Cucina umbra autentica? Vai al ristorante Aurora dell'agriturismo Borgo dei Cipressi

L'agriturismo Borgo dei Cipressi in Umbria, a Todi (Pg), rappresenta un meraviglioso connubio tra tradizione e innovazione, immerso nel cuore della splendida campagna umbra. Federica Pasetto e Davide Barone, con la loro passione e determinazione, hanno ripreso un legame di famiglia che affonda le radici nel passato, trasformando un sogno in una realtà tangibile. Dopo il lockdown, quando molti si sono trovati a ripensare il proprio futuro, Federica e Davide hanno colto l'opportunità per ristrutturare e rinnovare la storica proprietà della famiglia Succi, creando un'accogliente struttura che ha saputo conquistare il cuore di ospiti provenienti da ogni parte. L'evoluzione da B&B a agriturismo nel 2022 segna un passo importante, permettendo di offrire un'esperienza autentica, che unisce il comfort dell'ospitalità alla bellezza della natura e alla tradizione gastronomica locale.

Nel 2023, Borgo dei Cipressi si è ulteriormente evoluto con l'apertura del ristorante, un progetto che riflette la filosofia di Federica e Davide: valorizzare i prodotti del territorio, utilizzando ingredienti freschi e di qualità, molti dei quali provenienti dalla loro stessa azienda agricola. Con un menù che omaggia i sapori umbri e offre interpretazioni creative, il ristorante si propone come una destinazione non solo per gli ospiti dell'agriturismo, ma anche per chi desidera gustare un pranzo o una cena in un ambiente suggestivo e familiare. Immerso in un paesaggio incantevole, Borgo dei Cipressi non è solo un luogo dove soggiornare, ma un'esperienza che racconta una storia di passione, rispetto per la tradizione e amore per la natura. Federica e Davide continuano a sognare e a lavorare con dedizione, dando vita a un progetto che celebra la bellezza della loro terra e accoglie gli ospiti in un abbraccio caloroso e autentico.

«Mia nonna Aurora aveva sempre sognato di possedere un casale dove trascorrere le vacanze, così mio nonno le regalò questa proprietà di 14 ettari, che prima lui e poi noi decidemmo di chiamare L'Aurora, in suo onore. Pensate che le piante e i cipressi li ha piantati personalmente lei!». L'Aurora è una finestra sul sogno della nonna di Federica che, appassionata di vintage, ha saputo riportare il fascino del passato in dettagli che si ripetono per tutta la struttura: piatti antichi in porcellana, posate in argento e alzatine inglesi, centritavola ricamati.

Federica e Davide, le anime dell'agriturismo Borgo dei Cipressi

Federica e Davide, due giovani talentuosi, hanno unito le forze circa dieci anni fa nella loro avventura condivisa, che ha preso forma durante la loro esperienza da Molto. Questo incontro ha segnato l'inizio di un percorso creativo e professionale che li ha portati a realizzare il progetto “L'Aurora”.

Federica si dedica con passione alla panificazione e alla pasticceria, curando ogni dettaglio nella gestione della sala per offrire un servizio impeccabile. Davide, d'altra parte, è lo chef di questo duo, e la sua esperienza, che include un importante capitolo alla Pergola di Heinz Beck, arricchisce il suo approccio in cucina. Qui, Davide esprime la propria arte culinaria in modo autentico, rispettando la tradizione e valorizzando le materie prime, per offrire piatti che raccontano una storia di passione e dedizione. Insieme, Federica e Davide creano un'esperienza gastronomica unica, dove ogni elemento si integra perfettamente, riflettendo il loro amore per la cucina e la convivialità.

Il menu del ristorante L'Aurora

Il ristorante L'Aurora si distingue per un'offerta culinaria che celebra la stagionalità e la qualità degli ingredienti, rigorosamente locali. Ogni piatto è il risultato di una cura meticolosa, riflettendo il legame con il territorio circostante. Il menu degustazione di sei portate offre un'ottima opportunità per esplorare la varietà e la ricchezza delle preparazioni, perfette per chi desidera immergersi nel gusto autentico della cucina. Gli antipasti, come la cipolla sotto al fuoco con parmigiano e una mollica aromatica, o il crostino umbro con una mousse di fegatini, sono un'ottima introduzione alla maestria di Davide. Le focacce, sia nella versione carnosa con pulled pork di cinghiale sia in quella vegetariana ricca di freschezza con zucchine e pomodorini, sono un must che non può mancare. I primi piatti, tutti a base di pasta fresca fatta in casa, mostrano la tradizione culinaria italiana con tortelli di zucca in un delicato brodo di funghi e limone, fettuccine di farro monococco alla genovese di cinghiale e agnolotti di capriolo. La pasta è una vera e propria espressione della passione per l'artigianalità e la qualità.

I secondi piatti si allineano perfettamente con la proposta, offrendo carni succulentemente trattate, come il pollo alla diavola, il coniglio ripieno e l'arrosticino d'agnello, accompagnati da contorni freschi e saporiti. La conclusione del pasto è affidata a Federica, che presenta un assortimento di dolci e prodotti da forno, rendendo omaggio alle tradizioni di panificazione. Il cestino del pane, variegato e aromatico, promette di deliziare i commensali, offrendo un viaggio attraverso andare e tornare nei sapori della tradizione. Questa proposta è un perfetto esempio di come la tradizione culinaria possa unirsi alla creatività, offrendo piatti che non solo soddisfano il palato, ma rispettano anche la sostenibilità. La mousse di mascarpone con crumble alle mandorle, cioccolato e caffè custodisce il calore e la raffinatezza della cucina italiana, mentre la combinazione della pera cotta nel babà e il cremoso di cioccolato offre un'esperienza di gusto unica e avvolgente. Il croccantino di nocciole e caramello salato, infine, rappresenta un finale goloso e appagante per ogni pasto.

L'attenzione all'utilizzo di ingredienti provenienti dall'orto di proprietà e da una rete di agricoltori locali non solo garantisce freschezza e qualità, ma sostiene anche l'economia locale e riduce l'impatto ambientale. Questo approccio valorizza il legame con il territorio e la stagionalità dei prodotti, conferendo autenticità ai piatti e un senso di responsabile appartenenza.

La carta dei vini de L'Aurora

La carta dei vini si distingue per la sua selezione attenta e curata, dedicata a vini locali di impronta naturale e biologica. È un omaggio alla tradizione vitivinicola dell'Umbria, con un focus particolare sulla zona di Todi. Tra le etichette selezionate, spiccano quelle della Cantina Agri Segretum, rinomata per essere l'unica a produrre bollicine di grechetto, un vino che celebra le caratteristiche uniche del terroir. Un altro protagonista importante è la Cantina Annesanti, considerata uno dei pionieri dei vini naturali nel centro Italia, il cui impegno per la qualità e la sostenibilità ha contribuito a ridefinire il panorama vinicolo della regione. Non possiamo dimenticare la Cantina Fongoli, nota per i suoi vini ancestrali, che riflettono la tradizione e l'autenticità del territorio.

Infine, la Cantina Roccafiore merita una menzione speciale, poiché situata proprio di fronte alla proprietà. Le sue vigne, incorniciate dai cipressi che fanno da sfondo ai tavoli del ristorante, non solo arricchiscono l'atmosfera, ma offrono anche un'esperienza enogastronomica immersa nella bellezza del paesaggio umbro. Questo connubio di vini di alta qualità e il panorama suggestivo invitano gli ospiti a scoprire e apprezzare le meraviglie dell'enologia locale.

Filosofia e servizi del Borgo dei Cipressi

Borgo dei Cipressi rappresenta un angolo di paradiso dove la sostenibilità incontra la tradizione e l'ospitalità. A questo luogo incantevole, Federica e Davide dedicano passione e impegno nella gestione dell'orto, un vero e proprio cuore pulsante della loro cucina. Qui, le semenze antiche vengono curate con attenzione per garantire prodotti freschi e salutari, evitando pesticidi e trattamenti chimici. I rinomati macerati naturali, come quelli di ortica e pomodoro, sono utilizzati per mantenere l'orto in salute, riflettendosi nei piatti preparati per gli ospiti. Il casale, con la sua storia nobile che risale alla Famiglia Chigi, offre un'atmosfera unica, arricchita da un antico stemma gentilizio e da una suggestiva torretta di avvistamento, ora trasformata in una suite elegante con due camere matrimoniali. Gli ospiti possono godere di un'ampia gamma di attività, dalle lezioni di cucina che svelano i segreti della gastronomia locale, alle passeggiate nella campagna circostante per immergersi nella bellezza del paesaggio.

In aggiunta alle degustazioni di prodotti tipici, Borgo dei Cipressi offre momenti di puro relax. Le due piscine, una delle quali riservata esclusivamente ai soggiornanti, rappresentano un invito a distendersi e godere della tranquillità del luogo. La combinazione di un ambiente naturale, un'attenzione scrupolosa per la sostenibilità e la ricchezza delle tradizioni locali rende Borgo dei Cipressi una meta ideale per chi cerca un'esperienza autentica e rigenerante.

