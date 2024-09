Barceló Carmen Granada: un'esperienza autentica in ogni stagione dell'anno

Secondo un sondaggio condotto lo scorso aprile da Barceló Hotel Group, quasi il 40% dei partecipanti ha espresso una preferenza per viaggiare in qualsiasi momento dell'anno, piuttosto che legarsi a un periodo specifico. Questo cambiamento di abitudini ha acceso l'interesse verso le piccole città facilmente raggiungibili in aereo o treno e caratterizzate da un clima mite durante tutto l'anno. Tra queste spicca indubbiamente Granada, una città ricca di attrazioni che ha saputo fondere armoniosamente lo splendore del passato, quando era la capitale del regno Nazarí, con le trasformazioni moderne degli ultimi decenni. Vivace e in costante evoluzione, Granada è una città in cui si può tornare sempre, scoprendo in ogni stagione nuovi dettagli del suo fascino senza tempo. Per un soggiorno di lusso in una posizione privilegiata nel centro della città, la scelta è l'Hotel Barceló Carmen Granada con un design ispirato all'Alhambra, il palazzo moresco simbolo della città.

Barceló Carmen Granada dove vivere l'essenza della città

Barceló Carmen Granada regala ai suoi ospiti un'esperienza culturale e tradizionale autentica in ogni stagione dell'anno. Questo hotel a quattro stelle si distingue per la spettacolare vista panoramica sull'Alhambra, simbolo monumentale dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1984. La sua architettura e il design degli interni evocano l'essenza di questo maestoso edificio, con un raffinato gioco cromatico che va dalle delicate sfumature del beige e della pietra negli spazi, alle vibranti tonalità di verde, giallo e senape nei dettagli decorativi. Le ceramiche, i reticoli e gli intonaci, ispirati alle radici mozarabiche di Granada, vengono reinterpretati in uno stile contemporaneo, creando dettagli grafici di grande eleganza.

L'offerta gastronomica di Barceló Carmen Granada

L'offerta culinaria, curata dal Gastrobar La Santa María, rende omaggio sia alla tradizione andalusa delle tapas che alla gastronomia internazionale più ricercata. Il concetto di “tapas viajeras” (tapas itineranti) propone un menu variegato, che celebra le ricette locali e piatti provenienti da diverse parti del mondo, evocando le tappe fondamentali del viaggio di Colombo e la scoperta dell'America.

Tra i gioielli del Barceló Carmen Granada spicca la terrazza B-Heaven, un autentico angolo di paradiso da cui ammirare le viste mozzafiato sulla città. Questa spettacolare terrazza, dotata di piscina e solarium, offre non solo un'area relax esclusiva, ma anche una proposta ricreativa e gastronomica tra le più affascinanti della città.

Barceló Carmen Granada

C. Acera del Darro 62 Centro - 18005 Granada, Spagna

Tel +34 958 258300