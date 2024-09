All'Hotel Sina De La Ville di Milano c'è Il Vizio di mangiar bene

Ci sono posti in cui si mangia bene, talvolta anche benissimo. E poi ci sono posti che, oltre a fornire nutrimento per il corpo, regalano un’esperienza gratificante anche per lo spirito. Ed è un po’ quello che capita quando si oltrepassa la porta de Il Vizio, centralissimo locale milanese ospitato all’interno dell’Hotel Sina De La Ville di via Hoepli, a due passi da piazza Duomo e dal Teatro alla Scala. Non solo un ristorante, ma un avamposto del gusto capace di far convivere due anime culinarie - sushi e crudi da un lato, cucina mediterranea dall’altro - in un raffinato gioco di sapori, consistenze e sperimentazioni.

La sala de Il Vizio Milano

Il Vizio: più che un ristorante, un brand

Secondo di tre locali - il primo aperto a Perugia e l’ultimo a Roma, all’interno dell’Hotel Sina Bernini Bristol per iniziativa della famiglia Masilla - Il Vizio è oggi un vero e proprio brand che rappresenta non soltanto un porto sicuro per chi vuole provare una cucina italiana della tradizione accanto a una proposta che guarda a Oriente, ma la conferma del legame sempre più radicato tra ristorazione di qualità e hotellerie di livello.

Particolare de Il Vizio Milano

«Sono nato e cresciuto dentro gli alberghi e ristoranti, che sono il mio ambiente di vita da sempre - spiega Federico Masilla a nome della proprietà - La mia avventura imprenditoriale è iniziata circa 12/13 anni fa, mentre completavo il mio percorso di studi in giurisprudenza. In quel periodo, dopo aver rinnovato il nostro ristorante di Perugia, ho avuto la fortuna di conoscere, insieme a tutta la mia famiglia, il nostro attuale chef Marco Gargaglia con il quale fin da subito c'è stata grande intesa progettuale e un grande feeling personale, che ci ha portato anno dopo anno a far crescere e sviluppare la nostra struttura e il concept ristorativo de Il Vizio. Le nostre tre realtà sono accomunate dalla proposta sushi e da una cifra stilistica comune ben definita, con abbinamenti semplici ma non banali, ricercati ma non forzati».

Da Il Vizio un giapponese in cucina

Nasce così un’offerta gastronomica che oggi può contare su due formazioni: la prima guidata da Marco Gargaglia, il fantasista al timone della cucina di Perugia; la seconda affidata all’estro di Taro Simosaka, chef originario del Giappone ma in Italia dal 2013, con esperienze in importanti brigate di cucina tra la Sicilia, le Marche (Ristorante Andreina) e la Toscana (Papaveri e Papere), che nel locale di Milano dà sfogo alle sue capacità, mixando una tecnica rigorosa a una interessante creatività culinaria.

Taro Simosaka, chef de Il Vizio Milano

«La mia è una cucina molto semplice - racconta Taro - Ma semplicità non è sinonimo di banalità. Il mio obiettivo è far sì che anche una cosa semplice possa diventare comunque originale. Quella di Milano è una proposta che non può essere definita propriamente "fusion", perché le due cucine presenti rispettano ognuna la propria tradizione. Si tratta però di una convivenza molto equilibrata, tra due proposte con materie prime internazionali ed orientali, ricercate e selezionate con cura. I clienti apprezzano molto la possibilità di poter scegliere anche allo stesso tavolo le due diverse culture gastronomiche».

Cosa si mangia da Il Vizio Milano

Accolti in un locale dal design contemporaneo ed elegante, i clienti che scelgono di affidarsi alle mani dello chef possono sorprendersi con un percorso gustoso e divertente, che parte dagli amouse bouche, tra cui la carta di riso croccante con crema al carbone vegetale e aglio nero; la tartelletta con crema di bufala, cetriolo e gambero rosa e lo shiso panato in farina di riso nero e maio al limone, per poi aprirsi a proposte come l’ostrica calibro 1 Gillardeau servita con salsa Sambaizu; l’abalone New Zealand CBT marinato alla soia con olio di sesamo; il carpaccio di tonno Bluefin con kisami wasabi e salsa ponzu o il karaage di pollo con filamenti di peperoncino. Quindi i nigiri, di ricciola harami con kisami wasabi o di scorfano con caviale, seppia flambata e limone fermentato; i gunkan al salmone, con avocado ed ikura, o alla capasanta con gambero rosso di Mazara, finger lime e pacasassi; fino al Sp roll con salmone, avocado, pera la vino rosso, menta e cannella e all’Ebi Ebi Ebi roll con mazzancolla in tempura, avocado, gambero rosso di Mazara, maio di bufala, gamberetto fritto, per chiudere infine con un perfetto e rinfrescante sorbetto allo yuzu. mandarino e zenzero.

Sashimi de Il Vizio Milano 1/3 Materie prime internazionali ed orientali si fondono nel menu de Il Vizio Milano 2/3 La cucina de Il Vizio Milano non è propriamente fusion 3/3 Previous Next

Il futuro de Il Vizio

Scelte non scontate, che in una Milano sempre al passo con i tempi e in cerca di nuove tendenze, anche gastronomiche, sembrano però premiare l’idea rassicurante della costanza (e della sostanza).

«Il Covid ha cambiato molte cose - conclude Masilla - Oggi è molto difficile stare dietro alle tendenze e ai cambiamenti spesso estremamente repentini. Noi però crediamo alla fidelizzazione, al fatto che il cliente torni per quella specifica proposta di cucina, che cerchiamo di far trovare sempre fedele a sé stessa, seppur magari con quale innesto in più. Il lato umano, inoltre, deve essere un valore aggiunto, di certo al ristorante sorrisi e coccole verso i clienti non devono mancare mai e noi siamo conosciuti anche per questo».

Il Vizio - Sina De La Ville

Via Ulrico Hoepli 6 - 20121 Milano

Tel 02 805 1231