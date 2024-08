La cucina italiana da nord a sud nel cuore di Milano: a Brera apre Veramente

Riunire in un unico posto anni di tradizione, sparsi su migliaia di km, per far riassaporare al pubblico la “vera” essenza della cucina italiana. Con questo scopo nasce il ristorante Veramente a Milano, in via Palermo 11 nel cuore del quartiere Brera. Gli imprenditori Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, founder de Il Mannarino, insieme ai fratelli Filippo e Marco Mottolese, si sono lanciati in questo progetto dal pay off molto chiaro: “Abitudini italiane”.

Veramente: a Milano l'essenza della cucina italiana

Un messaggio chiaro che si ritrova anche nell’atmosfera del locale. Dai disegni semplici e armoniosi degli arredi, con materiali e luci che ricordano i salotti italiani, alle iconiche fotografie anni ‘70 - ’80: entrando al ristorante si intraprende un viaggio indietro nel tempo, che riporta la mente a quando l’Italia si è affermata come icona mondiale di stile. L’obiettivo della cucina di Veramente infatti è quello di far sentire i propri ospiti a casa con un profumo od un sapore, ricreando un ambiente conviviale e sereno.

Il menu di Veramente

Il menu è realizzato con la consulenza dello chef Andrea Berton e include i grandi classici come la “Parmigiana di melanzane”, "l'Arancina alla milanese ripiena di ossobuco e gremolada”, gli “Spaghettoni alla Nerano con provolone del Monaco” e i “Pici fatti in casa al ragù”, mantecati direttamente al tavolo, con l’obiettivo di valorizzare la gestualità del servizio. Ne sono un esempio anche la porzionatura del “Pescato del giorno”, che avviene come nei più storici ristoranti italiani, e il taglio del “Salame di cioccolato”, affettato e servito con pan brioche e panna montata. La pizza proposta è “scrocchiarella”, di quella che fa tornare indietro nel tempo fino alle merende che si facevano da bambini. Non può mancare ovviamente la "Cotoletta alla milanese", servita con rucola e pomodorini.

«Con Veramente vogliamo tornare all’origine dei piatti che hanno fatto la storia della cucina italiana e delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione per celebrare la vera ospitalità», affermano Venuto e Sironi.

Veramente - Gianmarco Venuto e Filippo Sironi

pia«I tti della cultura gastronomica italiana - concludono - sono tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, ma anche tra quelli più reinterpretati e modificati. Se un ‘nigiri’ è uguale in ogni Paese - può cambiare la qualità delle materie prime e l’estro di chi lo prepara, ma quello è - una parmigiana o una carbonara sono sempre diverse, in quanto vengono modificati gli ingredienti e le tecniche di cottura. Noi siamo quindi per la codifica della cucina della tradizione italiana, che ci riporta alla mente i ricordi della nostra infanzia e che rispetta le ricette autentiche in cui la sostanza vale più della forma».

Veramente

Via Palermo, 11 - 20121 Milano MI

02 85687716