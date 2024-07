 Barricata Holiday Village, il glamping tra le dune del Parco del Delta del Po

La libertà ed il contatto vero con la natura abbinate ai servizi e alle comodità di un resort. In Italia prende sempre più piede il "glamping", una specie di camping potenziato. Eccoci quindi al Barricata Holiday Village di Porto Tolle (Ro), il resort tra il mare e le dune del Parco Naturale del Delta del Po, patrimonio dell’umanità e riserva della biosfera Unesco.

Barricata Holiday Village

Gli alloggi del Barricata Holiday Village, tra camping e comodità

Barricata Holiday Village offre soluzioni adatte a tutti: dalle piazzole attrezzate per chi non rinuncia al proprio camper o alla roulotte, alle tradizionali mobile home del nuovo Bellagio Boulevard e fino alle 18 elegantissime nuove tent lodge che vanno ad ampliare l’area glamping. Safari e Boutique sono i nomi delle tende di ultima generazione per una esperienza senza pensieri dall’atmosfera africana o country.

I nuovi modelli di tent lodge hanno ampi spazi, ruotano attorno a un grande open space con camere separate da ricercati tendaggi e sono realizzate in materiali tecnologici e isolanti. La dotazione comprende due camere da letto, bagno e una terza cameretta per ospitare fino a 6 persone. La cucina è esaltata da ampie vetrate e living che si affacciano su una grande area verde di pertinenza.

Chi sceglie Barricata Holiday Village può contare su ogni tipo di alloggio in casette di pregio, immerse nel verde e adatte anche a chi viaggia in gruppo. Le nuove abitazioni top luxury ed extra large sono pensate proprio per ospitare chi ama la vacanza “tribe trip”. Gli amici o le famiglie che trascorrono le ferie insieme possono scegliere Saturno 3XL la soluzione più grande e lussuosa con i suoi 67mq più altri 20 di terrazza, 3 grandi camere, 2 matrimoniali e 1 con tre letti oltre a due bagni. Chi invece viaggia in 8 persone ha a disposizione gli chalet Giove XXL, eleganti e raffinati con 3 camere, 2 bagni, luminosi e immersi tra viali fioriti. E poi c’è il Bellagio Boulevard, il quartiere residenziale realizzato due anni fa con case mobili inserite in vialetti pedonali, alberati e fioriti perfetti anche per la sicurezza dei bambini.

Barricata Holiday Village, alla scoperta del Delta del Po

Da Barricata Holiday Village partono escursioni in barca, in bici, a cavallo, a piedi con itinerari più o meno impegnativi, ma tutti di grande fascino per cogliere le bellezze naturali nella Biosfera Unesco assaporando piatti tipici e il buon pesce dell’Adriatico. Lo staff del villaggio è sempre disponibile a consigliare itinerari insoliti e fuori dalle rotte del turismo di massa oltre a quelli più classici. Facile da visitare in barca con le escursioni organizzate dal Bully Diving, il modo migliore per ammirarla è in bicicletta muniti di binocolo. Un po’ di pazienza e si potranno osservare da vicino gli uccelli nel loro habitat percorrendo la strada panoramica arginale che costeggia la Sacca. Gli amanti delle due ruote possono noleggiare le bici direttamente al villaggio o al Bully Diving e sperimentare anche altri tracciati che si snodano tra argini e dune ammirando l’infilata di palafitte e barche colorate che danno un tocco fiabesco al paesaggio. Al Barricata Village c’è un’opportunità tanto unica quanto imperdibile: le escursioni a cavallo organizzate dal Ranch del Mare. Il modo migliore per sentirsi in sintonia con la natura e arrivare in luoghi difficilmente raggiungibili, per scoprire al meglio il Parco del Delta del Po.

Barricata Holiday Village, equitazione sulla spiaggia

Inoltre, grazie ad un progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Foggia, sarà possibile partecipare ad escursioni di ricerca scientifica all’interno dell’area Sic – Sito di interesse comunitario che si apre tra le 6 e le 12 miglia al largo di Barricata. Un’esperienza unica per grandi e piccini che potranno aiutare i ricercatori universitari guidati dalla dottoressa Marianna Marangi (ricercatrice in microbiologia dell’Università di Foggia) e partecipare a una vera e propria ricerca scientifica alla scoperta dei delfini. Un’uscita di circa due ore e mezza organizzata a piccoli gruppi con una parte teorica in cui si apprenderanno le abitudini, gli stili di vita e i pericoli che stanno minacciando cetacei e tartarughe. Seguirà il monitoraggio attivo sia visivo che acustico a bordo di un gommone con raccolta dati utili per la ricerca scientifica in stile Citizen Science, ovvero la scienza fatta dai cittadini.

Barricata Holiday Village, la spiaggia

Il parco divertimenti acquatico del Barricata Holiday Village

Per bambini e ragazzi il divertimento è assicurato grazie al parco acquatico da 400 metri quadri di Barricata e allo Spray Park oltre a un servizio di animazione che quest’anno annovera il famoso team “Samarcanda”. Tante le attrazioni, dal castello magico da cui partono 4 acquascivoli toboga e multipista, una torre merlata con mini scivoli, palme, una fontana con sorprendenti cascate d’acqua energizzanti e divertenti geyser animati. Le novità per i più piccoli continuano nel nuovo Parco divertimenti, con una grande pista baby-cart, trampolini elastici, giochi gonfiabili, 6 postazioni di visione virtuale metaverso con filmati di ultima generazione e, per una pausa tra un gioco e l'altro, una gustosissima casetta dei dolci!

Barricata Holiday Village, il parco acquatico

Una vacanza ideale per tutta la famiglia, con bambini e ragazzi che hanno a disposizione uno staff di animazione specializzato pronto a coinvolgerli in tante attività con il mini club (dai 4 agli 11 anni) e il teen club (da 11 a 17 anni). Mini tornei sportivi, laboratori creativi, giochi di gruppo, baby dance, baby spettacoli, corsi di cucina. i bambini possono vivere la loro giornata divertendosi mentre mamma e papà possono concedersi dei momenti di relax in spiaggia o nella zona wellness. La sera il divertimento continua con baby dance, spettacoli teatrali dedicati a bambini e ragazzi e momenti golosi come la pizzata in compagnia. Tanti anche gli sport da scoprire magari per la prima volta come volley, tennis, calcetto, nuoto, tiro con l’arco. Senza dimenticare l’equitazione grazie al Ranch del Mare, dove i bambini possono conoscere il mondo dei cavalli anche con il Battesimo della sella. E se un giorno il tempo non è dei migliori niente paura: c’è la possibilità di approfittare del maneggio coperto, 1.000 mq, a cui si aggiunge la scuderia con 22 box con paddock comunicante, il campo in sabbia di 1.100 mq, il campo in erba di 4.500 mq, il tutto circondato da 2 ettari di paddock.

Barricata Holiday Village

Strada del Mare, 74 - 45018 Porto Tolle (Ro)

Tel 041 5535811