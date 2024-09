Tutto il bello e buono della colazione in hotel all'Hilton Milan

La colazione è considerata il pasto della gioia e ben il 90% degli italiani non rinuncia a questo momento, specialmente durante una vacanza, un viaggio di lavoro, o quando si desidera dedicare del tempo a sé stessi. All’Hilton Milan, ogni mattina si trasforma in un’esperienza culinaria che offre piatti sostenibili e un’ampia varietà di prodotti freschi.

Colazione all'Hilton Milan per Iniziare la giornata

Gli ospiti dell'Hilton Milan possono iniziare la giornata con una colazione che combina ingredienti locali e preparazioni fresche. L’hotel si distingue per la sua filosofia sostenibile e zero waste, utilizzando materie prime provenienti dalla Hilton Milan Greenhouse, la serra situata al primo piano dell’hotel, e creando piatti con ingredienti a cui viene data una seconda vita per ridurre gli sprechi.

Delizie artigianali e sostenibili nella colazione all'Hilton Milan

Ogni giorno, gli ospiti possono gustare marmellate fatte in casa, come la marmellata di mele cotogne preparata con frutta del giardino in terrazza, e la marmellata d'arancia, realizzata con bucce di arance di scarto. La torta di pane è fatta con pane raffermo e grani lombardi, mentre l’infuso detox è aromatizzato con cetrioli e erbe aromatiche coltivate nella serra.

Colazione all'Hilton Milan il Regional Corner

Il Regional Corner offre una selezione di formaggi e salumi lombardi, recuperati entro 50 km per ridurre l’impatto ambientale. Tra le specialità locali su ordinazione, si possono trovare le uova alla milanese, servite con pane tostato, asparagi, uova in camicia e parmigiano.

Sapori Internazionali nella colazione all'Hilton Milan: Il Corner Asiatico

Per coloro che desiderano esplorare nuovi sapori, il Corner Asiatico propone piatti esotici come dumplings di verdure e gamberi, spaghetti di soia con verdure, riso primavera, pak choi saltato con salsa di soia e sesamo, e una varietà di dim sum e riso cantonese.

Live Cooking nella Colazione Hilton Milan



La Live Cooking Station è gestita dallo chef Paolo Ghirardi, che prepara omelette, uova strapazzate, waffle e pancakes al momento. Gli ospiti possono personalizzare i piatti a loro piacimento, apprezzando la genuinità e la freschezza delle preparazioni.

Colazione Hilton Milan anche per gli ospiti esterni



Gli ospiti esterni all’hotel possono scegliere tra il menù à la carte o due tipi di colazione a buffet: la continentale (€26,50) e la completa (€29,50). Entrambe le opzioni includono una selezione di frutta, cereali, yogurt, pane e brioches fresche, con succhi, caffè o tè. La versione completa offre anche una varietà di prodotti caldi, uova e omelette su richiesta.

Con un mood internazionale, l’Hilton Milan offre un'esperienza unica dove ospiti provenienti da tutto il mondo possono incontrarsi e condividere momenti di convivialità. Che si tratti di viaggiatori d'affari o turisti, la colazione diventa un momento per scambiare sorrisi, conversazioni in diverse lingue e sentirsi turisti nella propria città.

Hilton Milan: posizione strategica e offerta gastronomica raffinata

L'Hilton Milan si trova a soli due isolati dalla stazione ferroviaria di Milano Centrale, un punto nevralgico che offre comodi collegamenti sia per l'aeroporto che per il lago di Como. Grazie alla sua posizione centrale, gli ospiti possono facilmente esplorare le meraviglie culturali della città. Nel raggio di 5 km dall’hotel si trovano il magnifico Duomo di Milano e il Convento di Santa Maria delle Grazie, sede del celebre Cenacolo di Leonardo da Vinci.

I ristoranti dell'Hilton Milan



Pacific Milano Restaurant

Nel Pacific Milano Restaurant, gli ospiti possono gustare una selezione di specialità regionali della tradizione lombarda, servite con cortesia in un ambiente accogliente e rilassato. La colazione offre un ampio buffet, mentre per il pranzo, lo chef prepara pizze fresche nella cucina a vista. .

CotoliAMO

Il CotoliAMO è specializzato nella famosa cotoletta milanese, offrendo sia la tradizionale “Orecchia d’Elefante” che versioni innovative di questo piatto iconico. Il bar propone una selezione esclusiva di Spritz, con varianti fresche e moderne che combinano liquori italiani e frutta di stagione, ideali per l'aperitivo. Questo gastro bistrot si distingue per i suoi piatti fatti in casa, preparati con ingredienti freschi e locali, per un’esperienza gastronomica leggera e sana. Dal caffè del mattino alle cene italiane, ogni piatto è pensato per sorprendere e deliziare i palati.

Dormire all'Hilton Milan



Le camere dell'Hilton Milan offrono un ambiente raffinato e accogliente, perfetto per ogni tipo di soggiorno. Ogni stanza è dotata di arredi moderni e comodità di alta qualità, inclusi letti king-size o twin con biancheria di pregio, e ampie zone di lavoro con Wi-Fi gratuito. Gli ospiti possono godere di bagni privati eleganti, completati con articoli da toeletta di lusso e asciugacapelli.

Per un'esperienza ancora più esclusiva, le suite dell'hotel offrono spazi aggiuntivi, con aree soggiorno separate, TV a schermo piatto, e minibar ben fornito. Alcune camere vantano anche vetrate panoramiche che offrono una vista spettacolare sulla città.

L'Hilton Milan combina una posizione eccellente con un’offerta gastronomica di alta qualità e camere eleganti, assicurando un soggiorno piacevole e memorabile nella capitale della moda e del design.

Hilton Milan

Via Luigi Galvani 12 - 20124 Milano

Tel 02 69831