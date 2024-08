 Alla scoperta della regione del Frankfurt Rhine-Main tra modernità e tradizione

Frankfurt Rhine-Main è una regione della Germania sud-occidentale che incanta e sorprende; un mix perfetto tra il dinamismo cosmopolita del capoluogo Francoforte e l'autenticità dei suoi villaggi storici con le tipiche case a graticcio e piccole affascinati cittadine. Qui, l’architettura tradizionale si fonde con paesaggi mozzafiato, località termali rigeneranti e un’infinità di esperienze uniche da vivere. La regione del Frankfurt Rhine-Main offre ogni giorno una nuova scoperta, che sia un castello fiabesco, un palazzo signorile, un museo pieno di tesori o un sito Unesco immerso nella natura. Le foreste, i fiumi, le montagne e le valli che si estendono a perdita d’occhio invitano i visitatori a perdersi nella bellezza di madre natura, rendendo ogni visita indimenticabile.

Frankfurt Rhine-Main: il Castello di Johannisburg nel paese di Aschaffenburg - foto: David Vasicek

Frankfurt Rhine-Main: attività all’aperto, eventi e tanta storia

Per gli amanti dell'attività all'aria aperta, Frankfurt Rhine-Main è un paradiso grazie agli innumerevoli sentieri escursionistici e piste ciclabili, mentre chi cerca relax troverà rifugio nelle accoglienti SPA della regione. E poi c'è il calendario degli eventi, ricco di festival e manifestazioni che celebrano la cultura e la tradizione locale, offrendo a tutti l’occasione di partecipare a qualcosa di speciale. Tra paesaggi che sembrano usciti da un libro di fiabe dei fratelli Grimm, che qui sono nati, architettura storica e una tradizione gastronomica raffinata, ogni angolo della regione è un invito a vivere una vacanza all’insegna del benessere e del piacere. I centri storici medievali, con i loro mercati settimanali, i parchi ombreggiati da alberi secolari e i panorami fluviali che incorniciano le basse catene montuose, sono luoghi dove il tempo sembra rallentare, mentre i musei, sempre pronti a stupire con nuove mostre, offrono un tuffo nell’arte e nella cultura.

Frankfurt Rhine-Main: prima tappa Seligenstadt

Iniziamo il nostro viaggio con Seligenstadt, una città che sembra sospesa nel tempo. Il suo centro medievale è un mosaico di vicoli stretti e pittoreschi, case colorate e testimonianze di un passato lungo 1900 anni. Qui, la basilica carolingia di "Einhard", costruita nell'830, e l'ex abbazia benedettina con il monastero e il giardino dell'apotecario raccontano storie antiche, così come il mulino restaurato e il Palatium, voluto da Federico I Barbarossa nel 1187, attirano molti visitatori e aggiungono un tocco di storia imperiale; Seligenstadt, durante il XVIII secolo, era l'ultima tappa per i mercanti diretti a Francoforte.

Frankfurt Rhine-Main: la cittadina medievale di Seligenstadt he affaccia sul fiume Meno - foto Udo Bernhart

La graziosa cittadina non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere, con i suoi vivaci festival, come il Geleitsfestival", o la famosa parata del carnevale e il suggestivo mercatino di Natale. Passeggiando lungo il fiume Meno, dove si fermano anche i battelli per le crociere fluviali, si può seguire il "Mainuferweg", un percorso perfetto per gli appassionati di cicloturismo.

Frankfurt Rhine-Main: cicloturismo nel centro storico di Seligenstadt - foto: Udo Bernhart

Frankfurt Rhine-Main: seconda tappa Aschaffenburg

La nostra prossima tappa è Aschaffenburg, una città che evoca il fascino dell’Italia grazie al suo clima mite e ai palazzi storici lasciati in eredità dai principi-vescovi di Magonza che lo scelsero come residenze estive. Tra i suoi tesori, il "Compianto di Cristo" di Matthias Grünewald e l’Altare di Maria Maddalena di Lucas Cranach il Vecchio, meritano una visita. Il Palazzo Johannisburg, con la sua collezione d’arte e il suo imponente stile rinascimentale, è un capolavoro di architettura del XVII secolo che non può essere ignorato.

Frankfurt Rhine-Main: la cittadina di Aschaffenburg e Palazzo Johannisburg - foto: David Vasicek

Aschaffenburg è anche un centro di arte moderna e contemporanea, legata alla figura del pittore espressionista Ernst Ludwig Kirchner, e vanta la più grande collezione mondiale di modelli architettonici in miniatura di sughero dell'antica Roma, nonché la Collezione d'Arte di Stato con una delle più grandi collezioni di dipinti di Lucas Cranach il Vecchio e della sua bottega.

Con i suoi vicoli stretti che ospitano caffè accoglienti, i ristoranti raffinati, i vigneti e un pittoresco porto turistico, la città di Aschaffenburg offre un’atmosfera unica, dove il passato e il presente convivono armoniosamente.

FrankfurtvRhine-Main: il centro storico di Aschaffenburg con le tipiche case a graticcio - foto: David Vasicek

Frankfurt Rhine-Main: terza tappa Hanau

Hanau, situata lungo i fiumi Meno e Kinzig, è ultima tappa del nostro viaggio; una città vibrante che celebra sia la tradizione che la modernità. Famosa per essere la città natale dei fratelli Grimm, Jacob e Wilhelm, ai quali va aggiunto il "fratello pittore" Ludwig Emil, che raggiunse una notevole fama nel suo campo, Hanau è un tesoro di cultura, storia e divertimento.

Frankfurt Rhine-Main: Castello Philippsruhe ad Hanau - foto: David Vasicek

Qui, tra i suoi musei, edifici storici e parchi, è possibile ripercorrere la vita dei celebri fratelli delle fiabe, ma anche scoprire un magnifico palazzo barocco, un complesso termale e un pittoresco centro storico che racconta di un tempo lontano. Ad Hanau è possibile passeggiare da Piazza del Palazzo con i suoi edifici storici, comprese le ex stalle, il Mercato della Città Vecchia e la Casa dei Gioiellieri Tedeschi, la Chiesa di Santa Maria e San Giovanni, per arrivare al vecchio quartiere ebraico e alla Chiesa Walloon-Dutch per immergersi completamente della storia.

Con oltre 1.000 eventi culturali all’anno, e undici musei Hanau è una città che non smette mai di sorprendere. Tra mercati vivaci, che il mercoledì e il sabato trasformano questa città delle fiabe in uno dei più famosi mercati settimanali di tutti l'Assia, tour guidati e festival colorati, la città è un invito a scoprire la ricchezza della cultura tedesca in un contesto che combina armoniosamente passato e presente.

Frankfurt Rhine-Main: il Wochenmarkt ad Hanau - foto: David Vasicek

Il Frankfurt Rhine-Main non è solo una destinazione turistica, è un viaggio nel cuore della storia, della cultura e della bellezza naturale della Germania sud-occidentale.

