Furore Grand Hotel: relax, alta cucina e benessere sulla Costiera amalfitana

Dopo la consueta pausa invernale, il Furore Grand Hotel si prepara a riaccogliere i suoi ospiti a partire dal prossimo 15 aprile, offrendo un'interpretazione rinnovata della "dolce vita" che ha reso celebre la Costiera amalfitana. Situato accanto al suggestivo fiordo di Furore (Sa), tra Positano e Amalfi, l'hotel è una sintesi armoniosa tra il fascino mediterraneo e l'eleganza contemporanea.

Le camere e le suite del Furore Grand Hotel

La struttura si sviluppa su nove livelli di giardini terrazzati, offrendo 35 camere e suite, ciascuna progettata per garantire il massimo comfort e una vista impareggiabile sul mare. Gli interni sono impreziositi da pavimenti in ceramica di Vietri e arredi artigianali, con una palette cromatica dominata dal bianco, arricchita da tocchi di terracotta e mosaici colorati, frutto dell'abilità degli artigiani locali.

Un design che crea un ambiente raffinato e rilassante, ideale per chi desidera immergersi nell'atmosfera autentica della Costiera. Tra gli alloggi più spettacolari, le luxury suite jacuzzi, create per chi è alla ricerca di un comfort raffinato, con tonalità tipiche della Divina Costiera e una splendida terrazza privata vista mare con jacuzzi, e le signature pool suite, caratterizzate da un esclusivo giardino privato di 60 mq con area esterna e piscina, per godere di piacevoli momenti di relax e una vista indimenticabile sul mare.

I due ristoranti del Furore Grand Hotel

Anche l'offerta gastronomica del Furore Grand Hotel è notevole. Sotto la guida dello chef pluristellato Enrico Bartolini, in collaborazione con il resident chef Vincenzo Russo, l'hotel propone due ristoranti distinti. Acquarasa offre un'esperienza all-day dining ispirata ai sapori mediterranei, con una luminosa sala interna ed elegante e una terrazza affacciata sul mare, ideale per gustare piatti leggeri durante tutta la giornata.

Bluh Furore, il ristorante fine dining che ha conquistato una stella Michelin in pochi mesi dall'apertura, propone invece una cucina raffinata che reinterpreta in chiave moderna la tradizione locale, offrendo un'esperienza culinaria indimenticabile.

Al Furore Grand Hotel non manca lo spazio benessere

Per gli amanti del benessere, la Petramare Spa è un vero e proprio santuario dedicato al relax e alla rigenerazione. Ispirata all'ulivo, simbolo del Mediterraneo ed elemento distintivo del paesaggio di Furore, la spa offre trattamenti che valorizzano le proprietà benefiche di questa pianta millenaria. Gli ospiti possono scegliere tra tre fragranze esclusive, ispirate alla natura circostante e selezionate dal team della spa per un'esperienza multisensoriale.

La struttura si estende su 3mila metri quadrati, alternando spazi interni ed esterni. Oltre alla piscina riscaldata e all'area idromassaggio, il percorso benessere include sauna, bagno turco e docce emozionali, mentre all'aperto si trovano piscine di acqua salata, zone dedicate allo yoga e una palestra panoramica affacciata sul mare.

Il Furore Grand Hotel e il legame con il territorio e la natura

Insomma, il legame con il territorio e la natura è evidente in ogni aspetto dell'hotel. Furore, noto come il "paese che non c'è" per via della sua conformazione dispersa tra le rocce, è un piccolo gioiello quasi disabitato, punto di partenza ideale per esplorare alcuni dei sentieri più affascinanti della Costiera amalfitana, come il Sentiero degli Dei. In questo contesto, l'hotel si configura come una destinazione a sé stante, offrendo un'esperienza che spazia dal benessere alla gastronomia d'eccellenza, il tutto immerso in un ambiente naturale di straordinaria bellezza.