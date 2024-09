Hilton Rome Eur La Lama: le nuove suite che ti fanno volare (letteralmente)

C'è un nuovo indirizzo da segnare nel GPS del lusso a Roma, ed è bello alto: Hilton Rome Eur La Lama ha svelato le sue nuove suite, e diciamo solo che ti serviranno gli occhiali da sole per goderti la vista mozzafiato. Situate al 16° piano dell’hotel (quindi preparati a guardare dall’alto in basso anche i piccioni), queste suite sono un tripudio di vetro, metallo nero e design contemporaneo che non sfigurerebbero in un film di fantascienza ambientato nel futuro. Le 7 suite – perché essere banali e fermarsi a un numero tondo come 10 quando puoi essere esclusivo? – si distinguono per le grandi vetrate che sembrano urlare: "Guardami, sono Roma, ma non la solita Roma!". Infatti, qui la vista si spinge oltre i confini della città, abbracciando i Castelli Romani. Sì, proprio quei colli che hai sempre ammirato da lontano, ora puoi farlo con stile dalla tua terrazza privata, sorseggiando un drink e immaginando di essere un antico imperatore (con Wi-Fi ad alta velocità, ovviamente).

Suite Presidenziale dell'Hilton La Lama: tra due piani e qualche nuvola

Se vuoi davvero fare colpo (magari anche su te stesso), c'è la Suite Presidenziale, 150 metri quadri di puro lusso distribuiti su due livelli. La scala interna sembra fatta apposta per farti sentire come se stessi salendo verso il paradiso, o quantomeno verso una vista che ti toglierà il fiato (ma niente panico, c'è l’aria condizionata). Tende in velluto carta da zucchero, mobili in noce americano e un design che unisce pezzi vintage e contemporanei, rendono questa suite una sorta di museo privato che puoi chiamare "casa" per qualche notte.

Il tocco d’arte nelle suite dell'Hilton La Lama

Il vero genio dietro tutto questo è il Lorenzo Bellini Atelier, che ha progettato anche le altre suite. Con colori che variano dal blu al carta da zucchero (un must, a quanto pare) e parquet a spina ungherese, le suite offrono un’atmosfera quasi domestica. Ma non la tua di casa, ovviamente: qui stiamo parlando di tavoli vintage degli anni ‘50 e ‘40, attribuiti a pezzi da novanta come Ico e Luisa Parisi, e Osvaldo Borsani. Non hai mai sentito questi nomi? Tranquillo, nemmeno noi, ma fanno sembrare tutto più sofisticato.

Hilton La Lama, un hotel che punta in alto (e non solo in senso figurato)

Hilton Rome Eur La Lama è una struttura futuristica che si estende per 16 piani, con 6 ascensori panoramici (per farti ammirare il panorama anche mentre sali), 439 camere e suite, e una lobby che ti farà sentire come se stessi entrando in una navicella spaziale. Se hai fame, non temere: al piano terra trovi The Green Restaurant, dove puoi far finta di essere salutare, e The Blade Bar, dove puoi rimediare con un cocktail. E presto ci sarà anche un ristorante all’ultimo piano: così, se il panorama dalle suite non ti basta, puoi godertelo anche a cena.

Ma non è tutto. Se hai bisogno di lavorare – sì, anche qui – ci sono 7 sale riunioni e un comodo collegamento con il centro congressi La Nuvola, perché Hilton non lascia nulla al caso, neanche i tuoi meeting.

Hilton Rome Eur La Lama

Viale Europa 287 - 00144 Roma

Tel 06 452409