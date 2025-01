Pizza e carne? Ostia dice sì con “Royalbeef x Splendori”

C'è chi dice che due teste sono meglio di una. Ma cosa succede quando a unirsi sono un maestro delle carni e un pizzaiolo innovativo? Nasce un sodalizio culinario che ridefinisce il concetto di ristorazione a Ostia: Royalbeef x Splendori Pizza, un'esperienza gastronomica che mescola tradizione, innovazione e una buona dose di ironia, tutto condito da una pizza… fuori dagli schemi.

Dettagli della sala di Royalbeef a Ostia

Royalbeef e il coraggio di andare controcorrente

Immaginate Ostia (Rm), con il suo fascino marinaro e le trattorie di pesce che costellano il litorale. Ora aggiungete un locale che va contro ogni aspettativa: una steakhouse. Sì, avete capito bene. Così nasce Royalbeef, un progetto di Giuseppe Domenico Larosa e della sua famiglia, deciso a portare un tocco di ribellione al panorama culinario locale. «Quando abbiamo aperto, volevamo fare qualcosa di diverso», racconta Giuseppe. E diverso lo è davvero: carni selezionate come la Rubia Gallega, allevamenti di fiducia in Campania e Puglia, e persino un allevamento familiare di suino nero dei Nebrodi, che regala prodotti unici come il prosciutto stagionato 72 mesi. Ma l'evoluzione è nel Dna di Royalbeef. Dopo anni di sperimentazioni e serate evento con chef di talento, Giuseppe capisce che è tempo di alzare ancora l'asticella. Ed è qui che entra in scena Alessandro Splendori, il pizzaiolo che trasforma ogni impasto in un capolavoro.

La storia di Alessandro Splendori: da assistente di volo a “mago” della pizza

Chi avrebbe mai detto che un biglietto per l'Australia sarebbe stato il primo passo verso una carriera da pizzaiolo stellare? È quello che succede ad Alessandro Splendori, che nel 2017 si iscrive quasi per caso a un corso professionale di pizzaioli. Da lì, il suo talento esplode: lavora con nomi come Pier Daniele Seu, conquista premi e riconoscimenti, fino a decidere che è giunto il momento di seguire il proprio cammino.

Alessandro Splendori di di Royalbeef

Quando Alessandro e Giuseppe si incontrano, è subito chiaro che c'è qualcosa di speciale. Due visioni diverse ma complementari, unite dalla passione per la qualità e l'innovazione. Nasce così Royalbeef x Splendori Pizza: una collaborazione che porta la pizza a un livello superiore.

Royalbeef: spazi, stile e un menu che conquista

Entrare da Royalbeef è come fare un salto in una realtà poliedrica. 60 posti a sedere, cucina e pizzeria a vista, e vetrine che mettono in mostra carne e salumi come in una macelleria. Un ambiente versatile che si adatta a ogni occasione: dalla cena informale all'esperienza gastronomica completa. Il menu? Una festa per il palato. Si parte con cinque tapas di carne, come la tartare di filetto o il gyoza alla romana ripieno di coda alla vaccinara. Si prosegue con primi di pasta fresca, costate alla griglia da condividere e verdure alla brace. E poi c'è lei, la pizza: una tonda romana croccante, realizzata con un impasto unico a base di biga grassa e farine Molino Mariani. Il risultato è un prodotto identitario, croccante, leggero e assolutamente diverso da qualsiasi altra pizza in circolazione.

Le pizze firmate Splendori: una celebrazione di sapori

Le pizze di Alessandro Splendori sono un mix di creatività e sapori audaci. Tra le proposte più intriganti troviamo la Capicollo e peperoni (con gel di peperoni e limone, rucola e chips di peperone crusco), la Patate e porchetta (un omaggio al leggendario Sancho, con crema di provola, porchetta e una copertura di patate), la Ragù de Nonna (con besciamella al ragù genovese, gel di arancia rossa, pecorino e zeste d'arancia) e Arrosto della Domenica (con crema di patate al burro, roast-beef, fondo di carne e rosmarino fritto).

La pizza Ragout della nonna di Royalbeef 1/5 La pizza Pork Thay di Royalbeef 2/5 Pizza Broccoletti e salsiccia di Royalbeef 3/5 Pizza Arrosto della domenica di Royalbeef 4/5 Pizza Formaggi di montagna di Royalbeef 5/5 Previous Next

Non solo cibo: la cura per i dettagli anche nel beverage

Royalbeef x Splendori Pizza non si ferma al cibo: anche la carta delle bevande è pensata per conquistare i palati più esigenti. La cantina offre una selezione di 100 rossi e 50 bianchi, con chicche come il Nero Buono e il Bellone, mentre la proposta di birre spazia dalle classiche lager alle creazioni artigianali più particolari, perfette per accompagnare ogni piatto.