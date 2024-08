La Masseria Le Carrube, una vacanza per assaporare l'autenticità della Puglia

Il bianco degli edifici caratteristici di Ostuni (Br), l’azzurro del cielo e del mare in lontananza, il verde della natura pugliese e degli ulivi caratteristici del territorio. La Masseria Le Carrube, con la sua tipica pietra bianca, offre una location accogliente e familiare.

Masseria Le Carrube

A metà tra mare e collina la Masseria ha a disposizione dei suoi ospiti 19 suites dallo stile inconfondibilmente rustico e tradizionale, tutte differenti tra loro con strutture che si intrecciano fra storia e modernità per una vacanza nel silenzio e nella quiete in un posto custodito dal tempo. Le Carrube è la destinazione adatta per scoprire la Puglia, a prescindere dalla stagione.

Le camere e suites di Masseria Le Carrube

19 camere dallo stile semplice e dagli interni rustici, quelli tradizionali delle masserie pugliesi. La particolarità risiede nell’unicità delle camere, tutte diverse tra loro perché ricavate nel rispetto degli ambienti originali, con le robuste pareti in calce e le volte chiare tipiche di questi luoghi.

Masseria Le Carrube - Panoramica 1/3 Masseria Le Carrube - Esterno 2/3 Masseria Le Carrube - Esterno con piscina 3/3

Classic double

In queste camere gli ospiti troveranno il risultato di un'armonia creata con dettagli moderni e tocchi rurali che rispettano l'anima antica delle masserie pugliesi. Colori tenui e un arredamento essenziale le rendono piccole oasi di pace e serenità.

Double room

Arredamento rustico e spazi intimi dai colori tenui, tipici delle masserie pugliesi antiche. Ideale per due ospiti, può offrire un patio privato, terrazzo o vista sulla corte interna e sul meraviglioso albero di carrubo che dona il nome alla masseria.

Junior suite

Dettagli moderni e tocco rurale si fondono in una sinfonia armonica, nel rispetto dell’anima antica delle masserie pugliesi. Intima, dai colori chiari e l’arredamento rustico, questa camera con zona soggiorno open space è ideale per una coppia o per famiglie con un bambino.

Masseria Le Carrube - Portico 1/3 Masseria Le Carrube - Esterno di una camera 2/3 Masseria Le Carrube - Patio 3/3

Suite

Uno stile classico ed elegante, i colori chiari in armonia con il territorio. Perfetta per coppie o famiglie, offre uno spazio esterno privato: un terrazzo, un balcone o un giardino mediterraneo per dedicarsi un momento di serenità e lasciarsi accarezzare dalla luce del tramonto, nella quiete immersiva della campagna pugliese. Composta da una camera matrimoniale e una zona soggiorno separata, garantisce una maggiore privacy degli ambienti.

Family suite

Personalità rustica ma elegante, una terrazza che dialoga con il cielo. Una camera perfetta per sei persone, un gruppo di amici o una famiglia. La zona soggiorno è separata dalla camera matrimoniale, per garantire una maggiore privacy. La terrazza attrezzata, ideale per godere il silenzio della campagna pugliese, offre scorci sul mare oltre la distesa di ulivi millenari.

La cucina di Masseria Le Carrube

Quella di Masseria Le Carrube, in pieno equilibrio con le usanze pugliesi, è cucina etica e ispirata alla tradizione dove la sostenibilità diventa eccellenza senza sprechi. Questa esperienza vegetariana affonda le sue radici nell'amore per la Puglia e nella sua cultura gastronomica. Il ristorante dà la possibilità di gustare un menù che reinterpreta in chiave moderna le materie prime del territorio, selezionate in base a qualità e stagionalità, provenienti da produzioni locali o da ortaggi coltivati negli orti di proprietà de Le Carrube (oltre a un uliveto e 250 alberi da frutto). Il concetto alla base resta quello di una cucina identitaria, con piatti contemporanei e al tempo stesso legati a metodi antichi.

Masseria Le Carrube - Cena all'aperto 1/4 Masseria Le Carrube - Pranzo tra gli ulivi 2/4 Masseria Le Carrube - Ristorante 3/4 Masseria Le Carrube - Ristorante esterno 4/4

Masseria Le Carrube inoltre è la location perfetta, con i suoi interni caratteristici ed i grandi spazi esterni, per ospitare eventi di diverso genere. Il bellissimo giardino mediterraneo con il caratteristico pergolato, il piazzale antistante la Masseria e i due aranceti sono ambientazioni molto suggestive che possono essere allestite per eventi e ricevimenti. Gli ampi spazi interni, che comprendono l’antico frantoio con macina in pietra, sono perfetti per banchetti, mentre un caratteristico trullo all’interno dell’uliveto è ambientazione ideale per cerimonie nuziali.

Contrada Spennati, SS Fasano, Ostuni Km 873 - 72017 Ostuni (Br)

0831 342595