Tenuta Moreno: alla scoperta della Puglia tra relax e cultura (fuori stagione)

L'estate è ufficialmente finita, ma non la voglia di viaggiare e scoprire il nostro bel paese. La nuova stagione infatti regala ancora la possibilità di godere di giornate più lente, meno calde e soprattutto il lusso di viaggiare fuori stagione e visitare luoghi meravigliosi come Tenuta Moreno, e la regione Puglia, lontano dalle folle che prendono d’assalto città e coste nei mesi estivi.

Tenuta Moreno, antica masseria nel cuore della Puglia

A Tenuta Moreno, il vero protagonista è sempre l'ospite, immerso in un'esperienza indimenticabile che combina sostenibilità, relax e cultura, in ogni stagione dell'anno. Situata a Mesagne (BR), nell'Alto Salento, a pochi chilometri dal mare, la tenuta si trova nel cuore della campagna pugliese, circondata dai profumi e dai colori tipici del territorio. Questa antica masseria del XVIII secolo è oggi una struttura alberghiera di eccellenza, tra le prime in Puglia e in tutta Italia ad adottare una filosofia ecosostenibile, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. Il principio che guida ogni attività della Tenuta è il rispetto per la natura, visibile in ogni aspetto della gestione: dall'ottimizzazione del consumo d'acqua alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, dalla raccolta differenziata alla minimizzazione degli sprechi. Anche gli arredi e i materiali impiegati riflettono un approccio orientato a uno stile di vita sostenibile.

Tenuta Moreno, la masseria immersa nel verde

Tenuta Moreno conta 86 camere circondate da un parco romantico e giardini fioriti, si caratterizzano per un design raffinato, arricchito da elementi della tradizione locale, come le splendide ceramiche di Grottaglie, che conferiscono agli ambienti un tocco autentico e di classe.

Una delle gemme più preziose di Tenuta Moreno è senza dubbio la sua spa: completamente bianca e realizzata con materiali naturali, si distingue per le ampie vetrate che offrono una vista mozzafiato sull’aranceto. Tra gli ingredienti utilizzati nei trattamenti spiccano l’olio EVO, la lavanda e il rosmarino. Tra le esperienze da non perdere vi è il rituale polisensoriale, un trattamento corpo che impiega un mix riscaldato di oli essenziali di arancio, limone e menta, accompagnato da manualità avvolgenti e mirate. Questo trattamento non solo dona alla pelle idratazione ed elasticità, ma offre anche un profondo stato di relax e benessere.

Tenta Moreno, la proposta gastronomica

La cucina di Tenuta Moreno è affidata alla guida di Vincenzo Elia, un nome sinonimo di eccellenza, noto per aver curato la cena inaugurale del G7 offerta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai leader mondiali riuniti in Puglia per il recente summit del giugno 2024.

Lo chef Elia pone un’attenzione particolare ai prodotti a chilometro zero, privilegiando le risorse del territorio. Tra questi, spiccano i pesci forniti dalla Cooperativa dei Pescatori di Torre Guaceto, presidio Slow Food, i formaggi tipici come la celebre burrata, e le verdure fresche locali, tra cui il pomodoro Fiaschetto e il peperoncino dolce di Carovigno. Ogni piatto nasce da un perfetto equilibrio tra tradizione e originalità, con un approccio che coniuga semplicità raffinata e massima cura per i dettagli, dalla combinazione dei sapori alla presentazione. Ogni creazione rappresenta un tributo alla ricchezza e alla bellezza di un territorio straordinario. I due ristoranti della Tenuta, Aranceto e Sallentia, offrono agli ospiti un menù che cambia con le stagioni, seguendo le disponibilità dei produttori locali, per regalare esperienze gastronomiche sempre nuove e ricche di sapori autentici.

Tenuta Moreno, relax e cultura fuori stagione

Il territorio che circonda Tenuta Moreno è un vero gioiello tutto da scoprire. Si parte dalle magnifiche città come Lecce, Brindisi e Ostuni, famose per il loro patrimonio storico e artistico, fino a borghi pittoreschi meno conosciuti, passando per le acque cristalline del mare e le botteghe artigiane custodi della tradizione locale. A tutto questo si aggiungono le numerose iniziative culturali e artistiche che animano la zona durante tutto l'anno come la mostra “Sette secoli di arte italiana”, ospitata nelle sale nobili del Castello di Mesagne, aperta fino al 30 novembre. Un omaggio all’arte italiana celebrato con un viaggio attraverso sette secoli, dal XIV al XX, presentando oltre 50 opere d’arte di alcuni dei più grandi maestri italiani tra cui Luca Signorelli, Andrea del Verrocchio, Raffaello, Tiziano, Leonardo e la sua Bottega, Lorenzo Lotto, Ludovico Carracci, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova e Canaletto; visite guidate gratuite per tutti gli ospiti di Tenuta Moreno, un motivo in più per visitare queste terre fuori stagione e coniugare turismo e cultura.

Il prestigioso evento è organizzato da Puglia Walking Art e dalla Rete di impresa Puglia Micexperience, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Mesagne, Camera di Commercio di Taranto-Brindisi e Aeroporti di Puglia; inoltre grazie al Protocollo d’intesa per la collaborazione fra la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei Puglia - organismi del Ministero della Cultura -, vede la promozione nei luoghi della cultura statali presenti sul territorio regionale pugliese.

Tenuta Moreno

Contrada Moreno - 72023 Mesagne (Br)

Tel 0831 774960