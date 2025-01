Forestis Villa: lusso, natura e relax tra le Dolomiti

Ci sono luoghi che non si limitano ad accoglierti: ti rapiscono. La Forestis Villa a Bressanone (Bz), incastonata tra le Dolomiti, è uno di questi. Situata a 1.800 metri di altitudine, tra foreste secolari e paesaggi da cartolina, questa nuova gemma dell’hôtellerie di lusso rappresenta un incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Con il suo design ispirato all’Art Nouveau europea, un restauro meticoloso e una posizione privilegiata sulle pendici della Plose, la Forestis Villa promette un soggiorno da sogno. Ma è molto più di un semplice rifugio di montagna: è un’esperienza unica, pensata per chi cerca pace, comfort e bellezza senza compromessi.

Forestis Villa: dalla monarchia austriaca al restauro contemporaneo

L’origine della Forestis Villa risale al 1912, quando la monarchia austriaca costruì una dépendance destinata al personale medico del sanatorio polmonare che sorgeva nelle vicinanze. Dopo decenni di abbandono, questo edificio storico è stato riportato alla vita grazie a un restauro minuzioso.

Teresa Unterthiner e Stefan Hinteregger, i proprietari del Forestis, hanno collaborato con la Soprintendenza provinciale ai beni culturali e un team di restauratori specializzati per ricreare fedelmente l’atmosfera originale dell’epoca. Ogni elemento strutturale - dalle travi ai pavimenti, dalle porte alle finestre - è stato restaurato o ricreato a mano seguendo i metodi tradizionali del XX secolo. Il risultato è un edificio che combina l’autenticità storica con il comfort moderno, offrendo agli ospiti un viaggio nel tempo senza rinunciare ai piaceri contemporanei.

Forestis Villa: tradizione alpina con un tocco di Art Nouveau

La Forestis Villa si distingue per il suo stile architettonico unico, che fonde la tradizione alpina con l’eleganza dell’Art Nouveau europea. Le ampie logge, lo zoccolo in pietra e le facciate in legno richiamano le residenze di montagna di un secolo fa, mentre i materiali naturali e i colori caldi creano un ambiente accogliente e sofisticato.

All’interno, i dettagli parlano di una cura estrema: travi sbozzate a mano, pavimenti artigianali e arredi realizzati con legni locali come larice, pino cembro e abete rosso. Questi materiali non trattati non solo aggiungono un tocco di autenticità, ma contribuiscono anche a creare un’atmosfera rilassante, ideale per il riposo e la rigenerazione.

Alla Forestis Villa: benessere ispirato alla saggezza dei Druidi

Il cuore della Forestis Villa è la sua Spa privata, un santuario di benessere che trae ispirazione dagli antichi Druidi, maestri della natura. Qui, gli ospiti possono sperimentare trattamenti unici che sfruttano le risorse naturali del luogo:

Acqua di sorgente purissima della Plose

Aria di alta montagna

Numerose ore di sole

Clima mite

La spa offre una vasta gamma di servizi, tra cui una piscina riscaldata indoor-outdoor, una sauna, un bagno turco, una sala massaggi con vasca per due persone e una sala relax con caminetto.

Gli ospiti possono anche partecipare a lezioni private di yoga, meditazione, Wyda (l’antica disciplina celtica della geometria del movimento) e tecniche di respirazione guidate da istruttori esperti. Ogni dettaglio è pensato per favorire il rilassamento e il recupero fisico e mentale.

Dormire nel cuore della natura nella Forestis Villa

La Forestis Villa dispone di cinque camere da letto con bagno en suite, ognuna progettata per offrire il massimo del comfort e della tranquillità. Le camere riflettono la tradizione architettonica delle ville di montagna, con un’attenzione particolare ai dettagli e ai materiali.

Il legno è il protagonista assoluto: larice, pino cembro e abete rosso non trattati creano un ambiente caldo e accogliente, ideale per favorire un sonno rigenerante. Sotto le travi originali della mansarda, risalenti al 1912, si trova un’area lounge con home cinema, perfetta per rilassarsi dopo una giornata trascorsa all’aria aperta.

Il giardino: l'angolo di paradiso della Forestis Villa

Circondata da una foresta secolare, la Forestis Villa offre un giardino privato di mille metri quadri, un vero e proprio rifugio nella natura. Il giardino è dotato di una cucina outdoor, una postazione barbecue, un orto privato con erbe aromatiche, una fontana di acqua sorgiva, una piscina e un’area lounge.

Esposto a sud, il giardino è baciato dal sole per gran parte della giornata, offrendo agli ospiti un luogo perfetto per rilassarsi, socializzare o semplicemente godersi la bellezza del paesaggio. In inverno, un sentiero conduce direttamente alla pista da sci, rendendo la villa ideale anche per gli appassionati di sport invernali.

Cucina: sapori locali e chef privato da Forestis Villa

La cucina della villa è un capolavoro di design e funzionalità. Al centro, un blocco in pietra dolomitica con fornello e ampia superficie di lavoro invita a cucinare insieme, trasformando i pasti in un’esperienza condivisa.

Ma il vero lusso è la presenza di uno chef privato, disponibile in ogni momento per preparare menu personalizzati con ingredienti freschi provenienti dalle aziende agricole locali. Che si tratti di una cena elegante o di un pranzo informale, ogni piatto è un omaggio ai sapori autentici del territorio.

La Cantina di Forestis Villa

Nella cantina in pietra della villa, gli ospiti troveranno una selezione di vini pregiati e speck gourmet, perfetti per accompagnare i momenti conviviali. La cantina è anche uno spazio versatile, che può essere utilizzato per eventi, esposizioni o semplicemente per degustazioni private.

Servizi esclusivi a Forestis Villa

La Forestis Villa è pensata per garantire la massima privacy e intimità. Prenotabile solo in esclusiva, è ideale per famiglie o gruppi di amici. Durante il soggiorno, gli ospiti possono contare su un team dedicato, composto da un concierge, un butler e uno chef privato, pronti a soddisfare ogni esigenza e desiderio. Con un soggiorno minimo di due notti e prezzi a partire da 20mila euro a notte, la Forestis Villa si posiziona tra le destinazioni più esclusive al mondo.

La Forestis Villa non è solo un luogo dove soggiornare: è un rifugio dove il tempo rallenta, dove la natura si intreccia con il lusso e dove ogni dettaglio è pensato per regalare momenti indimenticabili. Che siate alla ricerca di pace e relax, di un’esperienza enogastronomica unica o di un luogo esclusivo per condividere momenti speciali con i vostri cari, la Forestis Villa è pronta ad accogliervi. Un consiglio? Prenotate, preparatevi a sognare e lasciatevi incantare dalla magia delle Dolomiti.