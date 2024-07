L'ingrediente segreto dei cocktail? Il tè da Element Ba di Milano

Aperto lo scorso autunno in zona Isola a Milano dalla coppia di cinesi Ashley Wu e Lorenzo Hu, Element Ba si è accreditato come un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei cocktail e della cucina orientale. E da pochi giorni ha ampliato la proposta con una drink list a bassa gradazione alcolica, a base (anche) di tè rari e pregiati.

La sala di Element Ba Foto: Studio Maigiu

La drink list di Element Ba

Ideata dal bartender Massi Yu e dal suo team, la drink list a base di tè è composta da quattro cocktail (16 euro) che omaggiano il tè, ingrediente iconico della cultura cinese, scelto per sottolineare il legame del bar con l'Oriente ma anche per la sua versatilità e capacità di offrire una varietà infinita di aromi. A noi sono piaciuti in particolare il Bai Hao Yin Zhen, un twist sul Martini con tè bianco, gin e vermouth Del Professore, e il Lapsang Affumicato, una rivisitazione del Negroni a base di gin infuso al tè nero, Campari e vermouth rosso. Per chi ama i sapori dolci, il Xi Hu Long Jing, con tè verde, mezcal, miele, zenzero e una schiuma al tè, è perfetto.

Il drink Xi Hu Long Jing di Element Ba 1/3 Lapsang Affumicato di Element Ba 2/3 Bai Hao Yin Zhen di Element Ba 3/3 Previous Next

Infine, il Qimen, una sorta di Old Fashioned rivisitato con whiskey Wild Turkey infuso al tè, sciroppo di prugna secca, succo di limone e tonica, è ideale per chi ama i cocktail potenti. Sia chiaro: i nuovi cocktail a base di tè non sostituiscono la cocktail list di Element Ba, ma la ampliano. Tra i best seller del menù ci sono il drink rosa Element, a base di vodka, liquore al lichee, zucchero, liquore al passion fruit e una garnish di petali di rose essiccati, e lo Sparkling Lychee, una rivisitazione del Gin Tonic con gin butterfly pea, liquore al lichee, limone, soda e foglie di menta.

Cosa si mangia da Element Ba

La cucina parla orientale, con una selezione di Dim Sum con farciture variegate (carne, verdure, gamberi e totano al nero di seppia), involtini primavera, wurstel taiwanese ed edamame. Ma non mancano alcuni piatti di street food italiano come piadine, toast e taglieri per venire incontro a tutti i palati.

La cucina di Element Ba parla orientale, con una selezione di Dim Sum con farciture variegate

Come è l'Element Ba

Dotato di un piccolo dehors, Element Ba gioca sul connubio tra tradizione e modernità con pareti con mattoni a vista e arredi semplici ma eleganti. Risultato? Un ambiente rilassato e accogliente. Cuore pulsante del locale è il grande bancone illuminato che domina la sala sviluppata in lunghezza. Non è comune richiamare un popolo variegato come fa Element Ba che si è costruito una clientela eterogenea fatta di italiani, residenti cinesi e turisti asiatici richiamati dalla comunicazione realizzata su social network popolari in Cina.

Element Ba

Via Carmagnola 9 - 20159 Milano

Tel 331 746 1222