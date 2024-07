Pesciolino Briaco: un ristorante a Viareggio dove il pesce fresco non manca mai

Siamo nell’anno del primo centenario della morte di Giacomo Puccini, un soggiorno a Viareggio (Lu) è quanto mai opportuno allo scopo di scoprire i luoghi di elezione del Maestro e per mangiare bene. Senza dubbio alcuno, per un pranzo e/o una cena easy dove è il pescato locale la proposta signature, si va al Pesciolino Briaco. Locale piccino, molto grazioso, a pochi metri dalla passeggiata a mare e di fronte alla Pineta di Ponente.

Il ristorante Pesciolino Briaco di Viareggio (Lu)

Lo chef è il prode Maurizio Marsili, allievo di Paracucchi, con cui ha lavorato 12 anni fianco a fianco, nella storica Locanda dell’Angelo. Da molti anni lo chef promuove e valorizza il pescato locale, con pescatori e ricercatori. Arguta una sua dichiarazione a proposito del cosiddetto pesce povero: «Oggi il Pesce non si può più chiamare povero, grazie alla promozione e alla valorizzazione che facciamo da anni. Adesso queste tipologie di pesce vengono con successo vendute dai pescatori, e non ributtate in mare. Oggi sono una fonte di reddito per la categoria». Andrea Maggi, grande conoscitore e promotore dei prodotti locali e dell’agricoltura biodinamica, affianca Maurizio Marsili nella conduzione del locale.

Cosa mangiare al Pesciolino Briaco

Menu comunicato attraverso civettuola quanto utile lavagnetta. Pochi piatti, a garanzia di freschezza del pescato. Imperdibili, in ordine non rigorosamente stabilito, ma andando come ci dice il palato e come ci suggerisce il calice, le Acciughine alla povera e la Trabaccolara, qui denominati “Spaghetti sul Molo”. La trabaccolara è un piatto della tradizione viareggina che si realizza sfilettando i pesci, cuocendoli col pomodoro e insaporendoli con vino ed erbe aromatiche. Ottimi i “ravioli di mare”, elogio informale dell’economia circolare. Questi ravioli sono prodotti con gli scarti di lavorazione del pesce freschissimo.

Carpaccio di Fragolino con le nostre erbette, olio colline lucchesi di Pesciolino Briaco
Ravioli di Patate e Parmigiano Reggiano con i Funghi Porcini dalla Garfagnana di Pesciolino Briaco
Matuffo da Ottofile Formenton, con Funghi Porcini Garfagnini di Pesciolino Briaco

Imperdibili i “Muscoli ripieni alla Viareggina”, con mortadella, macinato di Bovino adulto, guanciale affumicato, aglio, prezzemolo, e ovviamente le cozze. Un ottimo secondo piatto è “Muggine alla Mugnaia” con salsa al vino bianco al limone. Buona la carta dei vini, realizzata privilegiando il territorio. Sorprendente, specie con l’abbinamento giusto, la loro piacevolezza di beva. A suggello della filosofia del locale, la loro comunicazione circa il giorno di riposo settimanale: “Il Giorno Di Chiusura È Variabile... Chiudiamo Quando Siamo Stanchi ...O Quando Finiamo Il Pesce”.

Pesciolino Briaco

Via Sant’Andrea angolo Via Vespucci - 55049 Viareggio (Lu)

Tel 0584 1533023