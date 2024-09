A Napoli si mangia... “Otto metri sul livello del mare”

L'hotel Royal Continental si trova nella posizione più scenografica di Napoli, affacciato sul mare in via Partenope, proprio di fronte a Castel dell'Ovo. È un quattro stelle di ampie dimensioni, dotato di 390 camere, un grande auditorium e 30 sale meeting. Gli interni e gli arredi del Royal, la piscina sul tetto e il logo, furono realizzati da Gio Ponti, una figura di spicco nel panorama dell'architettura e del design italiano del XX secolo, la cui influenza si estende ancora oggi.

Otto s.l.m., il ristorante del Royal Continental

Per un pranzo o una cena all'insegna dei sapori del territorio proposti in accostamenti inediti l'albergo offre Otto s.l.m., un ristorante dal nome originale che si trova ad appena otto metri sopra il livello del mare, raccolto in una sala dall'eleganza minimale e contemporanea con grandi vetrate sul mare al piano appena sopra la reception.

Qui si possono degustare piatti di mare, di terra e un'interessante scelta vegana, per una proposta autentica e raffinata ideata in team da un gruppo di otto giovani chef. L'ingresso è direttamente dal lungomare, nello spazio tra i due edifici che costituiscono l'hotel. Tutti i giorni a pranzo è anche possibile parcheggiare gratuitamente nel garage privato.

La sala è il regno del maître Antonino Suarato e dello chef Paolo Verolla, che opera da una cucina a vista sullo sfondo. I coperti sono al massimo una sessantina e il design dei tavoli e delle sedie è essenziale, moderno, certamente nello stile di Gio Ponti.

Cosa si mangia da Otto s.l.m.

Scorrendo la carta si coglie l'innovatività degli accostamenti proposti. Tra gli antipasti, ricciola con fiori di zucca e salsa Bang Bang; moscardini con peperone, zucca, patata lime e chips al curry; alici, riso sushi, maionese all'aglio nero e salsa tzatziki; gazpacho verde con barbabietola e aceto balsamico. Tra i primi piatti: ravioli con zucchine, provolone e parmigiano reggiano; spaghetti alla chitarra con astice e datterini; paccheri con vongole, tartufi di mare e pomodorini; tagliatelle con rana pescatrice e salicornia e infine un piatto vegano, quinoa con verdure, salsa di soia e zenzero.

Tra i piatti principali come è giusto a Napoli domina il pesce: spatola con maionese al basilico e lattuga di mare; rombo con lamponi e verdure marinate; orata in crosta di sale con verdure e patate prezzemolate. C'è anche un piatto di carne, il filetto swami, di manzo di razza frisona allevato in Danimarca, con peperoncini verdi e patate dolci e infine un appetitoso piatto vegano, felafel di ceci, insalata di spinaci, mandorle tostate con salsa tahina, una crema a base di sesamo della cucina medio orientale e nordafricana. Al momento del dessert si sceglie tra mojito sottosopra con meringa, ganache al lime, menta e rum; rosemary con pesche, namelaka alla pesca, crumble al rosmarino; foresta nera con mousse alla ciliegia, gel al Maraschino e brownies; ricordo d'estate con mousse alla fragola, panna cotta ai fiori di sambuco, cialde corallo e fragole fresche.

Cosa si beve da Otto s.l.m.

A completare la proposta di Otto c'è una nutrita carta dei vini, che presenta un'accurata selezione di etichette campane, italiane, francesi e spagnole.

Otto s.l.m. - Hotel Royal Continental

Via Partenope 38/44 - Napoli (Na)

Tel 081 2452068