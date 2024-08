Il gusto della velocità: i ristoranti di Monza celebrano il Gp d'Italia

Un circuito del gusto per rendere omaggio al tempio della velocità. Per il 95esimo Gran Premio d'Italia, che si terrà a Monza dal 30 agosto al 1 settembre, anche le cucine di prestigiosi ristoranti della città dell'Autodromo nazionale hanno in serbo sorprese e proposte con una marcia in più. Da “Il Moro” dei fratelli Butticè a “Il Circolino” sino a giungere a due passi dal tracciato, nel cuore del Parco di Monza, con le proposte del “Saint George Premier” si libera la fantasia degli chef innamorati della Formula 1 e di un luogo icona del territorio.

Monza: dove la passione per i motori incontra quella per il cibo (Shutterstock)

Le proposte dei ristoranti di Monza per il Gran Premio di Formula 1

Il Circolino

Lorenzo Sacchi, resident chef del ristorante gastronomico “Il Circolino”, la cui filosofia di cucina si radica profondamente nel vissuto personale, ha scelto di evocare un legame intimo con la Formula 1: Sacchi segue le corse con passione fin dall'infanzia, grazie alle visite in Autodromo condivise ogni anno con il nonno.

Lorenzo Sacchi, resident chef del ristorante gastronomico “Il Circolino”

La proposta è quella di alcuni petit fours, disponibili da fine agosto, a pranzo e a cena. La piccola pasticceria celebrerà il circuito e le famose sopraelevate, con dolci adagiati su una ceramica dalla forma di pista ovale.

I petit fours de Il Circolino a Monza

Biscottino con mango, cioccolato bianco e melissa, macaron cioccolato e caffè, cioccolatino ripieno di cocco e lime, bignè con crema di nocciola e una gelatina di lamponi simboleggiano un “ultimo giro di pista", concetto enfatizzato da una macchinina giocattolo posizionata sul piatto.

Il Circolino | Via Anita Garibaldi 4 - 20900 Monza | Tel 039 6363374

Il Moro

Per il Gp 2024 gli chef Salvatore e Vincenzo Butticè tornano invece a proporre un percorso romantico e grintoso al tempo stesso dedicato a Enzo Ferrari, esplorando a tavola il lato umano e quotidiano del patron del Cavallino rampante.

Il Ristorante Il Moro di Monza (credits: sito web Il Moro)

I tre fratelli (alla cucina si aggiunge Antonella al servizio) cresciuti in Sicilia e felicemente radicati in Brianza con il ristorante “Il Moro” di Monza dedicano un viaggio culinario in cui l'Emilia conduce, per un uomo che non mancava mai di gustare le eccellenze del suo territorio; la Brianza però si affianca, senza sorpassare, in un equilibrio di tradizione.

Salvatore, Antonella e Vincenzo Butticé de Il Moro

«Enzo Ferrari sapeva apprezzare le cose buone della vita, dal motore ruggente al piatto ben preparato. I gusti a tavola riflettevano la sua personalità: semplice ma esigente, radicato nelle tradizioni ma sempre alla ricerca dell'eccellenza» rimarcano i Butticé, proponendo un percorso attorno a un uomo che ha fatto storia, con culatello di Zibello Gran riserva, bottoni, acqua di pomodoro e parmigiano reggiano 36, tagliata di diaframma di bovino adulto brianzolo, jus e millefoglie di patate di Montevecchia, dolce della signora Rina, caffè, latte e pane.

Il Moro | Via Gian Francesco Parravicini 44 - 20900 Monza | Tel 039 327899

Saint Georges Premier

Immancabile anche l'omaggio al Gran Premio del Saint Georges Premier, che si trova nel cuore del parco di Monza proprio a pochi metri dall'ingresso dell'Autodromo. Come area hospitality diurna, si prepara a offrire ai suoi ospiti appassionati di Formula Uno un'accoglienza esclusiva anche nel ristorante, che è parte di una collaborazione con All Sport e include navetta per il circuito e Gp in parabolica.

Il Saint Georges Premier di Monza (credits: Saint Georges Premier)

Gli ambienti saranno allestiti a tema corse e velocità nella proposte di brunch e banqueting. Il ristorante verrà dotato di un simulatore di guida e tutte le prove e gare saranno trasmesse in diretta su un maxi schermo.

Lo chef stellato Roberto Conti

Verranno proposti anche tutti gli highlight dell'evento. In arrivo un menu esclusivo, creato dallo chef stellato Roberto Conti e preparato dal resident chef Davide Marcelli, per arricchire l'esperienza adrenalinica della corsa.

Saint Georges Premier | Viale di Vedano 7 - 20900 Monza | Tel 039 320600