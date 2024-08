Kufsteinerland: dieci idee per un'estate tra natura e cultura in Austria

C'è una regione nel Tirolo Austriaco, il Kufsteinerland, facilmente raggiungibile anche in treno dall'Italia, circondata da una natura incontaminata, splendide montagne e laghi balneabili. A lambire la cittadina di Kufstein, piccolo borgo capoluogo della regione posto a 499 metri d'altitudine, c'è il fiume Inn accanto al quale passa una lunga pista ciclabile.

Lago Thiersee nel Kufsteinerland, Tirolo austriaco

Accanto alla ricchezza naturale e paesaggistica c'è però anche quella culturale: la cittadina di Kufstein con la sua fortezza, il centro storico medievale e il suo organo all'aperto più grande del mondo attirano in tutte le stagioni numerosi turisti che amano trascorrere vacanze provando le numerose esperienze che questa località offre. Dai concerti di musica al trekking, dalle escursioni in bicicletta alle spiagge affacciate sui laghi balneabili, dallo shopping agli appuntamenti culturali.

Fiume Inn e vista dall'alto della città di Kufstein, Tirolo austriaco

Dieci idee per un'estate nel Kufsteinerland

La prima cosa da fare appena arrivati nel Kufsteinerland, è recarsi nel borgo di Kufstein per assistere al concerto del più grande organo all'aperto del mondo: tutti i giorni alle 12 in punto (in luglio e agosto anche alle 18), si possono ascoltare i suoni dell'Organo degli Eroi con le sue quasi 5000 canne, udibili fino a 10 km dalla città di Kufstein.

Organo degli Eroi, il più grande organo all‘aperto del mondo, a Kufstein, Tirolo austriaco

La seconda è salire sulla seggiovia monoposto (ne esistono ormai poche) e salire a 1.200 metri sulle montagne del Kaisergebirge per godere della vista mozzafiato. Dal lì partono numerosi percorsi di trekking panoramici che conducono a baite dove assaporare le prelibatezze culinarie della regione. Il terzo suggerimento è per chi ama le passeggiate tranquille, quella intorno al lago Hechtsee consente di sentire il profumo di bosco e rigenerarsi in un contesto paradisiaco.

Lago Hechtsee nel Kufsteinerland, Tirolo austriaco

La quarta idea è un tuffo rinfrescante nel lago Thiersee, la cui acqua è talmente pulita da essere praticamente potabile; la vista sul monte Pendling e i tanti servizi in spiaggia rendono il Thiersee il luogo perfetto per una giornata di relax al sole.

Un tuffo rinfrescante del Lago Thiersee nel Kufsteinerland, Tirolo austriaco

La quinta ragione è ammirare l'alba sulle montagne del Kaisergebirge dal monte Pendling. Partendo dal lago Thiersee si può salire sul Pendling per aspettare che i primi raggi del sole illuminino le vette delle montagne; esperienza unica per riconnettersi con la natura. La particolare escursione nella Kaisertal è il sesto motivo per stupirsi della bellezza della natura del Kufsteinerland: salendo i 280 gradini si raggiunge l'incantevole valle, raggiungibile solo a piedi. Nel 2016 la valle Kaisertal è stata votata come il luogo più bello dell'Austria. In settima posizione c'è il concerto al Festspielhaus di Erl, piccolo borgo non lontano da Kufstein, qui c'è un edificio architettonicamente molto interessante che presenta una particolarità unica: in un villaggio di 1.500 abitanti sono stati costruiti due teatri affascinanti che ospitano insieme più di mille persone (uno dall'architettura futuristica e l'altro più tradizionale).

Teatro Passionsspielhaus ad Erl nel Kufsteinerland

L'ottavo suggerimento è fare il pieno di cultura, partecipando ad uno dei tanti festival o eventi come la Festa dei cavalieri, la Festa del Vino, il Musical alla fortezza, i concerti sul fiume Inn.

Festa dei cavalieri a Kufstein nel Kufsteinerland, Tirolo austriaco

Il nono motivo sono le tante escursioni in bicicletta. In Kufsteinerland pedalare è davvero per tutti: sulla pista ciclabile pianeggiante dell'Inn, in mountain bike sulle montagne del Kaisergebirge oppure partecipare alla maratona ciclistica che si tiene in agosto. E come si dice in questi casi, ultimo ma non ultimo, non può mancare una piacevole serata in un locale speciale: lo Stollen 1930, situato in una grotta naturale a 90 metri di profondità, nella roccia sulla quale fu costruita la fortezza di Kufstein, è un paradiso per gli appassionati di gin. Il "World's Greatest Gin Bar" ha oltre 1000 tipi di gin, il che lo rende una delle più grandi collezioni di gin al mondo.

Stollen 1930, un paradiso per gli appassionati di ginnel centro di Kufstein

Stollen 1930 | Römerhofgasse 5 - 6330 Kufstein, Austria | Tel +43 5372 62138

Per maggiori informazioni: www.kufstein.com