Hotel Majestic di Riscone, un'oasi di lusso e relax tra le Dolomiti

Situato a Riscone (Bz), ai piedi del Plan de Corones, l'Hotel Majestic - Hotel & Spa S è un vero gioiello alpino che accoglie gli ospiti in un'atmosfera di raffinata eleganza e calda ospitalità. Inaugurato nel 1972 dalla famiglia Feichter-Rastner, l'hotel ha saputo conservare il fascino della tradizione alpina unendolo al lusso e ai comfort moderni, offrendo un'esperienza indimenticabile a tutti gli amanti della montagna.

L'esterno dell'Hotel Majestic

Hotel Majestic, eleganza alpina e camere da sogno

Le suite e le camere dell'Hotel Majestic sono un connubio perfetto tra stile classico e moderno, arredate con materiali pregiati e curate in ogni dettaglio per garantire un soggiorno all'insegna del massimo relax. Ogni camera offre una vista mozzafiato sulle Dolomiti, creando un'atmosfera di pace e tranquillità unica.

Majestic suite dell'Hotel Majestic 1/4 2/4 Suite Jacuzzi dell'Hotel Majestic 3/4 Camera dell'Hotel Majestic 4/4 Previous Next

Hotel Majestic, un paradiso per il benessere

Gli ospiti dell'Hotel Majestic possono immergersi in un'oasi di benessere nel centro spa dell'hotel, dove lasciarsi coccolare da trattamenti rigeneranti e usufruire di una vasta gamma di servizi: sauna, bagno turco, idromassaggio, docce emozionali e una piscina coperta riscaldata a 33°. Inoltre, il suggestivo stagno naturale balneabile con jacuzzi e bio sauna offre un'esperienza di relax davvero speciale.

La piscina dell'Hotel Majestic

Gastronomia d'eccellenza all'Hotel Majestic

La cucina dell'Hotel Majestic, guidata dal talentuoso chef Matthias Kirchler, propone un'esperienza culinaria raffinata che esalta i sapori tipici del territorio tirolese. I menu stagionali, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, soddisfano anche i palati più esigenti. Nelle sei Stuben del ristorante, una diversa dall’altra, si ritrova il gusto per il bello. Dall’elegante Grauvogelstube passando per il luminoso giardino estivo in stile rurale, fino alla rustica Schwemmbergerstube, emanano tutte una nota unica e particolare. Una cosa hanno però tutte in comune: la cortese ospitalità del personale e il fascino straordinario che accoglie ogni ospite.

Una delle dei Stuben dell'Hotel Majestic 1/5 2/5 Una delle sei Stuben dell'Hotel Majestic 3/5 Il bar dell'Hotel Majestic 4/5 Il giardino delle erbe dell'Hotel Majestic 5/5 Previous Next

Attività per tutti i gusti all'Hotel Majestic

L'Hotel Majestic offre un'ampia varietà di attività per gli amanti dello sport e del tempo libero, sia in estate che in inverno. In estate, gli ospiti possono praticare golf, trekking, mountain bike ed escursioni guidate. In inverno, invece, sci, snowboard, sci di fondo e sci alpinismo sono solo alcune delle attività tra cui scegliere. La collaborazione con Korn Activ, l'outdoor center di Riscone, garantisce l'accesso gratuito a tutte le attività sportive durante tutto l'anno.

L'Hotel Majestic è il luogo ideale per chi desidera trascorrere una vacanza all'insegna del relax e del benessere, circondato dalla bellezza delle Dolomiti. L'atmosfera accogliente e l'ospitalità genuina dei proprietari e del personale fanno di questo hotel un vero gioiello alpino, dove ogni ospite si sente come a casa.

Das Majestic

Via Im Gelände 20 - 39031 - Riscone (Bz)

T 0474 41 09 93