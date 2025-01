Scia, mangia e ri-scia: scopri Obereggen e il Rifugio Oberholz

Obereggen, situata a soli 20 minuti da Bolzano, è il cuore pulsante dello sci e del divertimento nelle Dolomiti. Questa località offre una combinazione unica di natura incontaminata, sport ed eventi gastronomici d'eccellenza che fanno di questo angolo dell'Alto Adige una meta perfetta per gli amanti della montagna e della buona cucina. Ma Obereggen non è solo una località sciistica: è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, un mix perfetto di panorami mozzafiato, sport, e prelibatezze culinarie.

Mangiare all'Obereggen (Foto: Paolo Codeluppi)

Un rifugio di sapori: l'Oberholz

Nel cuore del comprensorio sciistico del Latemar, tra Obereggen e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, si trova il Rifugio Oberholz, un angolo di paradiso che non solo accoglie gli sciatori, ma offre anche eventi imperdibili per chi cerca un'esperienza unica. A 2096 metri di altezza, il rifugio si affaccia sulle Dolomiti, Patrimonio dell'Umanità Unesco, regalando una vista spettacolare che si estende su tutto il comprensorio. Ma non è solo la posizione mozzafiato a rendere speciale questo rifugio: la sua architettura moderna e le offerte culinarie ne fanno una meta ideale anche per chi vuole abbinare il piacere dello sci a quello della gastronomia.

L'aperitivo lungo al Rifugio Oberholz

Cosa c'è di meglio di un aperitivo sotto le stelle? Ogni mercoledì e sabato, a partire dal 3 gennaio, il Rifugio Oberholz offre l'occasione perfetta per godersi un aperitivo lungo in un'atmosfera magica. Le serate iniziano alle 18:00 e si prolungano fino alle 23:30, dando modo di assaporare drink e finger food fatti in casa mentre si ammirano le stelle sopra le Dolomiti. Questo evento esclusivo, che si svolge sotto il cielo cristallino, è l'ideale per chi cerca un'escursione romantica o un modo diverso di vivere la montagna. I cocktail creati ad hoc e le varianti di spritz accompagneranno una selezione di stuzzichini preparati con ingredienti freschi e locali.

La vista dal Rifugio Oberholz (Foto: Mads Mogensen) 1/4 L'esterno del rifugio Oberholz (Foto: Mads_Mogensen) 2/4 Rifugio Oberholz (Foto:Mads_Mogensen) 3/4 La vista dall‘Obereggen (Foto: Oskar Da Riz) 4/4 Previous Next

L'atmosfera è resa ancora più speciale dal fatto che l'Oberholz è stato scelto negli ultimi anni da artisti famosi per i loro video musicali, come i Pinguini Tattici Nucleari e Benji e Fede. Chi non vorrebbe fare un aperitivo nello stesso posto dove sono passati alcuni dei nomi della musica italiana?

Viaggio di sapori: Mochi Bolzano Goes Oberholz

Se pensi che Obereggen sia solo sci e montagna, ti sorprenderà scoprire che offre anche una sorprendente fusione di culture gastronomiche. Nel mese di febbraio, infatti, il Rifugio Oberholz ospiterà un evento esclusivo dal nome “Mochi Bolzano goes Oberholz”. Sabato 1 febbraio, il rifugio diventerà la cornice perfetta per una cena fusion giapponese che esplorerà i sapori della tradizione culinaria del Giappone, mescolati con influenze internazionali. Il menu, ideato dai creatori di Mochi Bolzano, un ristorante giapponese che aprirà le sue porte nel 2025, promette un'esperienza sensoriale, che mescola ingredienti giapponesi con piatti creativi ispirati alla cucina globale. Il viaggio gastronomico sarà completato da una selezione di bevande abbinate ai piatti, dai succhi freschi fatti in casa ai cocktail esclusivi. Un evento imperdibile per gli amanti della cucina giapponese e per chi vuole vivere una serata diversa sulle Dolomiti.

Il gemellaggio con Valeggio sul Mincio: "TortellOberholz"

Ma le sorprese gastronomiche non finiscono qui! Sabato 22 febbraio, il Rifugio Oberholz ospiterà un evento inedito che vedrà un gemellaggio gastronomico tra il Latemar e il fiume Mincio. Il rifugio, infatti, si farà palcoscenico per una serata che vedrà protagonisti i famosi tortellini di Valeggio sul Mincio. Con il nome evocativo di "TortellOberholz–Valeggio", questo evento vedrà l'incontro di due tradizioni culinarie distanti ma complementari: i tortellini di Valeggio, preparati dalle sapienti mani delle massaie veronesi, e il raffinato menudell'Oberholz. Gli ospiti avranno la possibilità di gustare due varianti di tortellini, tra cui il celebre “Nodo d'amore” e un tortello speciale creato per l'occasione. Un incontro imperdibile per gli amanti della pasta fresca e della cucina artigianale.

I piatti del Rifugio Oberholz: una cucina del territorio

Ogni giorno, il Rifugio Oberholz propone piatti che celebrano la tradizione gastronomica della Val d'Ega e delle Dolomiti. Tra i piatti più apprezzati, spiccano il risotto al pino mugo, un piatto che esalta il profumo e il sapore di questo arbusto che cresce nelle valli alpine, e i gnocchi di patate con pino mugo e Kirnig, i funghi nobili dell'Alto Adige. I piatti della tradizione sono affiancati da preparazioni più moderne, come la pasta al pane croccante di segale con ragù di selvaggina e mirtilli rossi, e la sella di cervo grigliata, una vera prelibatezza per gli amanti della carne. Ma non solo piatti salati: per concludere il pasto in dolcezza, non può mancare il famoso kaiserschmarrn, una frittata dolce tradizionale che, nel Rifugio Oberholz, viene servita con marmellata di mirtilli rossi fatta in casa. Un finale perfetto per una giornata trascorsa tra le montagne.

Risotto al Pino Mugo

Il celebre risotto al pino Mugo dell'Oberholz (Foto: Mads Mogensen)

Come detto, tra i piatti più celebri del Rifugio Oberholz c'è senza dubbio il Risotto al Pino Mugo. Il pino mugo, un cespuglio che cresce tra i 1200 e i 2700 metri di altitudine, è il protagonista di questo piatto unico, apprezzato ben oltre i confini della Val d'Ega. Lo chef raccoglie personalmente il pino mugo nei boschi intorno al Latemar, assicurandosi di utilizzare solo le punte più giovani e aromatiche. Un piatto che ha conquistato i palati di molti, rendendo il Rifugio Oberholz una meta irrinunciabile per gli appassionati della buona cucina.