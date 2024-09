Settembre al mare? Al Parco del Delta del Po con i nonni tra campeggio e glamping

Chi cerca un'oasi di tranquillità lontano dalla frenesia estiva, sa che settembre è il mese perfetto. E se a questo si aggiungono spiagge dorate, tramonti mozzafiato e un'ampia gamma di attività per tutti i gusti, il risultato è una vacanza indimenticabile. Isamar Holiday Village e Barricata Holiday Village sono le destinazioni ideali per chi desidera trascorrere un soggiorno rilassante e divertente nel cuore del Veneto. Situati rispettivamente a Isolaverde di Chioggia (Ve) e Porto Tolle (Ro), questi villaggi offrono una vasta gamma di servizi e attività, dal relax in spiaggia alle escursioni alla scoperta del Delta del Po.

Con Isaholidays settembre al mare per tutti, nonni compresi Foto: shutterstock

Un settembre all'insegna del benessere con Isaholidays

Settembre è il mese ideale per prendersi cura di sé. Le strutture Isaholidays offrono tutto ciò che serve per rilassarsi e rigenerarsi: piscine, spa, centri benessere e percorsi fitness all'aperto. Inoltre, le lunghe passeggiate sulla spiaggia e le escursioni in bicicletta sono il modo perfetto per entrare in contatto con la natura e fare il pieno di energia. I benefici del mare sono innumerevoli: l'aria salubre, ricca di iodio, rinforza il sistema immunitario, mentre il sole regala una sana abbronzatura e un boost di vitamina D.

Avventura e divertimento per tutta la famiglia con Isaholidays

Isamar e Barricata sono il paradiso per le famiglie. I più piccoli potranno divertirsi con l'animazione, giocare nei parchi giochi e fare il bagno nelle piscine dedicate. Mentre i genitori si rilassano sulla spiaggia, i ragazzi potranno partecipare a tornei sportivi o scoprire le bellezze del Delta del Po.

Per chi cerca un po' di avventura, Isamar e Barricata offrono una vasta gamma di attività sportive, come il tennis, il padel, il beach volley e il kayak. Mentre gli amanti degli animali potranno portare con sé i loro amici a quattro zampe e approfittare delle aree dedicate.

Le strutture Isaholidays sono il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze del Veneto. Chioggia, con il suo caratteristico centro storico e il vivace mercato del pesce, è una meta imperdibile. Per gli amanti della natura, il Delta del Po offre un'esperienza unica, con la possibilità di osservare gli uccelli, di navigare tra i canali e di scoprire i borghi storici.

Offerte speciali per un settembre indimenticabile con Isaholidays

Per rendere ancora più speciale la vacanza, Isaholidays ha pensato a una serie di offerte speciali per il mese di settembre. Potrai soggiornare in chalet eleganti o in tende glamping a prezzi davvero vantaggiosi. Fino al 29 settembre, Isamar e Barricata ti offrono prezzi speciali e pacchetti all-inclusive per soddisfare ogni esigenza. Con offerte a partire da €110 per due notti, potrai goderti tutte le comodità del villaggio, dall'animazione per i bambini ai tornei sportivi per gli adulti. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica a prezzi davvero vantaggiosi!"

Isamar Holiday Village: un paradiso per famiglie a due passi da Venezia

Isamar Holiday Village, fondato nel 1971, è una vera e propria istituzione nel panorama dei villaggi vacanze in Europa. Situato a Isolaverde di Chioggia, in una posizione strategica a pochi chilometri da Venezia, questo resort offre un'esperienza unica per tutta la famiglia. Immerso in un vasto parco di 300mila mq, direttamente affacciato su una spiaggia privata, Isamar Holiday Village è il luogo ideale per chi cerca relax e divertimento. Il grande parco acquatico, con le sue 8 piscine e gli emozionanti scivoli, è un'attrazione imperdibile per grandi e piccini. E per chi ama la natura, sono disponibili numerosi percorsi per passeggiate e jogging, immersi nel verde.

Panoramica di Isamar Holiday Village 1/4 La spiaggia di Isamar Holiday Village 2/4 Una delle casette di Isamar Holiday Village 3/4 Divertimento assicurato da Isamar Holiday Village 4/4 Previous Next

L'animazione è uno dei punti di forza di Isamar. Un team di professionisti organizza ogni giorno attività per tutte le età: dai tornei sportivi ai corsi di fitness, dai laboratori creativi per bambini agli spettacoli serali. E per gli amanti del mare, l'Isamar Diving Center offre corsi di immersione e escursioni alla scoperta dei fondali. Dopo una giornata intensa, cosa c'è di meglio di un momento di relax? Il centro benessere di Isamar offre una vasta gamma di trattamenti per rigenerare corpo e mente. E per gli amanti degli animali, la vicina Tenuta Santa Grazia offre la possibilità di indimenticabili passeggiate a cavallo sulla spiaggia. Isamar Holiday Village è attento all'ambiente e alla sostenibilità. Il complesso residenziale, Isamar Holiday Residence, offre appartamenti di design a basso impatto ambientale, immersi in un grande parco. Inoltre, la spiaggia di Isamar è Bandiera Verde dal 2016, un riconoscimento che attesta la sua idoneità per le famiglie con bambini.

Isamar Holiday Village | Via Isamar 9 - 30015 Chioggia (Ve) | Tel 041 553 5811

Barricata Holiday Village: Glamping di lusso nel cuore del Delta del Po

Sogni una vacanza immersi nella natura, dove il comfort incontra l'avventura? Al Barricata Holiday Village, nel cuore del Parco del Delta del Po, potrai vivere un'esperienza di glamping indimenticabile. Tra dune sabbiose, pinete lussureggianti e un mare cristallino, questo resort offre una combinazione unica di lusso, relax e contatto con la natura.

Vista panoramica di Barricata Holiday Village 1/4 Una delle possibili sistemazioni di Barricata Holiday Village 2/4 La la village tent di Barricata Holiday Village 3/4 Parco acquatico di Barricata Holiday Village 4/4 Previous Next

Il Barricata Holiday Village è molto più di un semplice campeggio. È un'oasi di benessere dove potrai rilassarti e ricaricare le energie, circondato da un paesaggio mozzafiato. Le sistemazioni, tra cui le eleganti tende safari e le confortevoli case mobili, offrono tutti i comfort di casa e un design moderno e funzionale. Le tende safari sono un vero e proprio gioiello del villaggio. Ampie, luminose e dotate di ogni comfort, sono l'ideale per chi cerca un'esperienza di glamping esclusiva. Immagina di svegliarti al mattino, aprire le tende e trovarti circondato dalla natura. La cucina è completamente attrezzata, il bagno privato è spazioso e la zona living è perfetta per rilassarsi e godersi il panorama. Il Delta del Po è un tesoro naturalistico di inestimabile valore. Dal Barricata Holiday Village potrai partire alla scoperta di questo affascinante territorio, partecipando a escursioni in barca, in bicicletta o a cavallo. Ammira la flora e la fauna uniche di questa zona, visita le valli da pesca e assaggia i prodotti tipici locali. Il Barricata Holiday Village è il luogo ideale per trascorrere una vacanza indimenticabile con tutta la famiglia. I bambini si divertiranno un mondo nel parco giochi e con le tante attività organizzate dall'animazione, mentre i genitori potranno rilassarsi sulla spiaggia o esplorare i dintorni.

Barricata Holiday Village | Strada del Mare, 74 - 45018 Porto Tolle (Ro) | Tel 041 5535811