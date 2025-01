Emilio Osteria di Mare: il tempio del pesce fresco a Roma

Nel cuore di Roma, a pochi passi dal Circo Massimo, c'è Emilio Osteria di Mare, il progetto più recente di Fabio Spada, già noto nel panorama della ristorazione romana con la sua pizzeria Baccio e il ristorante I Gradini. Un locale che, pur essendo giovane, porta con sé un bagaglio di esperienza, professionalità e passione per il buon cibo, con un focus particolare sulla cucina di mare.

Particolare di Emilio Osteria di Mare

La semplicità del mare: la Filosofia di Emilio Osteria di Mare

In un mondo dove la complessità spesso sembra essere la chiave del successo, Emilio Osteria di Mare si distingue per la sua filosofia all'insegna della semplicità. Un nome breve, diretto e facile da ricordare, proprio come la proposta culinaria che questo locale offre: piatti semplici ma di qualità, una cucina che si basa sulla materia prima e un servizio attento, ma senza fronzoli. Ma attenzione, "semplicità" non vuol dire banalità: ogni piatto è il risultato di anni di esperienza e competenza. «Abbiamo scelto di mettere competenza e professionalità al servizio della semplicità, perché questo è il tipo di locale che oggi vogliamo proporre ai nostri clienti», afferma Fabio Spada. E noi non possiamo che essere d'accordo: Emilio è il posto giusto per chi cerca un'esperienza culinaria che non ha bisogno di troppi orpelli per lasciare il segno.

Il menu di Emilio: cucina di mare che parla di stagioni e territorio

Alla guida della cucina c'è Emiliano Valenti, un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni. Con una carriera che ha attraversato i migliori ristoranti romani, da Convivio Troiani a Settembrini e Romeo, Emiliano ha portato la sua esperienza e la sua passione per il pesce fresco nella nuova avventura di Emilio. Il menu di Emilio Osteria di Mare è un omaggio al pesce fresco, che arriva dalle aste del litorale laziale, con un'attenzione particolare alla stagionalità. Ogni piatto è pensato per far risaltare i sapori naturali degli ingredienti, senza troppi artifici. In cucina si lavora con pasta fresca, crudi del mare e piatti semplici ma eleganti, pensati per essere gustati in ogni momento della giornata.

Tonnarelli polpo pecorino e menta di Emilio Osteria di Mare 1/5 Spaghettone alle vongole di Emilio Osteria di Mare 2/5 Trancio di pescato del giorno con indivia marinata di Emilio Osteria di Mare 3/5 Tartare del giorno di Emilio Osteria di Mare 4/5 Gli antipasti di Emilio Osteria di Mare 5/5 Previous Next

Antipasti: Il Mare in Tavola con Semplicità

Gli antipasti sono il biglietto da visita di Emilio, piatti che parlano del mare con grande delicatezza e pochi ingredienti. Tra le proposte, troviamo pane con burro di panna e alici del Cantabrico. Non mancano poi l'insalata con salmone marinato in casa e il classico Sauté di cozze, una vera e propria tradizione della cucina di mare romana. Per chi ama osare, c'è anche la Millefoglie di alici e provola con panure alle erbe, un piatto che non si dimentica facilmente.

Primi: Freschezza e Tradizione

Emilio non è solo un ristorante di pesce crudo, ma propone anche primi piatti che riflettono la tradizione mediterranea. Un esempio? Il Tonnarello con polpo, pecorino e menta, un piatto che unisce la freschezza del mare con la sapidità del formaggio e la freschezza della menta. Se invece siete amanti delle ricette classiche, non può mancare lo Spaghetto alle vongole, che con il suo gusto deciso rappresenta un must della cucina romana. Inoltre, Risotto alla pescatora, preparato con pesce fresco e cottura perfetta, che viene servito in porzioni abbondanti per due persone.

Secondi Piatti: Pesce in Tutte le Sue Forme

La carta dei secondi di Emilio è una vera e propria dichiarazione d'amore al pesce fresco. I piatti variano a seconda delle disponibilità quotidiane, con un'attenzione particolare alla stagionalità. Tra le proposte, c'è il Trancio di pesce scottato, che cambia ogni giorno in base alla varietà di pesce fresco disponibile. Per chi ama le fritture, Emilio propone una frittura senza glutine, un dettaglio che lo rende perfetto anche per chi soffre di intolleranze alimentari.

Dolci: Il Gran Finale

Non c'è pasto che si rispetti senza un dolce, e Emilio Osteria di Mare non delude neppure in questo. Tra le proposte, spiccano il Tiramisù al bicchiere, preparato con il sifone per una consistenza perfetta, e la Torta di pere e cannella, che evoca il calore delle cucine familiari. Da non perdere anche la Crostatina ricotta e visciole, che conquista anche chi non ha un debole per i dolci.

Da Emilio servizio informale ma attento

Oltre alla cucina, ciò che colpisce di Emilio è il suo servizio, che riesce a coniugare informalità e professionalità. Il personale è giovane, ma con molta esperienza alle spalle, e riesce a creare un'atmosfera accogliente e rilassata. Alla guida della sala c'è Vanessa Croce, che porta con sé un'esperienza pluriennale, tra cui 10 anni passati nello stellato Glass Hostaria. Con la sua eleganza e attenzione al cliente, Vanessa riesce a rendere ogni visita a Emilio un'esperienza unica e piacevole.

L'atmosfera di Emilio: un mare di colori e relax

Il locale, firmato da Materica Group e progettato dall'architetto Valentina Fraschetti, ha un design che trasmette subito una sensazione di freschezza e rilassatezza. L'ambiente è informale ma elegante, con circa 70 coperti e diverse sale che permettono anche di riservare piccoli spazi per gruppi più intimi. Il colore principale è il blu, che richiama il mare, mentre le ampie vetrate permettono di godere della vista del quartiere Aventino, rendendo l'atmosfera ancora più suggestiva.

La sala di Emilio Osteria di Mare

La carta dei vini di Emilio

Se pensate che Emilio sia solo un ristorante di pesce, vi sbagliate. La proposta beverage è altrettanto interessante, con una carta dei vini che conta circa 200 etichette, dalle bollicine ai rossi, passando per una selezione di vini bio. Ma non finisce qui: c'è anche una carta dei cocktail firmata dalla bartender Antonella Digioia, con signature drinks che prendono il nome da calette e grotte pugliesi, un tocco di originalità che non passa inosservato.

Emilio Osteria di Mare, esperienza semplice e gustosa

In un panorama culinario sempre più affollato, Emilio Osteria di Mare si distingue per la sua proposta semplice ma di qualità. Una cucina che sa esaltare la freschezza del pesce senza fronzoli, un servizio attento ma informale, e un ambiente accogliente che fa sentire subito a casa. Se cercate un ristorante di mare a Roma che non si perda in ghirigori, ma che vi faccia sentire come se foste a casa, Emilio è il posto che fa per voi.