatti a scelta. Il garbo del servizio di sala fa sentire l'ospite a casa. Gli arredi sono lineari e moderni, con ambienti funzionali al riposo, con salotti e bar.

Il Punch Bar all’italiana al The Rome Edition

C'è anche il primo Punch bar d'Italia, per gustare in convivialità long drinks, antenati dei moderni coktails, miscelati un grande bacili d'argento.

Il Punch bar del The Rome Edition

Come è il The Rome Edition

Un restyling rispettoso ha valorizzato gli ampi spazi dell'edificio, edificato negli anni Quaranta con i dettami dell'arte razionalista e con profusione di marmi, arricchendoli di opere di design contemporaneo.

Concepito, ideato e progettato dal visionario imprenditore Ian Schrager, realizzato e interpretato dal Gruppo Statuto, che ne è proprietario, con le sue 93 camere The Rome Edition stabilisce un nuovo standard nella Capitale. Raffinatezza, attenzione ai dettagli, ricercatezza ed estetica di alto design lo rendono un luogo di incontro per romani e viaggiatori.

The Rome Edition

Salita di San Nicola da Tolentino 14 - 00187 Roma

Tel 06 4524 9000