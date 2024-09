A Milano nasce Remedy, il nuovo tempio per amanti di vini e distillati

Nel centro di Milano, nell'elegante e vivace quartiere di Porta Venezia all'incrocio tra viale Majno e via Morelli, apre Remedy, un vero e proprio place to be per chi ama il vino e i distillati di altissima qualità. Questo locale si distingue per una selezione di oltre 6.000 etichette di vino e una carta di distillati con più di 2.000 varietà, creando un'offerta dove la passione per il beverage è la vera protagonista. Alla guida del progetto ci sono tre amici, Michele Bernardi, Alessandro Michelon e Amedeo Pagano, che, già esperti nel mondo della ristorazione, hanno voluto dar vita a un'oasi di benessere e relax, un “rimedio” ai ritmi frenetici della vita quotidiana. Qui, si può staccare dalla routine in un ambiente raffinato e di design, perfetto per concedersi una pausa.

Remedy, il place to be per gli amanti di vino e distillati

«Abbiamo voluto dare vita a questa realtà spinti dalla passione che ci unisce - spiegano Bernardi, Michelon e Pagano. Da anni collezioniamo vini e distillati provenienti da tutto il mondo e abbiamo deciso che fosse giunto il momento per condividere il frutto delle nostre ricerche anche con gli altri, dall'appassionato al collezionista di bottiglie rare, passando semplicemente per il cliente a cui piace bere bene e che ha voglia di trascorrere una serata dall'atmosfera unica e autentica».

Tutto quello che c'è da sapere su Remedy, il nuovo tempio per amanti di vini e distillati

Il cuore di Remedy è la sua eccezionale cantina, un autentico caveau che conserva con cura una collezione personale e prestigiosa di etichette rare e preziose, disponibile per visite private su richiesta. Con un totale di ben 18.000 bottiglie, questa selezione rappresenta un viaggio tra le eccellenze del panorama vinicolo mondiale. Il focus è sui grandi classici delle regioni francesi come Borgogna, Champagne e Bordeaux, ma non mancano gemme dell'enologia italiana. Ogni bottiglia racconta anni di ricerca e selezione accurata, offrendo una gamma di prezzi e referenze che vanno dai vini più noti a quelli più rari, con una speciale sezione del menu dedicata proprio alle bottiglie più esclusive.

Michele Bernardi, uno dei tre soci di Remedy 1/4 Remedy, la cantina con ben 18.000 bottiglie e 6.000 etichette 2/4 Remedy, il bancone dal design ricercato 3/4 Remedy, il design raffinato delle sedute 4/4 Previous Next

Non da meno è l'offerta di spirits, che conta quasi 2.000 etichette, servite rigorosamente in purezza per esaltare ogni singolo aroma e profumo. Che si tratti di un gin servito senza tonic, di una vodka senza lemon o di un whisky privo di soda, ogni sorso è un invito a scoprire la vera essenza del distillato, senza distrazioni. L'esperienza si completa con una moderna ed elegante Cigar Room, pensata per gli appassionati di sigari e pipe, e una sala privata che evoca l'atmosfera di uno speakeasy nascosto, perfetta per riunioni riservate o incontri informali.

In Remedy, l'attenzione ai dettagli è totale, coinvolgendo ogni aspetto dell'offerta. Anche il cibo, seppur minimale, è selezionato con grande cura: piccoli assaggi come salumi e formaggi pregiati, crudi di mare e ostriche freschissime, sono pensati per accompagnare il vino senza mai sovrastarlo. A chiudere il cerchio gastronomico è una carta di caffè premium, curata da Espresso Giada, una torrefazione artigianale di Pistoia, che propone miscele raffinate tra cui spicca un caffè invecchiato in botti di rum.

Remedy, la cigar room 1/4 Sigar&Spirit al Remedy di Milano 2/4 Remedy, private room 3/4 Remedy, il luogo perfetto per una pausa dalla frenesia della città 4/4 Previous Next

Il design del locale è stato curato nei minimi particolari, ispirandosi ai sofisticati club anglosassoni. Ogni elemento d'arredo, dalla scelta dei materiali alla combinazione dei colori, è pensato per creare un'atmosfera accogliente e al tempo stesso elegante. Le comode poltrone in pelle all'ingresso invitano al relax, mentre i tavolini in marmo con venature effetto legno aggiungono un tocco di classe. Un lampadario maestoso, che richiama le bollicine dello champagne, illumina l'ambiente, completato da boiserie e dettagli originali che conferiscono carattere agli spazi. In questo ambiente unico e ricercato, Remedy diventa il luogo ideale dove stile e comfort si incontrano in perfetta armonia.

Remedy Wine & Spirits Milano

Viale Majno 26 - 20129 Milano

Tel 02 32293660