Vivere la montagna d'estate: le migliori esperienze ad alta quota

L’estate in montagna è entrata nel pieno della stagione: ci sono tantissime attività outdoor ed esperienze da fare, dal trekking allo sci estivo, dalle ferrate alla bike. Ecco le migliori offerte selezionate da Montagnagratis.it per vivere un agosto in alta quota e chiudere al meglio il periodo estivo.

Livigno: ammirare l’alba a 3000 metri di quota

Vedere l'alba a Livigno

Quest’estate tutte le domeniche a Livigno (So) puoi vivere l’esperienza “Sunrise” al Carosello 3000: ammirare l’alba e gustarsi la colazione in quota.

Pacchetto di 5 notti nei rifugi sulle Pale di San Martino

San Martino di Castrozza

Cinque notti nei rifugi con una speciale offerta: è il pacchetto Palaronda Ferrata Classic di San Martino di Castrozza, lungo ferrate e sentieri attrezzati.

Esperienze top in Val di Fiemme

Val di Fiemme

Nelle valli di Fiemme e Cembra l’estate raddoppia con la novità 2024: le Top esperienze in quota: ce ne sono per tutti, scopri qui quello che puoi fare.

Courmayeur: itinerari e-bike con navetta gratis

Courmayeur

Il progetto E-bike Mont-Blanc è la grande novità di quest’estate a Courmayeur. Scopri i sentieri bike e i servizi ad hoc, come la navetta gratuita.

Offerta trekking in Val di Sole

Trekking in Val di Sole

Quest’estate in Val di Sole scopri assieme ai professionisti della montagna 15 itinerari di trekking proposti nel programma “Andar per monti".

“Happy Trekking” scontato sul Monte Rosa

Trekking sul Monte Rosa

Per chi prenota un soggiorno nelle valli del Monte Rosa (a Gressoney o Ayas) il ticket settimanale per gli impianti che portano in quota è a metà prezzo.

Trail o ferrata in Engadina con lo sconto

La funivia del Diavolezza

I gruppi provenienti dall’Italia possono salire in quota con la funivia del Diavolezza con lo sconto e da lì avventurarsi su una via ferrata o su un bel trail.

Speciale trekking a San Martino di Castrozza

Le Pale di San Martino di Castrozza

Il Park2Trek Dolomites è un trekking per escursionisti esperti: scoprilo approfittando del pacchetto in offerta con 7 notti nei rifugi, a partire da 585€.

Carinzia: offerte sul lago, vista montagne

Il lago di Ossiach

Villach-Lago di Faak-Lago di Ossiach: una zona della Carinzia ideale per le vacanze in famiglia. Scopri qui le offerte e le strutture turistiche.

Vacanza active in offerta a Livigno

Il Montivas Lodge di Livigno

Vivi tante esperienze outdoor a Livigno con un pacchetto soggiorno di minimo tre notti al Montivas Lodge: hai un programma di varie attività e tanti vantaggi.