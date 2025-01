Fuga romantica a Terme Merano: relax, sci e benessere per coppie

San Valentino è alle porte e cosa c'è di meglio che festeggiare l'amore con un weekend all'insegna del benessere, del relax e della magia? Se stai cercando un'idea originale per sorprendere il tuo partner, Terme Merano è la meta perfetta. Immersa nel cuore delle Alpi, questa splendida località offre l'opportunità di staccare la spina dalla routine quotidiana e immergersi in un'atmosfera romantica e rilassante. Scopriamo insieme cosa riserva questo incantevole angolo di tranquillità agli innamorati in cerca di un'esperienza unica.

Terme Merano, location ideale per una fuga romantica di San Valentino

Rituale Bio Thai: viaggio sensoriale per la coppia a Terme Merano

Il nostro weekend romantico a Terme Merano inizia con un'esperienza che risveglia tutti i sensi: il Rituale Bio Thai di coppia. I trattamenti naturali e i profumi orientali saranno la cornice perfetta per un momento di puro benessere da condividere insieme. L'esperienza inizia con un pediluvio aromatico di accoglienza, seguito da un massaggio con olio caldo profumato al loto, al frangipane o al gelsomino, scelto in base ai gusti di entrambi.

Ma la vera magia avviene quando la polvere di riso avvolge il corpo come una carezza, lasciando una sensazione di totale relax e armonia. Il rituale si conclude con una tisana rilassante, da sorseggiare in totale tranquillità nel proprio angolo riservato, prima di dedicarsi due ore di accesso alle piscine delle Terme Merano. Un'esperienza che dura 50 minuti e che costa 209 euro per due persone, ma che vi regalerà ricordi indimenticabili.

Il fascino del Wintergarten: sosta golosa a Terme Merano

Dopo questo trattamento rigenerante, la tappa successiva è una sosta nel nuovissimo Wintergarten delle Terme Merano. Questo spazio moderno, elegante e luminoso è il luogo ideale per una pausa gastronomica. Immagina di gustare piatti freschi e deliziosi, immersi in un'atmosfera calda e accogliente. Le ampie vetrate permettono di godere della vista sul parco, mentre l'architettura contemporanea crea un ambiente sereno e sofisticato.

Relax nella Pool suite (Foto: Kottersteger)

Inoltre, il Wintergarten è un esempio perfetto dell'approccio eco-sostenibile delle Terme Merano, che utilizzano materiali naturali e ad alta efficienza energetica, senza dimenticare il comfort degli ospiti. È il posto ideale per gustare un pranzo leggero, preparato con ingredienti freschi e locali, mentre ci si rilassa in totale tranquillità.

Per San Valentino, passeggiata romantica tra i fiocchi di neve

Ma il fascino di Terme Merano non finisce qui: il secondo giorno del nostro weekend da innamorati ci invita a scoprire la Passeggiata d'Inverno. Questa camminata romantica si snoda lungo il fiume Passirio, ed è perfetta per chi desidera godere del paesaggio invernale di Merano. Immersa nel silenzio e protetta dal vento, la passeggiata è un angolo di serenità dove l'atmosfera magica della neve regala una sensazione di pace unica. Passeggiando mano nella mano, si possono ammirare i maestosi monti che circondano la città, e le storiche strutture che rendono Merano un luogo ricco di fascino. Una sosta al Kurhaus o una passeggiata sotto i portici del centro aggiungeranno un tocco di classe alla giornata, rendendo questo momento ancora più speciale.

Terme e sci: pomeriggio di adrenalina e relax a Merano

Se il vostro cuore è più incline all'avventura, non c'è nulla di meglio di una giornata che unisce il divertimento sulla neve al relax delle piscine termali. Terme Merano offre infatti un biglietto combinato per terme e sci, che permette di accedere sia alla stazione sciistica Merano 2000 che alle terme. Il pacchetto (59 euro) comprende 4 ore di skipass e 3 ore di ingresso alle piscine termali. Merano 2000, con i suoi 40 km di piste, offre un'esperienza sciistica perfetta per chi desidera godersi l'adrenalina e allo stesso tempo ammirare la bellezza naturale delle Alpi. E se preferite la tranquillità della natura, potete dedicarvi a una passeggiata sulla neve, esplorando i numerosi sentieri immersi nei boschi e ammirando paesaggi mozzafiato.

Pranzo genuino al Bistro Terme Merano

Dopo aver sciato o passeggiato nella neve, una tappa gastronomica è d'obbligo. Il Bistro Terme Merano, situato in piazza Terme, è il luogo ideale per prendersi una pausa gustosa e raffinata. Il menu curato dallo chef Stefano Cecco, è una celebrazione della cucina locale con un tocco di creatività. Piatti genuini, preparati con prodotti freschi e di stagione, sono il punto di forza di questo accogliente ristorante. La carta dei vini è ricca e ben selezionata, con una particolare attenzione ai vini locali, ma anche ad etichette internazionali di qualità. La terrazza del Bistro è perfetta anche per un aperitivo, dove rilassarsi e gustare una selezione di finger food e drink mentre si ammirano le bellissime montagne circostanti.

Lusso e la privacy delle Pool Suites di Terme Merano

E infine, come ogni weekend romantico che si rispetti, non può mancare una coccola finale nella Pool Suite, l'angolo di intimità perfetto per una coppia. Le Pool Suites sono piccole spa private, ideali per godere di una totale privacy. Immaginate di immergervi in una vasca idromassaggio privata, con il calore di un lettino ad acqua, una bottiglia di spumante e frutta fresca a deliziare il palato.

Privacy e relax nella Pool suite (Foto: Kottersteger)

Le Pool Suites offrono tutto il necessario per un'esperienza rilassante e magica: doccia, bagno turco e oli da massaggio. Il pacchetto Pool Suites Magic Moments include l'utilizzo esclusivo della suite per 3 ore, l'ingresso alle piscine, fitness e sauna, e una serie di comfort esclusivi a 250 euro per due persone. Una coccola assoluta, perfetta per concludere in bellezza il vostro weekend a Terme Merano.

A Terme Merano, weekend perfetto per gli innamorati

In conclusione, un weekend a Terme Merano è la scelta ideale per gli innamorati che desiderano trascorrere un San Valentino indimenticabile. Tra il Rituale Bio Thai, le passeggiate romantiche, lo sci e il relax nelle eleganti Pool Suites, ogni momento è pensato per rigenerare corpo e mente, il tutto in un contesto naturale straordinario.