Trekking, mountain bike e rifugi: scopri il meglio del Monte Rosa

La montagna ha molto da offrire anche d’estate, soprattutto per quanto riguarda l’attività fisica. Il Monte Rosa è la meta ideale per famiglie e gruppi di amici ed è in offerta su Montagnagratis, tra trekking e notti in rifugi da cui si può ammirare un panorama mozzafiato. Ma anche i più piccoli possono divertirsi in bici e non solo.

Un‘estate ricca di appuntamenti sul Monte Rosa

Perché scegliere il Monte Rosa?

Paesaggi mozzafiato : il massiccio del Monte Rosa offre panorami unici, con vette imponenti, ghiacciai scintillanti e vallate verdeggianti.

: il massiccio del Monte Rosa offre panorami unici, con vette imponenti, ghiacciai scintillanti e vallate verdeggianti. Sentieri per tutti i gusti : che siate esperti escursionisti o semplici amanti delle passeggiate, troverete sicuramente il sentiero adatto a voi.

: che siate esperti escursionisti o semplici amanti delle passeggiate, troverete sicuramente il sentiero adatto a voi. Rifugi accoglienti : numerosi rifugi vi aspettano per una pausa ristoratrice e per gustare le specialità locali.

: numerosi rifugi vi aspettano per una pausa ristoratrice e per gustare le specialità locali. Attività per tutta la famiglia: oltre al trekking e alla mountain bike, potrete dedicarvi ad altre attività come il nordic walking, il climbing e l'esplorazione dei ghiacciai.

Monte Rosa, un'estate all'insegna dell'avventura

Anche ad agosto confermato l'Happy Trekking sul Monterosa

Anche ad agosto viene confermato lo sconto Happy Trekking: raggiungere le vette più alte del massiccio del Monte Rosa sarà ancora più facile e conveniente. C’è infatti l'opportunità di utilizzare tutte le funivie del Monterosa Ski con lo sconto del 50% sul biglietto settimanale. Si potrà pedalare su sentieri panoramici, a gustare un pranzo in rifugio con vista mozzafiato o a fare un'escursione sul ghiacciaio, ma anche gustare le prelibatezze enogastronomiche.

Capanna Margherita, una salita maestosa

Una meta imperdibile è la Capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa situato a 4.554 metri

Per gli alpinisti più esperti, una meta imperdibile è la Capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa situato a 4.554 metri. Raggiungere questa vetta è un'impresa che richiede allenamento e preparazione, ma il panorama che si gode dalla cima ripaga ogni sforzo. La salita si svolge in un ambiente glaciale maestoso; al Colle del Lys si incontrano i primi raggi di sole e la vista si perde tra molte delle cime più prestigiose delle Alpi, tra le quali spicca il Cervino. A partire da 510€ a persona.

La quota comprende: