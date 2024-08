L'estate di The Club House: lusso e relax in un antico casale senese del ‘700

L’esperienza al The Club House la racconta molto bene la general manager Phoebe Farolfi: «The Club House, insieme a Hotel Le Fontanelle e cantina Vallepicciola, della stessa proprietà, sono la massima espressione di un’esperienza di lusso autentico nel cuore del Chianti, dove comfort e bellezza si uniscono per creare un ambiente unico, che ti fa sentire come a casa».

The Club House

E l’offerta proposta infatti è adatta anche ai più esigenti: struttura adults only con lussuose camere, 15 in totale, 2 ristoranti, uno da fine dining 1 stella Michelin e un’osteria, una spa di lusso. Il tutto nella splendida cornice naturale tra i vigneti della campagna senese a Castelnuovo Berardenga (Si).

Camere e Suite del The Club House

The Club House offre 15 stanze uniche, 12 camere e 3 suites, tutte con soffitti con travi a vista, grandi finestre e pavimenti in cotto. Ogni stanza combina eleganza e comfort con ampia camera da letto, zona relax accogliente e, in alcuni casi, giardino privato o terrazza con vista mozzafiato. Ad esempio la “Camera Romantica” è l’essenza della toscanità. Uno spazio intimo ed elegante per chi ha bisogno di silenzio, comfort e relax. Metratura che va dai 26 ai 40 mq, dispone di aria condizionata, minibar, angolo lettura, WiFi, Tv sat con canali Sky, cassaforte, Jacuzzi e doccia, lenzuola di lino, accappatoio e ciabattine ed asciugacapelli.

Per chi vuole godersi il panorama c’è la “Camera Bellavista” ampia e luminosa, con grandi finestre che regalano una suggestiva vista sui filari del Chianti. Da 52 o 62 mq, dispone di aria condizionata, minibar, angolo lounge con divano e poltrone, WiFi, Tv sat con canali Sky, cassaforte, Jacuzzi e doccia, lenzuola di lino, accappatoio e ciabattine ed asciugacapelli. La “Boscobruno” invece è la suite padronale con soggiorno e giardino privato. Gli ospiti che scelgono questa esclusiva suite possono godere di un’ampia camera da letto, uno spazioso soggiorno, due bagni e un incantevole giardino privato circondato da viste sugli uliveti. Metratura interna da 66 mq, salotto e camera indipendenti, giardino privato, letto singolo aggiuntivo su richiesta, aria condizionata, minibar, angolo lounge con divano e poltrone, WiFi, Tv sat con canali Sky, cassaforte, Jacuzzi e doccia, lenzuola di lino, accappatoio e ciabattine ed asciugacapelli.

Il Visibilio e Osteria il Tuscanico, l’offerta food di The Club House tra lusso e tradizione

La struttura vanta due eccellenti ristoranti sotto la direzione dell’executive chef Daniele Canella, rinomato chef toscano, classe 1974. Il Visibilio, ristorante fine dining con 1 Stella Michelin, offre un menu degustazione al buio in un ambiente esclusivo con soli 5 tavoli e che propone piatti italiani e internazionali che cambiano stagionalmente: un percorso gastronomico a sorpresa scandito da un ritmo incalzante e dinamico, piatti che risvegliano continuamente il palato tra contrasti di sapori e temperature. Osteria Il Tuscanico invece propone una cucina toscana e italiana con un tocco moderno con 30 tavoli, in un ambiente semplice ed elegante, aperto a pranzo e cena con un servizio informale ma curato. Versatilità ed eleganza sono le caratteristiche di un’osteria moderna, che propone cucina tipica toscana, piatti classici italiani adatti a tutte le esigenze. Il bar Amarantho e il pool bar sono all’insegna dell’informalità e della leggerezza, con l’offerta che svaria dai signature cocktail ad un buon bicchiere di vino.

The Wellness Sanctuary, la spa di lusso di The Club House

The Wellness Sanctuary è la spa di lusso che propone un’esperienza di benessere su misura, combinando terapie olistiche e pratiche di mindfulness immerse nella natura. Un team dedicato guida gli ospiti in un viaggio alla scoperta dell’armonia interiore, in un ambiente che evoca pace e relax. L’ambiente offre servizi come bagno turco, piscina coperta, idroterapia, tepidarium con nebbia salina, sauna, docce esperienziali, fontana di ghiaccio, doccia kneipp, wellness lounge, yoga studio e 4 cabine per trattamenti.

Include anche una palestra con vista panoramica sui vigneti, progettata per connettersi con la natura. Gli spazi della spa sono ampi e luminosi, grazie alle grandi finestre che permettono di godere di programmi benessere rilassanti, purificanti ed energizzanti. L’ingresso è gratuito per gli ospiti della struttura, mentre è a pagamento per gli esterni. Nell’area wellness c’è un angolo relax con pasticceria secca, curata dal head pastry chef Alessandro Attanasi.

The Club House

SP 9 di Pievasciata, 32 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 357501