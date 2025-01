Dalla pianura all'appennino: emozioni nei borghi della Romagna

La Valle del Savio e` un territorio magico in Emilia-Romagna, che si estende dalle pendici del Monte Fumaiolo, dove nasce il fiume, fino alle coste del mare Adriatico. Qui lo scorrere armonico dell’acqua del fiume, le dolci colline, le alte montagne, i boschi e gli antichi borghi creano un’atmosfera perfetta per un viaggio slow, rigenerante e multisensoriale in ogni stagione.

Bagno di Romagna: lago Lungo (Foto: Archivio Comunale)

Nel cuore della Romagna, la natura si fonde con la storia e la cultura in un abbraccio che affascina ogni viaggiatore in cerca di bellezze paesaggistiche e spirituali. I Percorsi del Savio rappresentano un viaggio completo attraverso terre ricche di leggende, tradizioni millenarie e una natura che sa rinnovarsi ad ogni passo. Dai borghi incastonati tra le colline agli angoli nascosti nei boschi, ogni località racconta una storia unica, dove l'acqua del fiume e la verdeggiante vegetazione disegnano scenari mozzafiato.

Bagno di Romagna: borgo del benessere e della natura

La magia di Bagno di Romagna inizia con le sue acque termali, che furono celebri già in epoca romana. Situato tra la Romagna e la Toscana, questo borgo è un autentico angolo di relax, perfetto per chi cerca un soggiorno che coniuga benessere e natura. Immerso nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Bagno di Romagna si trova a pochi passi dalla Riserva di Sasso Fratino, Patrimonio dell'Umanità Unesco. Oltre alle terme, che da sempre attraggono visitatori in cerca di salute e rigenerazione, il borgo offre paesaggi incantevoli, dalle tranquille escursioni nei boschi ai percorsi che portano alla Diga di Ridracoli, una meraviglia ingegneristica dove è possibile praticare sport acquatici o passeggiate immersi nel verde. Qui non mancano le occasioni per mangiare passatelli o i famosi tortelli di patate (alla lastra).

Dettagli della Bagno di Romagna medioevale

Se però vogliamo provare una vera e indimenticabile esperienza gourmet possiamo raggiungere S. Piero in Bagno ed entrate nella “casa” dello chef, una stella Michelin, Gianluca Gorini, dove tecnica ed esperienza sono a servizio degli elementi di questo ricco territorio. Qui ogni portata e ogni assaggio diventano un viaggio sensoriale attraverso i sapori più genuini della Romagna che si trasformano in una vera emozione gastronomica, sincera, diretta e autentica.

daGorini Via Giuseppe Verdi, 5 47021 San Piero In Bagno (FC) Tel +39 0543 190 8056 Aperto giovedì a cena, venerdì, sabato, domenica e lunedì a pranzo e cena

Cesena: tra arte, storia e tradizione

Cesena è la città che affascina gli amanti della storia e dell’arte. Il suo centro storico, cinta dalle stesse mura che Leonardo da Vinci immortalò nei suoi disegni, è un viaggio indietro nel tempo. La Biblioteca Malatestiana, dichiarata Memoria del Mondo dall'Unesco, è un tesoro di conoscenza e bellezza, mentre la Rocca dei Malatesta domina la città e la Romagna con la sua maestosità. Cesena è anche una città di cultura, con il Teatro Bonci, il Museo di Storia naturale e le chiese che raccontano secoli di fede e arte.

Malatestiana Antica Plutei, Archivio Comune di Cesena

Un’escursione verso l’Abbazia di Santa Maria del Monte, situata sulle colline circostanti, regala una vista panoramica indimenticabile. A pochi km dal centro di Cesena si può raggiungere Villa Silvia-Carducci dimora settecentesca che incanta per la sua eleganza e il passato ricco di storia, avendo ospitato personalità come Giosuè Carducci e Alessandro Bonci. Oggi, questa villa è il cuore pulsante di un’esperienza unica: il Museo Musicalia.

Il Museo Musicalia a Cesena

Qui, la magia della musica meccanica prende vita in sette stanze che raccontano l’evoluzione di strumenti affascinanti, dal Tamburo Meccanico di Leonardo da Vinci al Violano Virtuoso del 1913. Tra ambienti storici come la Sala della Regina Margherita, impreziosita da decorazioni raffinate e il parco con un romantico roseto ottocentesco, Villa Silvia offre un viaggio emozionante dove arte, storia e musica si fondono come una perfetta sinfonia.

Alla scoperta della cucina romagnola

Per chi invece vuole riscoprire i sapori ed i profumi della cucina romagnola tradizionale, il luogo perfetto è Brodino, un pastificio che all’ora di pranzo si trasforma in un moderno bistrot in cui assaggiare tutta la pasta fresca che la mattina viene preparata dalle sapienti mani delle sfogline.

I tipici cappelletti in brodo di Brodino

Qui passatelli, ravioli e tagliatelle sono preparati, come tradizione vuole, prestando grande attenzione alla scelta di farine e materie prime, nel rispetto della salute e della natura. Imperdibili i cappelletti in brodo di carne, quando si dice vale il viaggio!

Brodino Via Fra Michelino 56 - 0547 482 821 Cesena (FC) Tel +39 0547 482 821 Lunedì: 10:00 - 17:00 Martedì - Venerdì: 09:00 - 17:00 Sabato: 09:00 - 19:00 Domenica: Chiuso

Mercato Saraceno: il borgo del vino e delle tradizioni

Mercato Saraceno è un piccolo gioiello medievale che affonda le radici nella storia antica. Qui si trova anche il Percorso delle Pievi, che vi guiderà attraverso angoli incantevoli, come la Pieve di Monte Sorbo, immersa nel verde. Questo borgo, che deve il suo nome alla presenza di un’antica famiglia di nobili, è oggi un rinomato centro vitivinicolo. Le sue terre sono un trionfo di vitigni autoctoni, come il Sangiovese e l’Albana, che da secoli raccontano l’amore della Romagna per la viticoltura. Un esempio di produzione responsabile e sostenibile del vino è quello della cantina Castello Montesasso dove Elisa Baraghini si dedica in prima persona alla cura dei suoi vigneti.

Mercato Saraceno, Pieve Montesorbo (Foto: archivio comunale)

La sua presenza quotidiana tra i filari garantisce che ogni pianta riceva l'attenzione necessaria per produrre uve di alta qualità. I vigneti, che coprono circa 2,3 ettari, sono coltivati principalmente a Sangiovese, Famoso e Riesling, tutto biologico. Non solo vino, però: Mercato Saraceno è anche un punto di partenza ideale per appassionati di cicloturismo e mountain bike, con percorsi che si snodano tra le colline e offrono una vista spettacolare sulla valle del Savio.

Patio del Casale Catello Montesasso

Montiano: un balcone sul mare e sulla storia

Montiano è un piccolo borgo che si affaccia sul mare come un balcone naturale, con una storia che affonda le radici nell’antichità. La Rocca Malatestiana è il cuore del paese, e dai suoi sentieri poetici è possibile godere di una vista mozzafiato sulla campagna circostante.

Dettagli della Rocca Malatestiana

Qui, dove il paesaggio incontra la tradizione, il visitatore trova una pace che solo un borgo così intimo può offrire. Tra le colline di Montiano si intrecciano anche antiche tradizioni gastronomiche, che oggi vengono celebrate nei ristoranti e agriturismi della zona.

Sarsina: dove la storia romana incontra la spiritualità

Sarsina è un palcoscenico del passato, un luogo dove la storia e la spiritualità si fondono. Città natale del grande commediografo Plauto, Sarsina celebra la sua eredità con uno dei festival teatrali più rinomati d’Italia, l’Arena Plautina. Ma non solo teatro: i vicoli del centro storico custodiscono preziosi reperti archeologici, e la Basilica di San Vicinio, con la sua catena taumaturgica, attira ogni anno pellegrini in cerca di benedizione. Il Cammino di San Vicinio, che si snoda per oltre 300 km, è un percorso che unisce la bellezza della natura alla spiritualità dei luoghi.

Piazza Plauto di Sarsina (Foto: Marino Alessandrini)

Verghereto: il cuore selvaggio dell’Appennino

Verghereto, incastonata tra i massicci del Fumaiolo e del Comero, è una delle destinazioni più affascinanti per chi cerca il contatto diretto con la natura. Qui, tra boschi di castagni e prati verdi, nascono i fiumi Tevere, Savio e Marecchia.

Veduta di Verghereto

Il Monte Fumaiolo, con i suoi 1.408 metri di altezza, è la vetta più alta dell'Appennino tosco-romagnolo ed è perfetto per gli amanti della montagna. D’inverno, Verghereto si trasforma in una meta ideale per le ciaspolate, mentre in estate è il rifugio perfetto per chi cerca frescura e pace. Inoltre, il borgo è famoso per i suoi giacimenti di tartufi, che arricchiscono la gastronomia locale con sapori autentici e prelibatezze uniche.

Un cammino tra storia, natura e tradizioni

Dal benessere di Bagno di Romagna alla cultura di Cesena, dal vino di Mercato Saraceno alle leggende di Sarsina, la Romagna offre un viaggio che attraversa il tempo e lo spazio. Ogni borgo, ogni paesaggio, ogni sentiero racconta una storia diversa, ma tutte queste storie sono legate da un filo invisibile che unisce la natura, la cultura e il cuore pulsante della terra romagnola. Se siete in cerca di un viaggio che sappia nutrire l’anima, la Romagna è il luogo dove tutto si fonde in un’esperienza autentica e unica.