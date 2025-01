L'aperitivo? Si fa in pasticceria da Cristalli di Zucchero a Roma

Nel cuore del quartiere Monteverde di Roma, una delle pasticcerie storiche della città si rinnova. Cristalli di Zucchero, da sempre punto di riferimento per i golosi romani, ha deciso di abbracciare il cambiamento e l'innovazione, mantenendo comunque salda la tradizione che l'ha resa famosa. Se pensate che la pasticceria sia solo un regno di dolci, è il momento di ricredervi: da Cristalli di Zucchero, ora, troverete anche una proposta salata che vi farà venire l'acquolina in bocca. Ma non è tutto: il ristorante, grazie a un grande restyling, è pronto ad accogliervi in un nuovo spazio che potrete vivere ogni giorno dell'anno.

La nuova storia di Cristalli di Zucchero

Nel 2004, il maestro pasticcere Marco Rinella apre le porte della pasticceria Cristalli di Zucchero, portando a Roma una ventata di innovazione e un tocco di classe che ben presto conquista i golosi. La sua pasticceria rappresenta fin da subito la nuova scuola di pasticceria moderna, fortemente influenzata dalla tradizione francese. Nel 2018, però, il destino di Cristalli di Zucchero prende una nuova piega, quando il marchio viene acquisito da due amici e soci, il pastry chef Marco Fontana e l'amministratore Daniele Salari.

Marco Fontana, pastry chef di Cristalli di Zucchero

Quando Marco e Daniele decidono di rilevare Cristalli di Zucchero, sono consapevoli di prendere in mano una parte della storia della pasticceria romana e italiana. «Il nostro obiettivo era chiaro: mantenere la qualità e la ricerca nella pasticceria, ma con la nostra visione - racconta Marco Fontana. «Non volevamo stravolgere il concetto di Cristalli di Zucchero, ma rinnovarlo con il nostro stile e la nostra passione», aggiunge Daniele Salari.

Con il passare degli anni, la pasticceria si è evoluta, ma l'obiettivo rimane lo stesso: proporre una pasticceria moderna senza rinunciare alla qualità e all'autenticità delle ricette tradizionali. Ma le novità non si fermano certo qui. Il 2025 segna una vera e propria rivoluzione per Cristalli di Zucchero.

Le novità di Cristalli di Zucchero

Quando si parla di rinnovamento, non si può non menzionare il restyling strutturale che ha trasformato Cristalli di Zucchero in uno spazio più accogliente e vivibile. La pasticceria ha ampliato il suo spazio esterno, creando un'area perfetta per ogni stagione. Grazie alla climatizzazione e a una copertura che protegge dal freddo e dal caldo, i clienti possono godere di un'esperienza unica anche nei mesi più rigidi. Lo spazio esterno ha aumentato il numero di posti a sedere, consentendo a Cristalli di Zucchero di ospitare fino a 70 persone. Un'ottima soluzione per chi cerca un luogo rilassante dove gustare una colazione, un light lunch, una merenda o un aperitivo.

L'aperitivo firmato Cristalli di Zucchero

Sì, avete capito bene! Da Cristalli di Zucchero non troverete solo dolci prelibati, ma anche una vasta offerta salata pensata soprattutto per l'aperitivo. «Abbiamo completamente ripensato l'offerta salata, mettendo al centro una serie di preparazioni home made, che vanno a soddisfare tutti i gusti», spiega Marco Fontana. Se siete amanti dell'aperitivo, qui troverete il posto perfetto per soddisfare ogni desiderio. Tra le specialità salate, non mancano le pizzette quadrate fatte con lievito madre, i mini tacos con cialda di mais, e il “cubo di pizza fritto” (una vera novità che farà impazzire tutti!). E per rendere l'esperienza ancora più completa, sono stati pensati diversi taglieri con una selezione di fritti, mini croissant, tacos e tanto altro. Da accompagnare con un buon drink, anche analcolico, o un calice di vino o bollicine. Il risultato? Un'apericena che vi farà dimenticare ogni altro appuntamento con l'happy hour.

L'offerta per la colazione di Cristalli di Zucchero

Ma non finisce qui. Cristalli di Zucchero è anche il paradiso della colazione, con un'attenzione speciale per i lievitati. «Tutte le nostre preparazioni lievitate sono fatte con lievito madre», sottolinea Marco Fontana, che da anni si dedica con passione alla pasticceria. Le sue preparazioni non sono mai casuali, ma il frutto di una continua ricerca. Le brioche, i cornetti, i pain au chocolat e le sfoglie francesi sono solo alcune delle proposte del mattino. E per chi ama i dolci più golosi, non possono mancare le monoporzioni da forno e le torte da credenza, vere e proprie delizie da gustare accompagnate da un buon caffè o cappuccino.

Tra le specialità più apprezzate, i cornetti italiani con crema pasticcera, pistacchio, caramello salato o frutti rossi sono davvero irresistibili. E chi ama l'impasto francese non può perdere il croissant con la sua sfoglia perfetta e il profumo di burro che invaderà la vostra giornata.

La cura dei dettagli da Cristalli di Zucchero

Cristalli di Zucchero è il luogo dove la pasticceria incontra la passione e la dedizione. Marco Fontana, pur essendo oggi a capo di un team di sei pasticceri, non smette mai di studiare e migliorarsi. «La pasticceria è una disciplina che non ammette improvvisazione. È per questo che continuo a formarmi, anche andando a trovare il maestro Leonardo Di Carlo, a cui devo moltissimo», racconta Marco, che dedica ogni momento della sua giornata a perfezionare le sue creazioni. La qualità delle materie prime e la costante innovazione sono i capisaldi su cui si basa la filosofia di Cristalli di Zucchero. Ogni preparazione, sia dolce che salata, è il risultato di un lavoro meticoloso e di una grande passione per il mestiere. E questo si riflette in ogni boccone che avrete il piacere di assaporare.

Cristalli di Zucchero: luogo da vivere

Cristalli di Zucchero non è solo una pasticceria, ma un luogo da vivere. Con il suo ambiente accogliente e la possibilità di gustare prelibatezze tutto l'anno, Cristalli di Zucchero diventa il punto di ritrovo ideale per chi cerca un angolo di dolcezza e raffinatezza nel cuore di Roma. Che si tratti di una colazione golosa, un pranzo leggero o un aperitivo speciale, ogni occasione diventa unica grazie alla qualità dei prodotti e alla passione del team che lavora dietro al bancone.