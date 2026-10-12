Milano. Sull’Alzaia Naviglio Pavese, ancora operosa e dove il quartiere si mantiene integro e immune dal turismo over che ha brutalizzato il fratello Grande, da poco più di un anno prospera in silenzio il ristorante Pa.Lato. Un profilo basso voluto, ma annullato dalla capacità in cucina e dall’accoglienza sincera e professionale che hanno scatenato il passaparola.

L'eleganza essenziale dell'arredo di Pa.Lato

In aggiunta, il luogo: il fascino di un ex opificio e una corte internache propone in chiave moderna l’atmosfera del mangiare all’aperto di un tempo, con il valore aggiunto di un fico gigantesco che rende tutto ancora più seducente. Non a caso, tra i primi e più affezionati clienti, l’ex dirimpettaio Claudio Sadler, quartieri alti della cucina.

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L'accoglienza parte dalla carta

Alla guida di Pa.Lato, Gezim Gjinali, quarantenne imprenditore della ristorazione che dal settembre 2025 ha puntato sulla cucina di stampo ittico. «Ho impostato una carta innovativa - racconta - che si adatta allo stile di consumo della clientela, che ormai, in genere, si orienta tra antipasto e primo piatto o antipasto e secondo. Ecco allora la suddivisione in assaggi, antipasti e piatti principali, più la voce dessert, naturalmente. Ricette che possono contare su una cantina che accoglie circa 200 etichette, tra Italia, Francia e Austria, in prevalenza».

Il titolare di Pa.Lato Gezim Gjinali

In futuro ricetta della tradizione albanese

Gezim è albanese e nel nuovo menu, che debutterà nelle prossime settimane, sono previsti anche una ricetta di mare della tradizione e il debutto di un vino dei Balcani. Oggi, tra le proposte elaborate dallo chef Lorenzo Ragagnin, di rilievo il crudo di scampi con coulis di pomodoro giallo e peperoncino semipiccante, così come la tartare di gamberi, crema di pane, pomodorini confit e stracciatella.

Trancio di ricciola alla marchigiana con patate e friggitelli Tartare di gamberi, crema di pane, pomodorini confit e stracciatella Calamarata con scampi, zenzero e salicornia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Trancio di ricciola alla marchigiana con patate e friggitelli Tartare di gamberi, crema di pane, pomodorini confit e stracciatella Calamarata con scampi, zenzero e salicornia

Tra i piatti principali, la calamarata con scampi, zenzero e salicornia e il trancio di ricciola alla marchigiana con patate e friggitelli. Piatti che sanno valorizzare l’identità degli ingredienti. Il menu prevede anche alcune alternative al mondo ittico, come il gazpacho di verdure con burrata, tarallo e olio al basilico, il soffice di patate con uovo di montagna croccante e tartufo nero e la tagliata di wagyu australiana con cicoria saltata e crema di carote.

165 coperti e un cocktail bar nella corte