Coccole e relax: San Valentino al Bad Moos in Val Fiscalina

Quando l’amore è nell’aria, e la neve sotto i piedi, quale luogo migliore per celebrare San Valentino se non tra le braccia avvolgenti della natura, circondati da scenari mozzafiato e un benessere senza pari? Al Bad Moos Aqua Spa Resort, il tempo sembra fermarsi per regalarti una fuga romantica dove relax e coccole sono le parole d’ordine. Immagina un weekend da favola, lontano dallo stress quotidiano, immersi nel lusso delle Dolomiti di Sesto e coccolati da trattamenti esclusivi pensati per la coppia. Ecco come vivere al meglio il San Valentino più romantico della tua vita!

Una delle saune del Bad Moos Aqua Spa Resort (Foto: Hannes Niederkofler)

Tre trattamenti per coppie al Bad Moos Aqua Spa Resort

Bagno tradizionale al fieno: il rituale romantico che purifica corpo e mente

Il primo dei trattamenti esclusivi per coppie del Bad Moos Aqua Spa Resort è un viaggio nel cuore della tradizione altoatesina: il Bagno tradizionale al fieno. In un ambiente caldo e accogliente, la coppia si immerge in tinozze di legno, un rituale che sprigiona l’energia naturale del fieno raccolto nelle valli circostanti. Il profumo inconfondibile di questa pianta ti avvolgerà, mentre il calore del legno e l’atmosfera intima della Spa Suite Alpine fanno da cornice a un’esperienza unica. Il trattamento dura circa 50 minuti e può essere prenotato per due persone, al costo di 148 euro. Un vero e proprio toccasana per purificare il corpo, rilassare la mente e ricaricare le batterie in vista di una notte romantica.

Bagno romantico nella suite ai profumi di montagna: eleganza e amore in ogni goccia

Se stai cercando qualcosa di ancora più esclusivo, il Bagno romantico nella suite ai profumi di montagna è ciò che fa per te. A lume di candela, il calore dell’acqua si fonde con le essenze alpine, mentre un bicchiere di prosecco in mano è il tocco finale per un’esperienza sensoriale completa. Dopo il bagno, è tempo di un massaggio distensivo che scioglierà ogni tensione residua. Con una durata di 100 minuti, questo trattamento da 260 euro per due persone è la vera definizione di lusso romantico.

Grotta Vulcania: la coppia che si rigenera insieme, rimane insieme

E se vi dicessimo che potrete diventare alchimisti del benessere? Nella Grotta Vulcania del Bad Moos, la coppia può sperimentare un trattamento davvero originale: l’applicazione reciproca di argille termali in un ambiente da sogno. Il bagno turco avvolge i sensi con il suo calore, mentre il massaggio energizzante finale ridona vitalità e relax. Questo trattamento di 100 minuti, al prezzo di 210 euro per due persone, è un’opportunità perfetta per rafforzare il legame con il proprio partner e lasciarsi coccolare da un’esclusiva esperienza spa.

Acqua solfata e saune per la coppia: benessere totale, privacy esclusiva

L’acqua solfata, ricca di minerali benefici, è uno dei punti di forza della Spa Soma & Anima. Al Bad Moos, l’esperienza di benessere si arricchisce di trattamenti esclusivi che possono essere goduti solamente dalla coppia, per un momento di totale privacy.

Relax e benessere per coppie al Bad Moos Aqua Spa Resort (Foto: Hannes Niederkofler)

Grotta Solfata: il bagno turco più romantico che c’è

Per un’esperienza unica, la Grotta Solfata è il luogo ideale per un’immersione totale nel benessere. Questo bagno turco, ricco di zolfo e altri minerali, ha un effetto immediato sulle vie respiratorie e sulle articolazioni. Un trattamento breve ma intensamente rigenerante, della durata di 30 minuti, al costo di 58 euro per due persone. Perfetto per rilassarsi insieme e respirare a pieni polmoni l’aria fresca e pulita della Val Fiscalina.

Panoramic Sauna St. Valentin: una sauna con vista sulle Dolomiti di Sesto

Se vuoi sorprendere il tuo partner con un’esperienza davvero unica, non c’è niente di più speciale della Panoramic Sauna St. Valentin. Situata al piano rialzato, questa sauna in legno di cirmolo offre una temperatura perfetta per rilassarsi, tra i 60° e i 90°C, e vapore aromatico al pino mugo, larice e abete rosso. Ma non è tutto: appena fuori, potrete rinfrescarvi sotto le docce solfata, per un effetto ancora più benefico.

Sala relax Old Stube: il rifugio perfetto per rilassarsi insieme

Dopo una lunga giornata di coccole e trattamenti, niente di meglio che distendersi nella Sala relax Old Stube. Un’ambientazione storica e affascinante, ricavata da un’antica Stube gotica del 13° secolo. La sala è arredata con divanetti ad angolo, poltrone in pelle e lettini ergonomici, tutti posizionati davanti alle finestre per ammirare il panorama mozzafiato della Val Fiscalina. Un angolo di paradiso dove rilassarsi, parlare e godere della tranquillità della montagna, senza mai lasciare la compagnia del proprio amore.

Passeggiate alpina e attività outdoor: un San Valentino tra neve e natura

Se sei un amante della natura e della montagna, il Bad Moos Aqua Spa Resort è il luogo perfetto per San Valentino. Immersi nel cuore delle Dolomiti, potrete approfittare di numerose attività outdoor che vi permetteranno di scoprire la bellezza del paesaggio circostante.

Non solo relax per il San Valentino al Bad Moos Aqua Spa Resort (Foto: Hannes Niederkofler)

Passeggiata alpina con guida: alla scoperta della Val Fiscalina

Immagina di passeggiare mano nella mano, sotto il cielo azzurro e il panorama innevato della Val Fiscalina, circondati dalle maestose Dolomiti. La Passeggiata alpina con guida è l’attività ideale per godere insieme della bellezza della montagna, con il comfort di essere accompagnati da una guida esperta che vi farà conoscere i sentieri nascosti e le bellezze naturali di questa zona. I percorsi sono facili e adatti a tutti, perfetti per una giornata in coppia che rigenera corpo e anima.

Ciaspolate e escursioni: emozioni da vivere insieme

Se invece volete fare qualcosa di un po’ più avventuroso, le ciaspolate sono un’esperienza che non dovreste perdere. Accompagnati da una guida, potrete immergervi nei boschi innevati, vivere la magia della montagna e scoprire paesaggi che sembrano usciti da una fiaba. E per i più temerari, ci sono anche escursioni più impegnative, come quelle alla Tre Cime o al Lago di Braies, luoghi iconici delle Dolomiti che vi lasceranno senza fiato.

Fuga di benessere in giornata al Bad Moos Aqua Spa Resort

Anche se non avete a disposizione più giorni per una fuga romantica, il Bad Moos Aqua Spa Resort ha pensato anche a voi. Grazie ai pacchetti Day Spa, potrete godere di una giornata di benessere senza rinunciare al lusso. L’accesso alla spa dalle 10 alle 19:45 include piscine, saune, palestra e una Wellness bag con telo, accappatoio e ciabatte. Inoltre, a seconda del pacchetto scelto, potrete aggiungere spuntini, colazioni o cene per rendere la giornata ancora più speciale. Un’opzione perfetta per chi vuole godersi il benessere senza prendere ferie!

La piscina del Bad Moos Aqua Spa Resort (Foto: Hannes Niederkofler)

Se il tuo San Valentino deve essere un’esperienza che resti nel cuore, il Bad Moos Aqua Spa Resort è la meta perfetta. Un angolo di paradiso tra le Dolomiti, dove il benessere, la natura e la qualità dei trattamenti si uniscono per creare un’esperienza romantica e rigenerante. Prenota il tuo trattamento, goditi la vista delle montagne innevate e lasciati coccolare in ogni momento. Perché il miglior San Valentino? È quello che vivi insieme, con il cuore pieno di felicità e il corpo rigenerato.