Scoprire l'Ungheria dormendo in alloggi insoliti: ti sveliamo quali

Il vasto patrimonio storico, culturale e tradizionale dell'Ungheria si riflette in una straordinaria varietà di alloggi, ognuno unico nel suo genere, pensati per chi desidera vivere esperienze indimenticabili. Gli esploratori delle bellezze ungheresi possono concedersi una vacanza all'insegna del comfort e dell'attenzione ai dettagli, arricchita da un tocco di magia e avventura scegliendo uno di questi alloggi insoliti. Che si tratti di case sugli alberi immerse nelle foreste o di castelli medievali con maestose sale del trono, le opzioni sono molteplici, perfette per una fuga romantica, un'avventura in famiglia o un viaggio in solitaria.

Dormire in Ungheria in alloggi insoliti: gli indirizzi

Marina di Kormorán

Situata a pochi passi dalle rive del lago Tisza, Marina di Kormorán è la destinazione perfetta per chi cerca benessere e relax. Grazie alla sua posizione incantevole e all’architettura raffinata, che avvolge gli ospiti in un’atmosfera da fiaba, gli alloggi della Marina offrono un'esperienza di soggiorno all'insegna del comfort e dell’eleganza; si può scegliere tra le affascinanti case galleggianti o i suggestivi cottage sul lago, passando per terrazze panoramiche e cabine in legno dotate di jacuzzi; un vero rifugio nella bellezza naturale e nella serenità.

Cabina in legno dotate di jacuzzi del Marina di Kormorán

Marina di Kormorán - Tiszafüred - Hunyadi u. - 5358 Ungheria - Tel +36 59350350

Nomad Hotel & Glamping Bubble Tents Noszvaj

Un’esperienza raffinata e immersa nella natura, all’insegna dell’esclusività. Qui, a Noszvaj, si trovano le due più grandi tende a forma di bolla d’Europa: le spettacolari Giga Bubbles; queste strutture semitrasparenti, situate a 300 metri dall’edificio principale, si ergono sul pendio boscoso che domina il Lago Inferiore di Síkfokút. Con il loro design contemporaneo e unico, le Giga Bubbles offrono un rifugio intimo per due persone, disponibili da maggio a settembre. Ogni sfera di lusso, larga 6 metri, è dotata di bagno privato, aria condizionata e una spaziosa terrazza, dalla quale un percorso conduce direttamente alla piscina dell'hotel, garantendo un soggiorno esclusivo e immerso nella natura.

Dormire in una Giga Bubbles al Nomad Hotel & Glamping Bubble Tents Noszvaj

Nomad Hotel & Glamping Bubble Tents Noszvaj - Noszvaj - Sikfokút út 5/7 - 3325 Ungheria - Tel +36 36463363

Ozora Pipo Palace

Un autentico tuffo nel passato per chi desidera rivivere il fascino delle corti rinascimentali. Questo castello, dotato di un incantevole cortile interno, una statua di cavaliere, una sala del trono, una cucina rinascimentale e un'armeria, offre cinque camere per gli ospiti in cerca di una fuga straordinaria. A soli poco più di un’ora da Budapest, è il luogo perfetto per immergersi in un'atmosfera d'altri tempi all'interno di un palazzo storico.

La stanza del Ozora Pipo Palace

Ozora Pipo Palace - Ozora - Várhegy u. 1 - 7086 Ungheria - Tel +36 74498652

Bivak Galyateto

Ricostruito nel 2015, Bivak Galyateto è stato concepito da due dei più rinomati architetti ungheresi contemporanei. Arroccato sul punto panoramico più elevato dell'Ungheria, sulla Collina di Pietro, questo alloggio dallo stile urban occupa gli ultimi tre piani della piattaforma del belvedere, offrendo tre unità abitative comuni. Queste possono essere prenotate singolarmente come camere o interamente come una cabina da massimo 5 posti, rendendolo una scelta ideale per chi sogna di trascorrere una notte immerso nella natura. Le piccole cabine, illuminate da luci colorate, regalano un'atmosfera magica tra le montagne di Mátra, creando un’esperienza suggestiva e unica.

Bivak Galyateto - Mátraszentimre - Kodály Zoltán sétány - 3234 Ungheria - Tel +36 37506011

